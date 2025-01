伊ブランドのトッズが飯豊まりえを起用したシーズンヴィジュアルを公開／トッズ フレンズ 飯豊まりえ氏 in 2025年プレスプリング ウィメンズコレクション

トッズ・ジャパン株式会社

イタリアのラグジュアリーブランドであるトッズは、2024年秋冬シーズンから「トッズ フレンズ」に就任した俳優の飯豊まりえ氏を起用した2025年プレスプリングウィメンズコレクションのシーズンヴィジュアルを公開します。

クリエイティブ・ディレクター、マッテオ・タンブリーニによる初のプレスプリングコレクションは、イタリアンライフスタイルの探求を続け、足し算ではなく引き算に焦点を当てることにより、質の高い素材とクラフツマンシップを際立たせました。現代性と伝統が自然に融合し、フォーマルなスタイルでありながらも、日々の生活に不可欠でタイムレスかつモダンなワードローブです。コレクションの中心となる温かみのあるアースカラーを基調としたカラーパレットに、ワードローブの主役であるアクセサリーがアクセントを加え、ミュールやパンプス、サンダルは、リラックスかつフェミニンで洗練されたムードを完成させています。

飯豊氏は「ディーアイ バッグ フォリオ」、「ゴンミーニ グローブ」といったトッズを象徴するアイテムに加え、「T タイムレス」やバレッタ(髪留め)をモチーフにしたハードウェアが光る新作の靴バッグと共にレディ・トゥ・ウェアコレクションを纏い、トッズの現代的なエレガンスとコスモポリタンな精神を体現しています。

