とちぎのいちご大使コリラックマが登場！佐野アウトレットでいちごフェア開催　限定いちごスイーツ販売に、コリラックマのグリーティングやフォトスポットも　2月7日(金)～

佐野プレミアム・アウトレット(所在地:栃木県佐野市 運営:三菱地所・サイモン株式会社)は、全国農業協同組合連合会 栃木県本部(以下、JA全農とちぎ)と、佐野農業協同組合(以下、JA佐野)と連携し、2025年2月7日(金)~3月31日(月)の期間、栃木県産のいちごを使った期間限定スイーツを提供する「とちぎいちごフェア」を開催します。「とちぎのいちご大使」の「コリラックマ」と一緒に、いちごの美味しさを存分に楽しめるイベントです。

栃木県は、冬期の長い日照時間や、肥沃な大地とおいしい水などの恵まれた条件により、いちごの生育に適しており、「とちあいか」や「とちおとめ」など、いちごの生産量が日本一です。

佐野プレミアム・アウトレットの「とちぎいちごフェア」は、栃木県内で採れたてのフレッシュないちごを使ったメニューを提供するこの時期限定のフェアで、2016年に初開催して以来、今年で10回目となります。この節目を記念し、今年はコリラックマによるグリーティングやフォトスポット設置など、特別な催しで盛り上げます。

飲食店舗では、7店舗で多彩なメニューを展開。中華料理店「紅虎菜舗」では、毎年人気のパフェが今年も登場。ジューシーで甘さが際だつとちあいかを10個以上使用した贅沢なパフェを、産地ならではのリーズナブルな価格で召し上がっていただけます。また、「コールド・ストーン・クリーマリー」からも、とちあいかを贅沢に混ぜ込んだアイスクリームスイーツが登場。那須に本店を構える「チーズガーデン」では、レアチーズケーキの風味ととちおとめのマリアージュが楽しめるフロマージュドリンクを提供します。

また、アウトレット場内には「コリラックマのいちごフォトスポット」が登場。さらに、2月8日(土)、9日(日)の2日間は、「とちぎのいちご大使」の衣装を着たコリラックマのグリーティングも開催。可愛らしいコリラックマとの記念写真を撮影いただけます。

ほかにも、いちごを味わうイベントが盛り沢山。2月22日(土)、23日(日)の2日間は、様々ないちごグルメに出会える「とちぎいちごマルシェ」を開催。栃木県内を中心に飲食店、キッチンカーや専門店などの出店者が各日13店舗以上集結し、いちごを使った大福やどら焼き、ビール、雑貨などを販売します。さらに、県内の対象いちご狩り施設で配布するチラシをご持参いただくと、アウトレットの対象店舗で使えるクーポンシートをプレゼントするキャンペーンも開催します。

コリラックマが盛り上げるいちご尽くしの佐野プレミアム・アウトレットで、ぜひこの時期だけのフレッシュな味わいをお楽しみください。

【イベント詳細】

※天候等の理由により、イベント開催内容が変更・中止となる場合があります。

◆とちぎいちごフェア(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

開催内容:栃木県産の「とちあいか」や「とちおとめ」を使った期間限定のスイーツを、佐野プレミアム・アウトレット内の飲食店7店舗で販売します。

販売期間:2月7日(金)~3月31日(月)

※2月20日(木)を除く(プレミアム・アウトレット休館日)

対象店舗:紅虎菜舗、コールド・ストーン・クリーマリー、カプリチョーザ、チーズガーデン、ベーグル&ベーグル、クア・アイナ、クレージークレープス

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/sp/strawberry_2025/ (2月7日公開予定)

<メニュー>

紅虎菜舗

「とちあいかたっぷりいちごパフェ」 990円 パフェのみご注文の場合 1,210円

佐野市産「とちあいか」を10個以上使用した贅沢ないちごパフェ。毎年人気のメニューです。

コールド・ストーン・クリーマリー

「TOCHIAIKA(とちあいか)」テイクアウト 850円 イートイン 866円

酸味が少なく果肉感のあるジューシーな佐野市産「とちあいか」を贅沢に使用したスペシャルなアイスクリームスイーツです。(※1日15食限定)

カプリチョーザ

「苺づくしのショートケーキアイス」560円

フレッシュな栃木県産「とちおとめ」と、いちごのチョコレート、さらにいちごのアイスと旬ないちごをふんだんに使ったドルチェです。

チーズガーデン

「フロマージュドリンク ストロベリー」850円

甘酸っぱさのある栃木県産「とちおとめ」を使用した、つぶつぶ感、ぷるんとした食感のストロベリージュレを、ミルキー感のあるレアチーズケーキの風味が楽しめるフロマージュドリンクにあわせました。爽やかさの中に甘みや香りが引き立つ美味しさがお楽しみいただけます。

ベーグル&ベーグル

「とちあいかとあずき豆乳くりーむ」640円

あんことまろやかな豆乳クリームの組み合わせにまろやかな甘さの佐野市産「とちあいか」を合わせた春のベーグルスイーツサンドです。

クア・アイナ

「アサイーボウル」1,200円

人気の「アサイーボウル」に、フレッシュな佐野市産「とちあいか」を使用。冬でも食べやすいもったりとした食感にいちごとバナナ、ブルーベリー、ココナッツチップスとカカオニブ、ザクザクと食べ応えのあるグラノーラが入って栄養もたっぷりです。

クレージークレープス

「クレージーいちご」800円

栃木県産「とちおとめ」とクリームの相性が抜群のクレープです。

<「とちあいか」、「とちおとめ」について>とちあいか イメージ

「とちあいか」は、2022年に名称決定した新品種で、大粒で甘みが強く、縦に切ると可愛らしいハート形になるのが特徴です。「とちおとめ」は、味が濃く、甘酸っぱい果汁たっぷりのジューシーないちごです。この他にも様々な品種のいちごを生産する栃木県は、いちごの収穫量が56年連続で日本一となっています。

(参考)JA全農とちぎウェブサイト: https://www.zennoh.or.jp/tc/product/fruit/

◆コリラックマのいちごフォトポットフォトスポットイメージ

開催内容:「とちぎのいちご大使」のコリラックマといちごの可愛らしいフォトスポットです。ご来場の記念として、ご家族や友人、恋人との記念撮影にご利用ください。

設置期間:2月7日(金)~5月6日(火・休)

※2月20日(木)を除く(プレミアム・アウトレット休館日)

設置場所:Casio Watch、Jimmy Choo店舗付近

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/events/news4253.html (2月7日公開予定)

◆コリラックマのグリーティングコリラックマ

開催内容:「とちぎのいちご大使」の衣装を着たコリラックマと写真が撮れるグリーティングを開催します。栃木県のいちごを食べた感想を伝えてあげるとコリラックマが喜ぶかも!?

開催期間:2月8日(土)、9日(日)

開催場所:Casio Watch店舗付近

開催時間:11:00~、14:00~、16:00~ 各日3回、各回30分

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/events/news4251.html

※雨天の場合は、フードコートで開催予定。

※参加方法など詳細はウェブサイトをご確認ください。

◆とちぎいちごマルシェイメージ

開催内容:栃木県内を中心に飲食店、キッチンカーや専門店などの出店者が各日13店舗以上集まり、グルメや雑貨を販売する2日間限定のマルシェです。この機会にぜひ様々ないちごグルメをご堪能ください。

開催期間:2月22日(土)、23日(日)

開催時間:10:30~18:30

開催場所:佐野プレミアム・アウトレット内 遊歩道

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/events/news4252.html (2月7日公開予定)

<出店店舗>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9047/table/544_1_f7e1d13c451c9feebfcb7d782fdb04ee.jpg ]

※1月31日時点の情報です。出店内容等は変更の可能性がございます。

※各店、準備数が売り切れ次第終了。

※雨天の場合は中止となります。

◆「いちご狩りの後は、佐野プレミアム・アウトレットに行こう!」キャンペーンいちご狩りイメージ

開催内容:栃木県内の対象いちご狩り施設で配布するチラシを持参した方に、佐野プレミアム・アウトレットの対象店舗で割引や特典が受けられるクーポンシートをプレゼント。フレッシュな栃木県産いちごの味わいをお楽しみください。

プレゼント引き換え場所:佐野プレミアム・アウトレット インフォメーションセンター

対象施設:佐野観光農園アグリタウン(佐野市)、どまんなか田沼観光農園 猿橋農園(佐野市)

岩崎農園(佐野市)、いちごの里(小山市)、いわふねフルーツパーク(栃木市)など

開催期間:2月7日(金)~5月6日(火・休)

※2月20日(木)はプレミアム・アウトレット休館日

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/sp/strawberry_2025/ (2月7日公開予定)

【佐野プレミアム・アウトレット 施設概要】

施設の東側に広がる山並みを背景に、アメリカ東海岸の都市をイメージした緑豊かな環境の中、店舗面積では関東最大級を誇るアウトレットセンターです。高級ブランドから生活雑貨まで、国内外の著名ブランドが約 180 店舗揃い、幅広いアウトレットショッピングをお楽しみいただけます。

所在地:〒327-0822 栃木県佐野市越名町 2058 番

営業時間:(2月)物販・フードコート 10:00~19:00、レストラン 11:00~20:00

(3月以降)物販・フードコート 10:00~20:00、レストラン 11:00~21:00

※一部飲食店舗は異なります。

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/