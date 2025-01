ハートコーポレイションと明日葉、メタバースで英語教育に革新　渋谷区公立小学校にてメタバースを活用した英語授業を実施

ソシオークホールディングス株式会社

ソシオークグループでALT(外国語指導助手)派遣事業を行う株式会社ハートコーポレイション(本社:茨城県水戸市、代表取締役社長執行役員:山下 高明、以下「ハート」)と、同グループで学童・児童館を運営する株式会社明日葉(本社:東京都港区、取締役社長執行役員:山下 高明)は、メタバース空間を提供する株式会社リプロネクスト(本社:新潟県新潟市、代表取締役:藤田 献児)と連携し、2024年12月5日(木)・6日(金)に、渋谷区立渋谷本町学園の小学6年生を対象とした「メタバース英会話授業」を実施しました。

この授業では、児童たちがタブレットを使い、海外のショッピングモールや空港を再現したメタバース空間で、楽しく実践的な英会話を体験しました。

授業の目的

小学校で外国語が正式な科目となり、ALTと学ぶ機会が増えた一方で、「英語を話すのが恥ずかしい」「外国の人と話すと緊張する」といった児童たちの声もまだまだ多く聞かれます。また、普段の授業では決まったフレーズを学ぶことが中心で、実際のコミュニケーションに活かすのが難しいという課題もあります。

そこで今回の授業では、以下の2つを目的に企画しました。

- アバターを通じて対面のプレッシャーを軽減し、英語を話すことへの抵抗感をなくす- 海外の空港やお店を再現したメタバース空間で、実践的な英会話を体験する

これにより、児童たちが「失敗を恐れず英語を話すこと」や「英語をもっと楽しく学ぶこと」を目指しました。

また、メタバース空間をALTの新たな派遣先として活用する可能性や、ALTがアバターとしてメタバース空間で活躍することで、新しい働き方においても可能性が広がりました。

授業の様子

授業では、児童たちが3~4人のグループに分かれ、それぞれ自分のアバターを操作してメタバース空間を移動。空港やお店で待つALTと英会話を楽しみました。

▽例えば、以下のような会話が行われました

また、「What anime do you like?(好きなアニメは何ですか?)」や「What sports do you like?(好きなスポーツは何ですか?)」など、これまで英語の授業で習ったフレーズを使いながら、児童たちは興味のある話題でコミュニケーションを楽しんでいました。

決まったフレーズだけではなく、「相手やシチュエーションに合わせて英語を使う」 という、リアルなコミュニケーションを体験できました。

児童たちの感想

授業後、児童たちからは以下のような感想が寄せられました。

・意外に聞き取れたり、話せたりする自分にびっくりした。今までに習った簡単な英語でこんなにコミュニケーションできるんだと思った。

・たくさんのALTの先生とコミュニケーションして、英語って日本語よりもフレンドリーでラフな感じで話せるんだなと思った!

・今までは決まったフレーズだけ言っていたけど、実際の会話では文法を理解している必要があると気が付いた。

・実際に海外に行ったときも、今日使った表現を使ってみたいと思った。

・色々な国の先生とお話できて、こんな機会あんまりないと思いました。どうしたら伝わるか、質問の仕方などを考えさせられました。

・習った言葉を実践の場で使うことで、しっかり覚えることができました。英語を前より話せるようになった気がします。

・英語だけで会話するのは難しかったけど、これを続けていけばもっと英語の力がつきそう!

今後の展望

今回のメタバース英会話授業は、児童たちが楽しく実践的な英語を学ぶ新たな一歩となりました。メタバース空間ならではの自由なシチュエーションを活かして、ハートコーポレイションと明日葉は、今後もさらに楽しく充実した学びの場を提供していきます。

会社概要

【株式会社リプロネクスト】

代表取締役:藤田 献児

本社:新潟県新潟市西区小針が丘2-54 2F

設立日:2017年2月13日

事業内容:XR・メタバース開発

URL:https://lipronext.com/

【株式会社ハートコーポレイション】

代表取締役社長執行役員:山下 高明

本社: 茨城県水戸市中央2-6-10 山詔ビル

設立:1992年7月

事業内容:ALT事業、外国籍人材紹介事業

URL:https://heart-school.jp

【株式会社明日葉】

~子どもの明日を育み、今日を支える~

取締役社長執行役員:山下 高明

本社:〒108-0014 東京都港区芝4-13-3PMO田町II10F

設立:1992年10月

事業内容:学童・児童館、パブリック施設の運営

URL:https://ashita-ba.co.jp/

【ソシオークグループ】

社名:ソシオークホールディングス株式会社

~社会と共生する樹でありたい~

代表者:大隈 太嘉志

所在地:〒108-0014 東京都港区芝4-13-3PMO田町II10F

設立:2013年10月

事業内容:給食サービス・子育て支援サービス・モビリティサービスなどを営む事業会社を擁する持株会社

グループ会社 :葉隠勇進株式会社/株式会社明日葉/株式会社あしたばマインド/株式会社みつばコミュニティ/株式会社てしお夢ふぁーむ/株式会社リーフサポート/ユアーズエバー株式会社/株式会社ニューステップ/株式会社ハートコーポレイション/株式会社ハートコーポレイション首都圏/株式会社健栄/株式会社アンフープ/UNHOOP PHILIPPINES, INC/株式会社マシュマロの樹