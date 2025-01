結婚式場発のマルシェイベント『ふらっとMarket』好評につき三回目の開催が決定　3月2日(日)、神戸・北野「TOAST」で実施

株式会社クレ・ドゥ・レーブ

神戸・大阪でレストランやウェディング等の事業を展開する株式会社クレ・ドゥ・レーブ(本社:兵庫県神戸市 代表取締役社長:村井 宏輔)は、運営する神戸・北野の会場「TOAST(トースト)」において、3月2日(日)にマルシェイベント『ふらっとMarket vol.3』を開催します。

2024年夏にリブランドし多くの新郎新婦から注目を集める「TOAST」は、“ゲストを「家」に招くように”をコンセプトとして、2人らしくこだわった結婚式を挙げられる、まさに邸宅。そんな邸宅で開催するマルシェは、沢山の幸せなウェディングを生み出してきた元ウェディングプランナーが “世の中のワクワクできるコト、心の温度が上がるモノばかりを集めた邸宅に、ふらっと気軽に訪れてほしい” そんな想いで企画しました。

なお未来を考える上で必須の「SDGs」については、私たちのマルシェでは背伸びをせず持続可能なアプローチを行っています。例えば、使わなくなったモノやウェディングで使ったアイテムを今必要とする誰かに繋げたり、お買い物や学びを通じてほんの少しのエコを続けていけるような、心の豊かさを大切に取り組んでいます。

昨年スタートし、この春3回目を迎える「ふらっとMarket」。 開始当初は、クレ・ドゥ・レーブの会場で結婚式をした「Hearts」ファミリーを中心に開催してきましたが、回を重ねるにつれて地域や世代を問わず、このマルシェへの共感や愛着が参加者・出店者ともに、広がってきているのを感じています。

引き続き、ショッピングやワークショップ、グルメ…などなど、様々なコンテンツ・体験を出店者とともに準備して、より多くの人々にHAPPYがシェアされるイベントへと育んでまいります。

写真は「ふらっとMarket」過去開催時のもの

「ふらっとMarket vol.3」開催概要

日時:3月2日(日) 10:30~14:30 (最終入場14:00)

会場:TOAST 神戸市中央区北野町1-5-10 https://www.toastkobe.jp/wedding/access/

出店:大人雑貨・子供雑貨・パン・焼菓子・お野菜・ワークショップ・ファーストアート・ベビーマッサージなど

料金:大人500円/人・お子様無料

※お支払い方法は現金のみです。お釣りのないようご用意ください。

※事前予約でドリンクに使える300円分チケットをプレゼント (大人のみ)

※当日タクシーでお越しの方はドリンクに使える300円分チケットをプレゼント

《お食事》

TOASTのシェフが「ふらっとmarket」のために、お料理をご用意します。

お食事やスイーツで休憩しながら、ショッピングをお楽しみください。

《ショッピング&ワークショップ》

大人雑貨・子供雑貨・パン・焼菓子・お野菜・ワークショップ・ベビーペイント・ベビーマッサージetc...

大人から子供まで楽しめるショップがたくさん!

知らないこと、まだ触れたことのないことを体験したり、子供たちが自由に表現する楽しさも学べます。

詳細・予約はこちら https://www.cdr-heart.com/news/?id=462 (https://www.cdr-heart.com/news/?id=462)

『ふらっとMarket』5つのおすすめポイント

1.ご自身の商品にこだわりと自信を持ったショップが幅広いジャンルで20店以上集結し、それを一度に楽しめる

2.生産者さん達からこだわりやストーリーを直に聞いて、納得してショッピングができる

3.子供たちが自由に表現する楽しさをワークショップで学べたり、まだ触れたことのない体験ができる

4.結婚式場でのマルシェなので、シェフやパティシエこだわりの美味しい料理やスイーツを気軽に味わえる

5.ショッピングやワークショップ、お食事など多彩に楽しめるマルシェだから、大人から子どもまでみんなが楽しめる

「ふらっとMarket」過去開催時の写真

《プロカメラマンによるフォト撮影》も同時開催

プロカメラマンによるアニバーサリーフォト撮影も同時開催!

(別料金・要予約)

卒入園フォトやお誕生日フォト、ハーフバースデーフォトなど、日々成長するお子様の“今”を記録に残しませんか?

アニバーサリーフォトお申込みの方は、ふらっとmarketへの入場は無料となります。

https://cdr-heart.com/hearts/?id=459

「ふらっとMarket vol.3」出店者一覧

※一部変更・追加の可能性がございます。

最新情報はHeartsインスタグラム @hearts_family_cdr にてご確認ください。

https://www.instagram.com/hearts_family_cdr/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27260/table/84_1_0afc5f602946235dd878267dd8c7fa80.jpg ]

会場となる「TOAST」について

時代の感性に合わせたクリエイティブな新ステージとして、2024年夏にリブランドしたTOAST(トースト)。

北野の高台から神戸の街並みや夜景を一望するロケーションにおいて、ウェディングやイベントを、

プランナーやフォトグラファー、クリエイターとともにプロデュースしています。

■施設概要

事業内容 ウェディング・イベント・パーティ・レストラン

所 在 地 兵庫県神戸市中央区北野町1-5-10

アクセス 新幹線・地下鉄「新神戸」駅 徒歩で約8分・車で約5分 各線 三宮駅より車で約5分

公式サイト https://www.toastkobe.jp/

「株式会社クレ・ドゥ・レーブ」について

We are the “Heart Factory” をテーマに、お客様の想像や期待を超える価値を探求し ヒト、時間、空間、コンテンツ・・・それらが織りなす感動のシーンをプロデュースします。

《次世代・地域・観光への貢献》を掲げ、神戸・大阪エリアのシンボリックなロケーションにおいて、最高の景色と料理、サービスでお客様の心の温度が上がるシーンを創り出しています。

代表者 代表取締役社長 村井 宏輔

設立 2003年12月

所在地 神戸市中央区北野町1-5-7

事業 結婚式・フォト・レストラン・カフェ・イベント・宴会・ケータリング・サービス業務の企画・運営・管理

公式HP https://www.cdr-heart.com/

運営施設

・SOLA KOBE (神戸市中央区北野町1-5-4)

・TOAST (神戸市中央区北野町1-5-10)

・鶴見ノ森 迎賓館 (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

・THE SORAKUEN (神戸市中央区中山手通5-3-1 相楽園内)

・OCEAN PLACE (神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F )

・BOTANICAL HOUSE (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

・PORT TERRACE (神戸市中央区波止場町5-5 神戸ポートタワー低層3・4階)

・sasa (大阪府豊中市緑地公園1-8)