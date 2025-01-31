「SHANLING」より、ES9069Q DACチップ搭載バランスポータブルDAC/AMP「UA4」から、新たなカラーラインナップ「UA4 GOLD」を1月31日(金)より発売
株式会社MUSIN
新たなカラー「GOLD」が登場
高級感のある美しい筐体カラー
新たなカラー「GOLD」が登場
株式会社MUSINは、SHANLINGより発売しているESS社の省電力ハイパフォーマンスDAC「ES9069Q」を搭載しているバランスポータブルDAC/AMP「UA4」の新たなカラーラインナップとして、「UA4 GOLD」を2025年1月31日(金)より発売を開始いたします。
金色に輝く筐体は、従来のUA4のように使用しながらも、ユーザーのオーディオ環境を彩るワンポイントアイテムとしてもお楽しみ頂けます。
高級感のある美しい筐体カラー
販売スケジュール（SHANLING UA4 GOLD）
販売開始日：2025年1月31日（金） ※予約期間はありません。
価格情報
SHANLING UA4 GOLD
通常税込販売価格：16,830円（税込）
SHANLING UA4 製品ページ
https://musinltd.com/portal/article/index.html?id=717&cid=74(https://musinltd.com/portal/article/index.html?id=717&cid=74)
取り扱い元
株式会社MUSIN
https://musinltd.com