青梅市吉川英治記念館 新春展示「映像・演劇作品から知る吉川英治」
青梅市
展示会チラシ
展示風景
[表: https://prtimes.jp/data/corp/143664/table/16_1_33b0935ddbc1addc1d6478a909ab41a9.jpg ]
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イベントの詳細
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イベント内容
所蔵資料の中から、「鳴門秘帖」「宮本武蔵」「新・平家物語」「私本太平記」など、吉川英治作品を原作に映像化・演劇化された作品を紹介します。映画・ドラマ・演劇など、メディアで異なる吉川英治作品の表現をご覧ください。
問合せ先
青梅市吉川英治記念館
【住所】〒198－0064 東京都青梅市柚木町１－101－１
【電話】☎0428－74－9477
【URL】https://ome-yoshikawaeiji.net/
【開館時間】午前10時～午後５時（入館は４時30分まで）
【休館日】月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始