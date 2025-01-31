「D.Gray-man」POP UP SHOPが有楽町マルイ8FにてOPEN！
今回のイベントでは、D.Gray-manの新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=87262
【イベント情報】
イベント名：「D.Gray-man」POP UP SHOP
開催期間：2025年2月22日(土)～4月6日(日)
開催場所：有楽町マルイ8F
【バースデー企画】
【ご購入者様特典】
【販売商品】
カンバッジ(ブラインド) cat ver.
価格：550円(税込)
コンプリートセット:5,500円(税込)
種類数：全10種
サイズ：56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
コレクションカード(ブラインド) vol.3
価格：550円(税込)
コンプリートセット:11,000円(税込)
種類数：全20種
サイズ：約55mm×91mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ステッカー(ブラインド) vol.3
価格：660円(税込)
コンプリートセット:7,200円(税込)
種類数：全24種(2枚1セット)
サイズ：約W47mm×H79mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ホログラムキーホルダー cat ver.
価格：各1,100円(税込)
種類数：全5種
サイズ：全高約60mm以内
デカアクリルスタンド cat ver.
価格：各2,200円(税込)
種類数：全5種
サイズ：全高約H180mm
キャンバスアート cat ver.
価格：5,500円(税込)
種類数：全1種
サイズ：F4
ラバーデスクマット
価格：各2,200円(税込)
種類数：全3種
サイズ：W460×H241mm
ぬいのお出かけ巾着
価格：2,200円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約150mm×190mm
フォトフレームキーホルダー
価格：2,200円(税込)
種類数：全1種
サイズ：本体サイズ：約H103mm×W65mm 対応サイズ：約55mm×91mm
マフラー
価格：5,060円(税込)
種類数：全1種
サイズ：W1600mm×Ｈ190ｍｍ
団服ボタンチャーム
価格：各4,070円(税込)
種類数：全4種
サイズ：直径約300mm
アニタの髪留め
価格：4,400円(税込)
種類数：全1種
サイズ：H約30mm×W約40mm
神ノ道化グラスホルダー
価格：4,950円(税込)
種類数：全1種
サイズ：全長約500mm
退魔ノ剣キーホルダー
価格：4,180円(税込)
種類数：全1種
サイズ：全長100mm～150mm
六幻キーホルダー
価格：4,180円(税込)
種類数：全1種
サイズ：全長100mm～150mm
黒い靴キーホルダー
価格：4,180円(税込)
種類数：全1種
サイズ：全長100mm～150mm
鉄槌キーホルダー
価格：4,180円(税込)
種類数：全1種
サイズ：全長100mm～150mm
ノアの聖痕リング
ノアの聖痕リング
価格：11,000円(税込)
種類数：全1種
サイズ：フリーサイズ
ましかくカンバッジ(ブラインド)
価格：550円(税込)
コンプリートセット:11,000円(税込)
種類数：全20種
サイズ：58mm×58mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ミニアクリルスタンド(ブラインド)
価格：770円(税込)
コンプリートセット:10,010円(税込)
種類数：全13種
サイズ：全高約50～60ｍｍ
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
衣装キーホルダー
価格：各1,650円(税込)
種類数：全6種
サイズ：全高約60mm以内
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://jumpsq.shueisha.co.jp/rensai/d-greyman/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)星野桂／集英社
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売