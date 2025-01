令和7年（2025）年度 都立文化施設の事業ラインアップを発表！

公益財団法人東京都歴史文化財団

都立の文化施設では、令和7(2025)年度もお客様に楽しんでいただける様々な事業を開催してまいります。

今年開館30周年を迎える東京都写真美術館と東京都現代美術館は、記念展覧会や関連イベントの開催を予定しております。一時休館中の東京芸術劇場も今夏に再開し、ますますパワーアップしたラインアップをお届けいたします。

「令和7年(2025)年度 都立文化施設の事業ラインアップ」(https://www.rekibun.or.jp/news/2025lineup/)

《2025年度の主な事業》

■【江戸東京たてもの園】

特別展「江戸東京博物館コレクション ~江戸東京のくらしと食べ物~」

(2025年3月20日~6月15日)

<「おいしい」の歴史をたどる展覧会>

江戸東京の歴史を「食」という観点から紹介する展覧会です。世界的に評価が高まっている和食は、江戸庶民の生活の中から生まれてきました。また、明治維新以降、西洋料理が積極的に受け入れられ、それが和食とうまく混ざりあって新しい食文化が生まれました。本展覧会では、江戸東京における食文化の変遷を紐解きます。

■【東京都美術館】

特別展「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」

(2025年9月12日~12月21日)

<ファン・ゴッホ家が守り、受け継いだ貴重なコレクションが来日>

ファン・ゴッホ家のコレクションに焦点を当てる展覧会。ファン・ゴッホ美術館の作品を中心に、ファン・ゴッホ(1853-1890)の作品30点以上に加え、日本初公開となるファン・ゴッホの手紙4通なども展示し、家族が守り受け継いできたコレクションを紹介します。

■【東京都庭園美術館】

永遠なる瞬間 ヴァン クリーフ&アーペル ハイジュエリーが語るアール・デコ

(2025年9月27日~2026年1月18日)

<アール・デコ博100周年を祝し、珠玉の名品を一堂に>

本展は、旧朝香宮邸の設計や装飾に多大な影響を与えたパリの「アール・デコ博覧会」の開催から100周年を記念する展覧会です。フランスを代表する宝飾メゾンであるヴァン クリーフ&アーペル(Van Cleef & Arpels)の作品の中でも、アール・デコ博覧会の宝飾部門でグランプリを受賞した《ローズ ブレスレット》ほか、歴史的価値が認められる“パトリモニー コレクション”より厳選された名品を一堂に会し、アール・デコの魅力に迫ります。

■【東京都写真美術館】

総合開館30周年記念 ルイジ・ギッリ

(2025年7月3日~9月28日)

<イタリアが誇る色と光!アジア初の美術館個展>

欧米での個展開催やドキュメンタリー映画の発表など、近年国際的に注目されるイタリアの写真家、ルイジ・ギッリ(1943-1992)のアジア初の美術館個展。ギッリはその類まれな色彩、空間、光への美的感覚と、ありふれたものをユーモラスに視覚化する才能によって、写真表現を新たなレベルへと引き上げました。イメージをとおしてどのように世界や社会を考えるのか。軽やかでありながら密度をもって問いかけるギッリの作品をお楽しみください。

■【東京都現代美術館】

開館30周年記念展

(2025年8月23日~11月24日)

<多彩なイベントを通して美術館のこれからを考える国際展>

開館30周年を記念する本事業は、より多様化するこれからの社会と人々にとっての美術館がどのような場であるのかを展望するプラットフォームとして、国内外の作家による大型展示を軸に多彩な取り組みを展開します。展示では、ある場所や空間がどのような力学で形作られ、変容するのか、またそれはどのように人々の生き方に影響するのかを、幅広い視点から探求する作品を紹介します。また会期を通じて、若手アーティストらによるパフォーマンス、ワークショップ、ツアーなどのイベントを開催します。

■【トーキョーアーツアンドスペース】

トーキョーアーツアンドスペースレジデンス2025 成果発表展

(第1期2025年5月17日~6月22日 第2期2025年7月5日 ~8月10日)

<海外や東京で滞在制作を行った、6か国14名による作品を発表>

TOKASのレジデンス・プログラムの参加作家による成果発表展。2024年度に海外の6つの提携機関に派遣した作家や、TOKASレジデンシー(東京都墨田区)に滞在した作家たちが、リサーチを経て発展させた作品を紹介します。

■【東京都渋谷公園通りギャラリー】

アール・ブリュット ゼン&ナウ Vol.4 英国作家展

(2025年6月21日~8月31日)

<英国レジェンド作家、マッジ・ギルの作品も>

「Art Brut Then & Now」シリーズは、国内外のアール・ブリュットの動向において、長く活躍を続ける作家と、近年発表の場を広げつつある作家を、さまざまな角度から紹介する展覧会シリーズ。

Vol.4では、英国人キュレーターをゲスト・キュレーターとして招聘し、英国のアール・ブリュット作家を紹介します。

■【東京文化会館】

舞台芸術創造事業 IRCAMシネマ「チャップリン・ファクトリー」~現代音楽と無声映画のコラボレーション~

(2025年11月14日)

<チャップリンの映画とアンサンブルの生演奏>

チャップリンの3作品「放浪者」「舞台裏」「移民」を、映画のために作曲されたアンサンブルの生演奏と共にお楽しみいただきます。

作曲・指揮:マルティン・マタロン

エレクトロニクス:IRCAM

出演:Trio K/D/M ほか

会場:小ホール

■【東京芸術劇場】

芸劇オータムセレクション 「Mary Said What She Said」

(2025年10月)

<仏名優イザベル・ユペールの一人芝居、日本初演>

数々の名女優により演じられている、スコットランド女王メアリー・スチュアート。今作では、フランスを代表する名女優イザベル・ユペールが、一人芝居で演じきります。演出は、前衛的な作風で知られるロバート・ウィルソン。世界トップレベルの演劇をお楽しみください。

会場:プレイハウス

■【東京都江戸東京博物館】

東京都江戸東京博物館は大規模改修工事のため、2026年春(予定)まで休館いたします。

※事業名は変更する場合があります。会期は予定です。今後の状況により、予定が変更となる場合があります。

※一部施設では期間限定で夜間特別開館を開催予定です。

※事業は、東京都令和7(2025)年度予算が東京都議会で可決された場合及び、 公益財団法人東京都歴史文化財団令和7(2025)年度予算が財団理事会で可決され、同評議員会が承認した場合に確定します。

《参考》

東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団は、東京で世界陸上とデフリンピックが開催される今年、多様な参加者とつどい・つながり・つくりあげる3つのアートプロジェクト「TOKYO FORWARD 2025文化プログラム」を展開します。

「TRAIN TRAIN TRAIN」

詳細は「令和7年(2025)年度 都立文化施設の事業ラインアップ(https://www.rekibun.or.jp/news/2025lineup/)「東京芸術劇場:演劇舞踊(1)」」をご覧ください

「TOKYO わっしょい」

詳細はこちら https://tokyo-wasshoi.jp/

ろう者と聴者が遭遇する舞台作品「黙るな 動け 呼吸しろ」

詳細はこちら https://duk-tokyoforward2025.jp/

