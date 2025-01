アメイジング デジタル サーカス×GiGOキャンペーン開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下、「

当社」)は、2025年2月14日(金)よりGiGOグループのお店におきまして、人気アニメーション作品『アメイジング デジタル サーカス』とタイアップした「アメイジング デジタル サーカス×GiGOキャンペーン」を開催いたします。

概要

■キャンペーン名

アメイジング デジタル サーカス×GiGOキャンペーン

■開催期間

2025年2月14日(金)~2025年4月13日(日)

第1弾 2025年2月14日(金)~2025年3月13日(木)

第2弾 2025年3月14日(金)~2025年4月13日(日)

■実施店舗

全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■実施内容

・GiGO限定クレーンゲーム景品の展開

・マストバイキャンペーン

・期間限定コラボたい焼きの販売

・期間限定ノベルティ付きドリンクの販売

・ポップアップイベントの開催

・フォトスポットの設置

・屋外ビジョン放映、店舗限定スペシャル店内放送の実施

・リポストキャンペーンの開催

クレーンゲーム用限定景品

キャンペーン開始にあわせて、GiGO限定クレーンゲーム景品が登場いたします。

2025年2月14日(金)より順次登場

▲アメイジング デジタル サーカス ぬいぐるみXLプレミアム 全2種▲アメイジング デジタル サーカス サーカステント型収納BOX 全2種▲アメイジング デジタル サーカス ミニデジタルトイカメラ 全2種▲アメイジング デジタル サーカス ヘアクリップ 全5種▲アメイジング デジタル サーカス フェイス型シリコンポーチ 全2種

2025年3月14日(金)より順次登場

▲アメイジング デジタル サーカス マスコットキーチェーン 全5種▲アメイジング デジタル サーカス マスコット付ボトル 全2種▲アメイジング デジタル サーカス ぬいぐるみパスケース 全2種▲アメイジング デジタル サーカス ぷっくりラバーマスコットキーチェーン 全5種

※数量に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

マストバイキャンペーン

対象のクレーンゲームへ500円投入で、アクリルチャームをランダムで1個進呈いたします。

※第1弾、第2弾それぞれの期間で、アクリルチャームのデザインが異なります。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

コラボたい焼き

たい焼きを1点ご購入につき、ノベルティをランダムで1個進呈いたします。

■商品名:アメイジング デジタル サーカス焼き 全2種

■販売店舗:GiGOのたい焼き総本店、GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店、GiGOのたい焼き ヨドバシ博多

■販売価格:600円(税込)

■フレーバー:プレミアムクリーム

■ノベルティ配布期間

第1弾ステッカー:2025年2月14日(金)~2025年3月13日(木)

第2弾缶バッジ :2025年3月14日(金)~2025年4月13日(日)

※コラボたい焼きの絵柄と、ノベルティの絵柄はランダムにつき、お選びいただけません。

※ノベルティの数には限りがございます。なくなり次第終了となります。

ノベルティ付きドリンク

ドリンクを1点ご購入につき、ノベルティをランダムで1個進呈いたします。

■販売店舗:対象店舗は特設HPをご確認ください

■販売価格:500円(税込)

■ノベルティ配布期間

第1弾ステッカー:2025年2月14日(金)~2025年3月13日(木)

第2弾缶バッジ :2025年3月14日(金)~2025年4月13日(日)

※ノベルティの絵柄はランダムにつきお選びいただけません。予めご了承ください。

※ノベルティの数には限りがございます。なくなり次第終了となります。

ポップアップイベント

オリジナルグッズを販売するポップアップイベントを全国4店舗で開催いたします。

■開催期間:2025年2月14日(金)~2025年3月2日(日)

■開催店舗:GiGOマーケットスクエアささしま/GiGO総本店/GiGO大阪道頓堀本店/GiGO福岡天神

■営業時間:店舗によって異なります。 必ず事前にご確認ください。

■その他:詳細はインフォレンズのポップアップイベント公式ページをご参照ください

https://www.infolens.com/adc-popup/

フォトスポットの設置

対象店舗にアメイジング デジタル サーカスのフォトスポットが登場します。

キャラクターたちのパネルの展示、巨大ポムニぬいぐるみの特別展示をお楽しみいただけます。

※ポムニ特大ぬいぐるみは総本店のみ登場します。

※フォトスポットの運用ルール・運用時間等については、対象店舗のXにてご確認ください。

※ポムニ特大ぬいぐるみ、パネルの状態によってはフォトスポットに登場できない可能性もございます。

屋外ビジョンの放映

アメイジング デジタル サーカスのスペシャルムービーを総本店の屋外ビジョンで放映します。

■放映場所:GiGO総本店(池袋)

■放映期間:2025年2月14日~2025年4月13日(日) まで

※広告に関しての周辺施設へのお問合せはご遠慮ください。

店舗限定スペシャル店内放送

期間中対象店舗にて、アメイジング デジタル サーカスの日本語キャスト陣による特別店内放送をお楽しみいただけます。

※一部店舗では放送されません。

リポストキャンペーン開催!

「GiGOグループのお店公式Xアカウント」にてリポストキャンペーンを開催します。

■リポストキャンペーン開催期間:2025年1月31日(金)~2月9日(日)23時59分まで

■参加方法:『GENDA GiGO Entertainment』の公式Xアカウント(https://twitter.com/GENDA_GiGO )をフォローし対象のポストをリポスト

■賞品:アメイジング デジタル サーカス ステッカー全7種セット 3名様

■リポストキャンペーン応募規約:https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

The Amazing Digital Circus(アメイジング デジタル サーカス)とは

2023年10月にYouTubeにて第1話が公開され、わずか5カ月で3億回視聴を突破。2025年1月現在は第4話までがYouTubeとNetflixで配信中。

さらに週刊コロコロコミックと月刊コロコロイチバン!でコミカライズも連載中の話題のアニメーション作品。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいます。

著作権表記

Distributed by InfoLens (C) 2025 The Amazing Digital Circus. All rights reserved. The Amazing Digital Circus and Glitch Productions are trademarks or registered trademarks in Australia and/or other countries.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

各種SNSアカウント

■アメイジング デジタル サーカス日本公式X

https://x.com/ADC_Japan

■「The Amazing Digital Circus」アニメーションはこちら

https://bit.ly/49WDzDo

■キャンペーンサイト

https://campaign.gendagigo.jp/2502/digital-circus/

※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。