一皿に暮らしが息づく、世界各国ふるさとの味162種『世界の郷土ごはん ‐75カ国の伝統メニュー‐』2月15日に発売！
イタリアの家庭で手作りされる伝統パスタ、メキシコの農村の心温まるスープ、インドの路地で味わう屋台カレー……。世界75カ国の郷土料理を、地元の食材や調理法の解説とともに美しい写真で紹介します。各地で育まれた食文化の奥深さを楽しめる1冊です。
監修者： 青木ゆり子
郷土料理研究家、世界の料理総合情報サイトe-food.jp代表。コラムニスト、NHK「ちきゅうラジオ」料理ナビゲーター、内閣官房「東京2020ホストタウン事業」食文化アドバイザーなど。国内外を問わず、自ら各地を旅し、料理の背景にある歴史や文化を含めてレシピを紹介している。著書に『世界の郷土料理事典』(誠文堂新光社)、『見て、読んで楽しむ 世界の料理365日』(自由国民社)など。
『世界の郷土ごはん ‐75カ国の伝統メニュー‐』
https://pie.co.jp/book/i/5888/
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書籍概要
書名：『世界の郷土ごはん ‐75カ国の伝統メニュー‐』
https://pie.co.jp/book/i/5888/
仕様：A5判変型（150 × 150mm）／ソフトカバー／192Pages（Full Color）
定価：本体1,900円+税
ISBN：978-4-7562-5888-5 C0072
発売日：2025年2月15日
監修者：青木ゆり子
発行元：パイ インターナショナル
シリーズ既刊情報
書名：『世界の朝ごはん-66カ国の伝統メニュー-』
https://pie.co.jp/book/i/5595/
仕様：A5判変型（150 × 150mm）／ソフトカバー／192Pages（Full Color）
定価：本体1,850円+税
ISBN：978-4-7562-5595-2 Ｃ0072
発売日：2023年3月17日
監修：WORLD BREAKFAST ALLDAY
編著：パイ インターナショナル
発行元：パイ インターナショナル
書籍に関するお問い合わせ
株式会社パイ インターナショナル
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