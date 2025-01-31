【千葉を応援するC-VALUEクラウドファンディング】2025年1月の新プロジェクトが登場！

ちばぎん商店株式会社千葉県発 ｜ なばなおこげせんべい

なばなの香りやさしくひろがる なばなおこげせんべい ー千葉県LFP（ローカルフードプロジェクト）ー

【起案者】フレッシュファームちば

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/freshfarmchiba004?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2501千葉県発 ｜ レモンクッキー

安房の三ツ星レモン PETITS FOURS SECS ー千葉県LFP（ローカルフードプロジェクト）ー

【起案者】バルスタック

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/valstack004?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2501市川市発 ｜ ビューティーフィッター診断

【AI診断×美容師】で「新たな自分の発見」と「きれいな自分をキープ」しませんか？

【起案者】ORANGE POP

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/orangepop001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2501大網白里市発 ｜ 農地直送野菜

家族の笑顔を育てる「届いてびっくり野菜BOX」新鮮なこだわり野菜を内山農園から直送します！

【起案者】内山農園

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/uchiyamanouen001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2501九十九里町発 ｜ 九十九里パスポートプロジェクト

九十九里海岸の真ん中で過ごす特別な時間-九十九里パスポートプロジェクト-

【起案者】九十九里パスポート運営委員会

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/kujukuripassport001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2501佐倉市発 ｜ のど飴開発プロジェクト

大学や企業と連携し開発した「のど飴」のパッケージをつくりたい。カリタスのど飴開発プロジェクト

【起案者】カリタスのど飴開発プロジェクト

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/nodoame001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2501

●C-VALUEクラウドファンディングってなに？

「千葉のこれからに出会い、これからを応援する」がテーマの購入型クラウドファンディングサイトです（運営：ちばぎん商店株式会社）。千葉発の新しいブランドを創造し、新たなCHIBA（千葉）のVALUE（価値）を皆さまにお届けします！

https://www.c-value.jp/

●C-VALUEショッピングってなに？

C-VALUEクラウドファンディング発の人気商品をはじめ、“千葉ならでは”の商品を取り揃えた千葉の魅力をギュッと凝縮させたショッピングサイトです。

https://shop.c-value.jp/

C-VALUEクラウドファンディング： https://www.c-value.jp/

C-VALUEショッピング：https://shop.c-value.jp/

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＜参考：会社概要＞

商号：ちばぎん商店株式会社

設立：2021 年5 月10 日

資本金：1 億円(別途、資本準備金1 億円)

株主構成：株式会社千葉銀行 100％

代表取締役社長：真下 健吾



事業内容：

(1)地域ブランド商品等の企画開発及び販売事業

(2)クラウドファンディング運営事業

(3)EC 運営事業

(4)上記に付帯する各種イベントの企画及び運営事業 等





ちばぎん商店株式会社

TEL：043-441-7270

E-mail：c-value@cbmnet.co.jp