【明治記念館・フォレストテラス明治神宮・桃林荘】“直前のご予約もOK！”　結婚式のご相談なら2月11日（火・祝）の「建国記念の日」が狙い目。この日だけの豪華特典が付いたブライダルフェアをご案内します

明治記念館写真はイメージ

明治記念館（東京都港区元⾚坂2-2-23）とフォレストテラス明治神宮（東京都渋谷区代々木神園町1-1）・桃林荘では、明治神宮での結婚式のことをご相談できるブライダルフェアを開催しています。

2月は多くのカップルが結婚式をご検討される時期。当館では、比較的混雑が避けられる「建国記念の日」の2月11日（火・祝）に限り、特別な特典をご用意してBIGブライダルフェアを開催いたします。

この日だけの豪華特典の付いたブライダルフェアに、ぜひご参加ください。

※ブライダルフェアの参加費は無料です

明治記念館のフェアはこちら :https://meijikinenkan.official-wedding.net/fair/1039298/detail/2025-02-11

FT※・桃林荘のフェアはこちら :https://forestterrace.official-wedding.net/fair/1039313/detail/2025-02-11

※FT：フォレストテラス明治神宮

ブライダルフェアに含まれる内容

【開催時間】

明治記念館：

１. 9:45～13:00

２. 13:45～17:00

フォレストテラス明治神宮・桃林荘：

１. 9:00～12:15

２. 11:45~15:00

【相談会】

長い歴史に裏打ちされた厳かな雰囲気の明治神宮の「奉賽殿」でも、神前挙式（神前式）の本質を保ちながらも近代的なデザインが目を引く「庭園の儀式殿」でも、どちらでも挙式を執り行うことができます。明治神宮での結婚式のことなら何でもご相談いただけます。

また、フォレストテラス明治神宮・桃林荘では、全会場をモデルルームとしてご覧頂けるBIGフェアを開催いたします。

明治神宮「奉賽殿」

明治記念館「庭園の儀式殿」

【来館特典】

・豪華和洋試食やカフェチケットのプレゼント付き

写真はイメージ

適用条件

※１．明治記念館のカフェチケットは、午前中のフェアに限らせて頂きます

※２．初めて当館のフェアにご参加された方に限らせて頂きます

【成約特典】

・新郎新婦レンタル衣裳料最大50％OFF

・結婚式当日のお料理ワンランクUP（明治記念館のみ）

適用条件

※１．成約特典は令和7年内に挙式と披露宴を実施する方に限ります

※２．既にご成約済みの方は対象外となります

※３．初めて当館のフェアにご参加された方に限らせて頂きます

明治記念館では、当ブライダルフェア以外にも、お客様のご希望に合わせてご相談いただける多彩なフェアを開催しています。お気軽にご予約ください。

明治記念館のフェアはこちら :https://meijikinenkan.official-wedding.net/fair/date

FT・桃林荘のフェアはこちら :https://forestterrace.official-wedding.net/fair/date

明治記念館フォレストテラス明治神宮桃林荘

【明治記念館・フォレストテラス明治神宮・桃林荘について】

明治記念館は、昭和22（1947）年に総合結婚式場として開館式が挙行されて以来、21万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。

また、フォレストテラス明治神宮は、明治神宮の森厳な杜に佇む複合施設です。明治神宮のご参拝の際に休憩できるカフェや、オリジナルの商品を取り揃えた売店「杜」など、訪れる方のニーズに応じたさまざまな店舗をご利用いただけます。結婚披露宴や集宴会にもご利用いただけるバンケットホールのご予約も承っております。

明治神宮の境内にある「桃林荘」は、東京都選定歴史的建造物にも選ばれた、約150年以上もの歴史を誇る建物。日本家屋を貸切可能な披露宴会場として大変人気の施設です。

【明治記念館】

住所：東京都港区元⾚坂2-2-23

アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分

地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分

地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分

駐車場：あり（97台まで可能）

電話：03-3403-1171（大代表）

公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/

レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/

オリジナルスイーツHP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/

オンラインショップ：https://meijikinenkan-shop.net/

公式Facebook：https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/meiji_kinenkan_official/

婚礼公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_wedding/

婚礼公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meijikinenkan_wedding

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_jqDqcTTIqkYLUMS2YAhdg

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/mk_sekirei

【フォレストテラス明治神宮・桃林荘】（婚礼）

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町1-1

フォレストテラス明治神宮

フォレストテラス明治神宮公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/forestterrace/

フォレストテラス明治神宮婚礼公式Instagram：https://www.instagram.com/meijijingu.wedding/

フォレストテラス明治神宮ブライダルサロン

TEL:03-3379-9282

受付時間：9:00～19:00 （火曜日定休※祝日除く）