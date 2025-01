【U-NEXT】2025年2月の新着配信ラインナップを発表！大人気シリーズ待望の続編！BLACKPINKのリサ出演の『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン３』を独占配信

株式会社 U-NEXT

大人気シリーズ待望の続編!BLACKPINKのリサ出演の『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン3』を独占配信。

そのほか、『ナミビアの砂漠』『フォレスト』『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES on U-NEXT』『新時代ゴルフリーグ「TGL」』など注目作品やスポーツを配信いたします。

2025年2月の注目コンテンツ

海外ドラマ(C) 2025 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン3

マイク・ホワイトが手掛ける、高級リゾート・ホワイトロータスで巻き起こる、ゲストとスタッフの1週間の騒動をブラックユーモアたっぷりに描きだすエミー賞受賞の大人気シリーズ「ホワイト・ロータス」。今作ではタイを舞台にスピリチュアルと信仰をテーマに新たな物語が動き出す。キャストにはレスリー・ビブ、キャリー・クーン、ジェイソン・アイザックスなど、豪華な面々が出演。さらにBLACKPINKのリサも出演する。

【配信開始日】2025年2月17日(月)11:00

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0169292 ※配信開始日よりアクセス可

邦画(C)2024『ナミビアの砂漠』製作委員会

ナミビアの砂漠

運命的に出会っていた監督・山中瑶子と河合優実、ふたつの才能がついに念願のタッグを組み、“ 今” の彼女たちでしか作り出せない熱量とセンスを注ぎ込んで生み出された本作。河合優実が扮するカナの二人の恋人を演じるのは金子大地と寛一郎という、山中監督と同世代で今の日本映画界をけん引する若き俳優たち。カンヌ国際映画祭でも「若き才能が爆発した傑作」と絶賛され、女性監督として史上最年少となる国際映画批評家連盟賞を受賞する快挙を成し遂げた。2020年代の〈今〉を生きる彼女たちと彼らにとっての「本当に描きたいこと」を圧倒的なパワーとエネルギーで描き切った『ナミビアの砂漠』が、先の見えない世の中に新しい風を吹き込む。

【配信開始日】2025年2月1日(土)

【価格】 399円(税込)/視聴期限: 2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0167353 ※配信開始日よりアクセス可

国内ドラマ(C)ABCテレビ

フォレスト

2025年1月よりABCテレビ・テレビ朝日系「日10ドラマ」枠にて放送中。U-NEXTでは放送直後より配信。比嘉愛未と岩田剛典がW主演を務める、脚本・山岡潤平、原案・龍居由佳里による、オリジナルラブサスペンス。さまざまな嘘を抱える登場人物たちが複雑に絡みあう、考察要素満載のドラマ。1話の見逃し配信の再生回数は、ABCテレビドラマとして歴代最速を更新するなどその話題性の高さが伺え、今後の展開にも大きな期待が寄せられている。

【配信開始日】配信中(毎週日曜日更新)

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0166160

音楽ライブ(C) Sony Music Labels Inc.

HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES on U-NEXT

宇多田ヒカルのデビュー25周年を記念し、全国の映画館で開催されたライブ映像の一挙上映をU-NEXTでも開催。イベント特設サイトにて、リアルタイムでコメントできるライブチャット機能つき上映会を実施予定。2月22日(土)から2月24日(月・祝)までの3日間、ファーストライブから順に各日3公演ずつをお届け。

※今回上映されるライブ映像は、すべてアーカイブ配信で個別に何度でも視聴可能

【配信形態】月額会員 視聴無料

【ライブ配信開始日・視聴ページ】

■イベント特設サイト(ライブチャット機能つき視聴ページ)

Day1/2月22日(土)13:30~ https://t.unext.jp/r/utada_livechat1

Day2/2月23日(日)13:30~ https://t.unext.jp/r/utada_livechat2

Day3/2月24日(月・祝)13:30~ https://t.unext.jp/r/utada_livechat3



■視聴ページ

Day1/2月22日(土)13:30~ https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008334

Day2/2月23日(日)13:30~ https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008335

Day3/2月24日(月・祝)13:30~ https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008336

※詳細はこちら(https://www.unext.co.jp/ja/press-room/hikaruutada-live-2025-01-31)

ゴルフ

新時代ゴルフリーグTGL

2025年1月に開幕した、「TGL presented by SoFi:は、プロゴルフの興奮と現代の技術革新が融合した新しいゴルフリーグ。フロリダ州パームビーチガーデンズの専用アリーナ「SoFiセンター」で開催。大型スクリーンを用いた仮想空間内でのプレーと、可動グリーン上を用いた現実世界でのプレーを組み合わせた複合現実型の競技を行う。TGLの創設者でもあるタイガー・ウッズとロリー・マキロイ、またザンダー・シャウフェレ、ルドビグ・エイバーグ、ウィンダム・クラークらPGAツアーのトップ選手たちに加え日本から松山英樹プロの参戦が決定している。

【ライブ配信開始日】随時配信中

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】

1月22日ニューヨーク vs. アトランタ https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007505

1月28日ジュピター vs. ボストン https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007554

洋画

2月1日(土)

創造物 4Kレストア版

都会のひと部屋 2Kレストア版

ル・バル 4Kレストア版

2月2日(日)

それでも私は生きていく

2月5日(水)

メイ・ディセンバー ゆれる真実

悪魔と夜ふかし

熱烈【独占】

2月7日(金)

美食家ダリのレストラン



2月12日(水)

グラディエーターII 英雄を呼ぶ声

2月19日(水)

犯罪都市 PUNISHMENT

2月24日(月)

シークレット・サンシャイン レストア版

ポエトリー アグネスの詩

2月26日(水)

トラップ

邦画

2月1日(土)

あみこ

ナミビアの砂漠

こんにちは、母さん

2月5日(水)

夏目アラタの結婚

2月12日(水)

十一人の賊軍

2月13日(木)

映画 イチケイのカラス

2月14日(金)

恋を知らない僕たちは

2月26日(水)

スオミの話をしよう

海外ドラマ

2月1日(土)

ヴェラ~信念の女警部~シーズン1~12

刑事ウルリケ~連続猟奇殺人事件~

2月14日(金)

英国スキャンダル~王室を揺るがしたインタビュー【独占】

2月17日(月)

ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン3【独占】

2月21日(金)

インダストリー シーズン3【独占】

ハーレイ・クイン シーズン1【独占】

2月28日(金)

ハーレイ・クイン シーズン2【独占】

メイフェア家の魔女たち シーズン1【独占】

配信中

ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室【独占】

私立探偵ストライク / インク・ブラック・ハート【独占】

韓流・アジア

2月5日(水)

このロマンスはフィクションだから【独占】

逍遥と花嫁~記憶に眠る愛~【独占】

2月6日(木)

春画恋愛物語【独占】

国内ドラマ

2月1日(土)

私たちがプロポーズされないのには、101の理由があってだな

アオハライド Season1

オレは死んじまったゼ!

フェンス

モンスター

離婚しない男ーサレ夫と悪嫁の騙し愛ー

最上の命医

忘却のサチコ

行列の女神~らーめん才遊記~

アオイホノオ

30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい

うきわ ―友達以上、不倫未満―

つまり好きって言いたいんだけど、

メンズ校

クールドジ男子

2月7日(木)

新・暴れん坊将軍

配信中

フォレスト

トーキョーカモフラージュアワー

アニメ

2月2日(日)ライブ配信

トゲナシトゲアリ 4th ONE-MAN LIVE “協奏の響”

2月8日(土)・15(土)ライブ配信

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン青学(せいがく)vs比嘉【独占】

2月26日(水)

カウ&チキン シーズン1~4

デクスターズ ラボ シーズン1~6

エド エッド エディ1~2

おくびょうなカーレッジくん シーズン1~4

配信中

五等分の花嫁*

『ヤマトよ永遠に REBEL3199』 第二章 赤日の出撃

機動戦士ガンダムSEED FREEDOM

チ。ー地球の運動についてー

らんま1/2

『薬屋のひとりごと』第2期

黒岩メダカに私の可愛いが通じない

天久鷹央の推理カルテ

TVアニメ『青の祓魔師 終夜篇』

キッズ

2月1日(土)

パディントンのぼうけん シーズン3

BabyBus - ラブール警部の事件簿- シーズン1~11

2月5日(水)

エルモ・コレクション シーズン4【独占】

キミとアイドルプリキュア♪

2月7日(木)

いないいないばあっ!ゴー!ゴー!のりもの

おかあさんといっしょキャラコレ!人気者コレクション

おかあさんといっしょファミリーコンサートまってたんだよキミのこと

TV番組・エンタメ

2月1日(土)

ゴッドタン・芸人マジ歌選手権オリジナル企画「あいつがマジ歌にやってきた!」

2月13日(木)

新マグロに賭けた男たち2025 新たなる船出

新マグロに賭けた男たち 2024 天国か地獄か

配信中

リア突WEST.【独占】

ドキュメンタリー

2月1日(土)

ナチス怒濤の侵略

地獄の空戦

激闘の大海戦

死闘!南太平洋

地上最大の作戦

2月5日(水)

ホイットニー・ヒューストン:ありのままの私として

2月12日(水)

マドンナ:ムーヴ・トゥ・ザ・ミュージック

2月14日(金)

シークレット・オブ・プレイボーイ

2月15日(土)

リフォーム大再生!ゾンビハウス シーズン2

2月19日(水)

トム・クルーズ:銀幕のスター

2月26日(水)

大統領のシークレットサービス

ジャングル・ゴールド シーズン1

徹底調査!アメリカの極秘施設

ミスコン女王殺人

徹底解明・ビンラディン追跡の真相

メガ・エアポート

ゴールド・ラッシュ外伝~パーカーの旅~ シーズン1~3

THE NAKED シーズン5~7

ブラッド・ピット:銀幕のスター

2月27日(木)

スーパーマン / クリストファー・リーヴの生涯【独占】

音楽・ライブ ※ライブ配信

2月1日(土)

Kroi Live Tour 2024-2025 "Unspoil" at PIA ARENA MM

2月2日(日)

ビクターロック祭り2024

2月8日(土)

BLUE ENCOUNT 20th anniversary tour 2024-2025「to B.E. countinued」

柴咲コウ「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST~響宴~」

Petit Brabancon EXPLODE -02-

2月14日(金)

倉木麻衣「25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 "Be alright ! " supported by U-NEXT」

2月15日(土)

国際小児がん治療支援啓発番組 「LIVE EMPOWER CHILDREN 2025~子どもたちの「生きる力」をつくる~」

※非会員も無料で視聴ができます

2月22日(土)

HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES on U-NEXT Day1

ORANGE RANGE LIVE TOUR 024-025 ~タコス DE ピタゴラス~

THE ALFEE「U-NEXT Presents THE ALFEE 2024 Wind of Time 50年目の夏祭り Supported by 第興商 DAY1」

2月23日(日)

HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES on U-NEXT Day2

THE ALFEE「U-NEXT Presents THE ALFEE 2024 Wind of Time 50年目の夏祭り Supported by 第一興商 DAY2」

2月24日(月)

HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES on U-NEXT Day3

長渕剛 ARENA TOUR 2024 “BLOOD” 全曲ノーカット版

[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara

スポーツ ※ライブ配信

<格闘技>

2月8日(土)

UFC カウントダウン 312 デュ・プレシ vs. ストリックランド2【独占】

<サッカー>※サッカーパック対象

プレミアリーグ【独占】

ラ・リーガ

FAカップ【独占】

コパ・デル・レイ【独占】

<ゴルフ>

PGAツアー

DPワールドツアー【独占】

新時代ゴルフリーグ「TGL」【独占】

<テニス>

ATP500 ダラス【独占】

ATP250 デルレイビーチ【独占】

2025 デビスカップ ファイナル予選1回戦 日本 対 イギリス【独占】

<バスケットボール>

りそなグループ B.LEAGUE

<卓球>

ノジマTリーグ

