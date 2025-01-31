ONE OK ROCK表紙『PMC Vol.35』、表紙ビジュアル解禁！ 　　　最新インタビュー&関係者証言を含む大特集。読者アンケートも急募!!

ぴあ株式会社『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC）Vol.35』

2月21日（金）に発売される『ぴあMUSIC COMPLEX （PMC） Vol.35』にて、ONE OK ROCKの表紙・特集が決定いたしました。本日、表紙ビジュアルを解禁します。

今年結成20周年を迎え、約2年半ぶりとなる11枚目のアルバム『DETOX』を2月21日（金）にリリースするONE OK ROCK。

本誌特集では、世界7都市8公演を巡るワールドツアー「ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR」（アジアはスタジアム、北米・ヨーロッパはアリーナ規模）を成功させた2024年にはじまり、2025年の最初のトピックスとして、日曜劇場『御上先生』（TBS系）の主題歌「Puppets Can't Control You」のサプライズ先行リリースを経て、いよいよニューアルバム『DETOX』をリリースする彼らの現在を大特集。Takaの最新ロングインタビューをはじめ、Toru、Ryota、Tomoyaや関係者の証言を通し、国内はもとより、着実に世界的な人気を拡大させ、『DETOX』へと昇華した、その歩みを伝えます。

また、ONE OK ROCKの音楽を愛するみなさまにアンケートを実施！ 「今最も好きな曲は？」「『DETOX』で期待する曲は？」などを調査。アニバーサリーイヤーのONE OK ROCKへのメッセージとともにお寄せください！

▼アンケートはこちら▼

https://www.pia.co.jp/ssl/cgi-bin/genform/form.cgi?ptn=pmc_vol35

※アンケート実施期間：2/7(金) 23:59まで

【コンテンツ】

表紙：ONE OK ROCK

巻頭特集：動き出す、2025年

最新ロングインタビュー

「ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR」

『DETOX』関係者証言

読者アンケート ほか

※仕様、構成、内容等は変更される場合がありますので予めご了承ください。

【商品概要】

『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol35』

定価：1,320円(本体1,200円+税)

発売日：2025年2月21日(金)

仕様：A4変型 112P オールカラー/無線綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ ほか

＜ご予約＞

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b658197.html

タワーレコード https://tower.jp/item/6774796

HMV＆BOOKS https://www.hmv.co.jp/product/detail/15644589

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18139282/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835645480 ほか