探索型2.5DアクションRPG『Twilight Monk』が正式リリースに先駆けてプレイテストを実施！

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、プラットフォーマー系探索型アクションが苦手な人でも最後まであきらめずに楽しめる探索型2.5DアクションRPG『Twilight Monk(トワイライトモンク)』について、2025年1月31日(金)~2月3日(月)の間に全世界で初めてのプレイテストを実施することをお知らせいたします。今回のプレイテストは、Steam上で行われ、参加を希望する方はどなたでもご参加いただけます。

★プレイテスト参加は『Twilight Monk』 Steamストアページからご参加いただけます★

https://store.steampowered.com/app/1911940/Twilight_Monk/



◆正式リリースに先駆けてプレイテストを実施

2025年1月31日(金)~2月3日(月)の間に実施されるプレイテストは、製品版の序盤にあたる第2章「空の要塞」直前までを丸ごとお楽しみいただけます。

★プレイテスト実施概要★

本テストでは、『Twilight Monk(トワイライトモンク)』の正式版の序盤部分をプレイしていただけます。プレイテストを通じてゲームシステムなどを検証し、ご参加いただいたユーザー様のご意見を基にサービスの品質向上を行ってまいります。プレイテストの参加方法については、『Twilight Monk(トワイライトモンク)』のSteamストアページのお知らせや公式Xアカウント(https://x.com/twimonk_game)等にて最新情報をご確認ください。

【実施期間】

2025年1月31日(金)PM5:00~2月3日(月)PM4:59(日本時間)



【対応プラットフォーム】

PC(Steam)

【対応言語】

日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、イタリア語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ブラジルポルトガル語、ロシア語

【参加条件】

なし



【アンケート募集】

『Twilight Monk(トワイライトモンク)』をより魅力的な作品にするため、プレイテストに参加された方のアンケートを募集しておりますので、ぜひご協力をお願いいたします。

アンケートの回答は以下よりお願いいたします。

『Twilight Monk(トワイライトモンク)』に関するSteam playtestアンケート(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7MGPySGpTS4IByPvRvxm4SAjE-8Z762bOh5DtXqomYbD_FA/viewform?usp=header)

【注意事項】

・本テストの実施は諸般の事情により予告なく実施期間を変更または終了させていただく場合があります。

・本テストは開発中のバージョンとなるため、製品版と一部仕様が異なる可能性があります。

・テストのプレイデータは正式サービス時に引き継がれません。

・動作スペックを満たしている場合でも、通信環境やその他の要因によりご利用いただけない場合があります。



◆プレイテスト実施記念「壁紙用手書きオリジナルイラスト」をプレゼント!

全世界初の公開プレイテスト実施を記念して、シリーズの作者であるTrent Kaniuga氏による「手書きオリジナルイラスト」を壁紙としてプレゼントいたしますので、この機会をお見逃しなく!

★壁紙はSteamストアからダウンロードできます★

https://store.steampowered.com/app/1911940/Twilight_Monk/



◆Twilight Monk(トワイライトモンク)とは◆

Twilight Monk(トワイライトモンク)は、大手の著名タイトルにおいてキャラクターデザイナーやコンセプトアーティストとして携わってきたTrent Kaniuga氏が立ち上げたスタジオが、同名の小説、漫画などのメディアミックスで展開する『Twilight Monk(トワイライトモンク』シリーズに連なるゲーム作品です。

手書きスタイルのイラストで描かれた空想の世界を舞台にした壮大なストーリーと、見下ろし型のマップと横スクロールが融合した探索型2.5DアクションRPGです。王道メトロイドヴァニアならではの自由度の高い探索要素をはじめ、ダンジョンにつながるマップや拠点を中心としたRPG的なインタラクションや成長要素、珍武器「幻影の柱」から繰り出される多彩なバトルアクションが楽しめる作品となっています。

【あらずじ】

スペリアの土地は闇に覆われ、モンスターや破壊された村の不気味な物語が世界中に広まっていた。

各地から生存者たちが、いにしえのムーンケン・モンクの伝説を頼りに、三日月島の海岸にある古代の修道院へと集いはじめていた。しかし、その希望の象徴であるムーンケンの中でも内乱が起きており、“黄昏の僧”と呼ばれるデーモンハンターの末裔である主人公「ラジエル・テンザ」は、裏切者「ノックス」の野望を阻止し、スペリア大陸の平和を守るため冒険へと旅立つ。

【主な特徴】

入り組んだダンジョンで思う存分探索魂を追求しよう

精巧に作りこまれた数々のダンジョンは無限の探索可能性を秘めています。ほとんどのダンジョンは一度訪れただけでは探索しきれず、新たなスキルを入手することで未踏のエリアに行けるようになります。神秘めいたダンジョンには強敵だけでなく、宝箱や巻物、秘密の通路いつながるパズルなど、探索の楽しさを引き出す要素が詰まっています。何度も足を運び、その奥深い謎を解き明かし、内に秘めている探索魂を解放してください!

見下ろし型のワールドマップと町であの頃のJRPG感を体験しよう!

ダンジョンとダンジョンをつなぐ見下ろし型のワールドマップでは敵モンスターに遭遇することもしばしば。戦闘が発生すると現在の地形に応じたバトルアリーナーにテレポートしてダンジョン探索時のようなバトルが楽しめます。

ワールドマップに点在する町では住人との交流を通じて、ミニゲームでお金や商品を獲得したり、ダンジョン探索に役立つアイテムや装備を購入したり、ステータスを強化することができます。さらに、ストーリー進行に深くかかわるキャラクターや、秘密のダンジョンに関するヒントをくれるNPCなどにも出会うことができますので、町の隅々まで散策してあの頃のJRPG感を存分に味わってください!

珍武器「幻影の柱」を使った幅広いバトルアクション

主人公の「ラジエル・テンザ」の操る大きな石柱「幻影の柱」は、メイン武器としてはもちろん、その他様々な場面で使うことで探索の幅を大きく広げることができます。いにしえの力を受けついた神秘の石柱は、時に足場となり、時に空を飛ぶ移動手段として、さらには敵の攻撃を防ぐ遮蔽物やギミックを作動させる装置としても活用できます。石柱ならではの多彩なアクションを駆使して、戦闘を効率的に進めましょう!

手書きスタイルの2Dイラストで彩らた独創的な世界観

大手の著名タイトルにおいてコンセプトアーティストとして携わってきたTrent Kaniuga氏による手書きスタイルのアートデザインが特徴の『Twilight Monk(トワイライトモンク)』では、東洋と西洋が絶妙に融合したような独創的な世界が広がっています。ダイナミックでありながら、彩度を抑えた柔らかな色調と太い線が織りなすビジュアルがどこか墨絵のような風情を漂わせ、プレイヤーをその深遠な世界へと誘います。

※画面は開発中のものです。



◆基本情報

【タイトル】Twilight Monk(トワイライトモンク)

【ジャンル】メトロイドヴァニア

【プラットフォーム】PC(Steam)

【プレイ人数】:1人

【対応言語】日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、イタリア語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ブラジルポルトガル語、ロシア語

【配信開始日】2025年春予定

【販売価格】未定

【Steamストアページ】https://store.steampowered.com/app/1911940/Twilight_Monk/

【開発元】Aquatic Moon

【権利表記】(C)Aquatic Moon LLC. All rights reserved. (C)GRAVTY GAME ARISE Co., Ltd All rights reserved.

会社情報

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/

◆START with GRAVITY

『START with GRAVITY』は、

魅力的でおもしろいコンシューマ・インディゲームを企画・

開発・発掘し、最高に楽しいゲームエンタテインメントを

世界中に展開・発信していくプロジェクトです!

URL:https://startgravity.jp/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Aquatic Moon LLC. All rights reserved. (C)GRAVTY GAME ARISE Co., Ltd All rights reserved.

※Steamは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。