【リーガロイヤルホテル京都】開業55周年を記念してお届けしてきたワインイベント最終弾『Gastronomic Wine Harmony Final』フレンチダイニング トップ オブ キョウトにて開催
リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）の「フレンチダイニング トップ オブ キョウト」では、開業55周年を記念してお届けしてきたワインイベントの最終弾『Gastronomic Wine Harmony Final』（1名様 75,900円 ※お料理,お飲物,税金・サービス料含む）を2025年2月15日（土）から16日（日）まで開催します。
ペアリング イメージ
開業55周年を記念しお届けしてきた『Gastronomic Wine Harmony』。最終回は、一級ワイン「シャトー・マルゴー 2006」や「シャトー・ムートン・ロートシルト 2006」をご用意し、選び抜かれたブドウで作られた世界最高峰のワインで、華やかにフィナーレを飾ります。
シェフ寺田によるこだわりの京都食材を使用したフルコースがワインの味をさらに深め、ペアリングの妙技が口の中で素晴らしいハーモニーを奏でます。
詳細については次の通りです。
フレンチダイニング トップ オブ キョウト『Gastronomic Wine Harmony Final』開催 概要
『Gastronomic Wine Harmony Final』 イメージ
【開催期間】
2025年2月15日（土）～16日（日）
【開催場所】
フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階）
【開催時間】
17：00～21：30（ラストオーダー 20：00）
※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。
最新の営業情報は公式HPをご確認ください。
【料 金】
1名様 75,900円（お料理、お飲物、税金・サービス料含む）
【内 容】
ペアリングワイン 全6種
■Janisson-Baradon Vendeville NV (Champagne)
■Pieroth Blue Reisling Auslese 55th Anniversary Bottle 2023 (Nahe)
■Guy Bocard Meursault Charmes 2004
■Chateau Mouton Rothschild 2006 (Pauillac)
■Chateau Margaux 2006 (Margaux)
■M.Chapoutier Rivesaltes 1982
Gastronomic Wine Harmony Final 特別メニュー 全9品
■ガストロノミーBOX ～シェフの饗宴～
■フォワグラのプレス 祇園原了郭 御香煎で風味をつけて 愛宕梨のジャムに青谷 青梅のソース
■宮津港より 甘鯛の鱗焼き 久御山より京都ピーナッツのブレゼ トリュフ風味
■北海道 羊まるごと研究所 仔羊のロースト シンプルなジュ 京丹後 空詩土 ブルーベリーと万願寺とうがらしのサモサ
■亀岡牛 サーロインの ANAORIカーボンプレート焼き 丹波ワイン 皇～すめらぎ～のソース
■温かいショコラのデセール
■パン
■小菓子と食後のお飲み物
【備 考】
・2日前までのご予約制です。
・2日間のイベントを通して24名様限定です。
詳細を見る :
https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/gastronomic-wine-harmony-final
■お客様お問い合わせ先■
リーガロイヤルホテル京都
フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階）
〒600-8237
京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地
075-361-9221（直通）