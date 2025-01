沖縄の文化と雄大な自然を感じるコンセプトルーム「紅型ルーム～SANGOBANA～」の販売を2月1日よりスタート

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

■沖縄の紅型アーティスト・伊差川 彩花さんとのコラボレーション

■サンゴの魅力と伝統文化に触れ、環境保護にも貢献できる宿泊体験

■ロケーションが良い上層階、多彩な特典も魅力のリゾートステイ

客室イメージ「紅型ルーム~SANGOBANA~」

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート(沖縄県恩納村、総支配人 ラッセル シェパード)では、2025年2月1日(土)より、紅型アーティスト・伊差川 彩花さんとのコラボレーションによる沖縄の伝統文化と自然をテーマにしたコンセプトルーム「紅型ルーム~SANGOBANA~」の販売を開始いたします。

当リゾートでは、旅によって得られる当地ならではの体験の提供を重視しており、滞在の中で沖縄の文化と自然に触れると同時に、環境保護を身近に感じられるサステナブルな旅の提案として本コンセプトルームを企画しました。客室のインテリアには沖縄の伝統的な染色技法「紅型(びんがた)」を採用。当リゾートが位置する沖縄県恩納村を象徴するサンゴ礁の海をモチーフに、オリジナル紅型デザインをベッドスローとクッションに施しました。窓の外に広がる景色と調和し、サンゴの海の素晴らしさを体感していただけるように設計された客室は、滞在体験をより豊かにする空間になっております。

デザインを手がけたのは沖縄県内で活躍する紅型アーティスト・伊差川 彩花さん。昨年、当リゾートに滞在しながら制作活動を行うプログラム「アーティスト・イン・レジデンス at Manza」に参加されたことがきっかけで、今回のコラボレーションが実現しました。伊差川さんもまた、沖縄の豊かな自然を未来へ残す意義を感じており、サンゴの産卵をテーマに、眼前に広がるエメラルドグリーンの海で小さな命が誕生する神秘的な瞬間を鮮やかなブルーと朱色という紅型特有の大胆な配色で表現されました。この特別な客室「紅型ルーム~SANGOBANA~」は、人気のクラシックミッドフロアの中でも上階に位置する8階の22室に設定いたします。また、同ルームの宿泊費の一部は、当リゾートが20年以上にわたり継続しているサンゴ保全活動の関連団体に寄付いたします。

美しい海の景色に癒されながら、沖縄の伝統文化に触れ、自然豊かな未来へ想いを馳せる特別な旅をお楽しみください。

「紅型ルーム~SANGOBANA~」概要

沖縄の海の中に広がる世界を紅型で描いたオリジナルデザインのベッドスローとクッションが客室を彩ります。伝統工芸「紅型」の魅力と「サンゴの海」の魅力をお楽しみください。

予約期間:2025年2月1日(土)~

宿泊期間:2025年2月2日(日)~

料金:1泊2日 31,000円~(2名1室あたり、朝食付き、税金・サービス料込み)

特典:

・ミッドフロア宿泊者専用「ザ・サロン」アクセス付き

・大浴場施設の利用が滞在中無料

・駐車場の利用が滞在中無料

その他:宿泊代の一部をサンゴ保全活動を行う団体「チーム美らサンゴ」に寄付いたします。

(寄付金の主な用途:サンゴ植付けの際のサンゴ苗代などサンゴ保全活動全般)

客室

お部屋は5階~8階に位置するクラシック ミッドフロアの中でも最上階の8階にご用意。備え付けのバルコニーからは東シナ海の絶景が一望できる人気の客室です。専用の寛ぎスペース「ザ・サロン」のアクセスと多彩な特典で充実のリゾートステイを叶えます。

ザ・サロン

ロビー階に開設されたミッドフロア宿泊者専用スペース。眼前にエメラルドグリーンの海が広がる贅沢な寛ぎスペースでは、ご滞在中ソフトドリンクやスイーツなどを何度でも無料でお楽しみいただけます。また、ハッピーアワーでは冷たいオリオン生ビールやワイン、ナッツをご用意。ビーチ散策や観光の合間の小休憩にご利用ください。

【営業時間】9:00~18:00(ハッピアワー 15:00~18:00)

ザ・サロン(イメージ)ハッピーアワー(イメージ)※実際はペーパーカップでの提供となります。

本宿泊プランのご予約・お問合せ

TEL:098-966-1211(09:00~17:00) Email:info@anaintercontinental-manza.jp

公式サイト :https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/detail/?id=285

紅型アーティスト:伊差川 彩花さんの紹介

紅型アーティスト 伊差川 彩花さん

沖縄県立首里高等学校染織デザイン科で紅型を学び、卒業後、沖縄県工芸振興センター紅型研修コースを受講し技術を磨く。2019年より紅型作家としてデビュー。紅型の伝統技法を大切にしつつ、沖縄の魅力、元気・Happyを詰め込んだ作品を展開している。県内企業とのコラボレーションや国内外で個展を開くなど、幅広く活躍中。

作品紹介

珊瑚花~SANGOBANA~

「満月の夜、月の明かりでキラキラ照らされた海では、お花畑のように色とりどりに広がる珊瑚たちの産卵が一斉に行われ、ピンクの小さな命たちがふわふわと大海原へ大冒険をはじめる」そんな神秘的な光景を表現しました。

【受賞・展示歴】

2022年 AJCクリエーターズコンテスト 特別奨励 箕輪 直子賞受賞

「太陽爛漫(たいようらんまん)」

2023年 AJCクリエーターズコンテスト 佳作

「龍花鳳舞(りゅうかほうぶ)」

2023年 Discover The One Japanese Art 2023 in Paris 招待展示

2024年 アーティスト・イン・レジデンス at Manza

「伊差川 彩花 紅型展~笑顔が溢れる世界~」

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートについて

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート(沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260、客室数400室、098-966-1211)は国立公園で沖縄有数の景勝地でもある万座毛をのぞみ、2009年4月にインターナショナルなラグジュアリーリゾートとして大規模なリニューアルを実施し、ロビーエリアから客室にいたるまで海をイメージに、白とブルーを基調としたモダンで爽やかなインテリアで統一しました。また、2018年に誕生したクラブインターコンチネンタルラウンジでは、パーソナルなワンランク上のサービスをご提供いたします。地元を知り尽くしたコンシェルジュのサービスや、便利なリゾートセンターで、リゾートでの多様な過ごし方をご提案し、お客さまの充実した滞在をサポートします。

https://www.anaintercontinental-manza.jp/

Instagram 公式アカウントhttps://www.instagram.com/ana.ic.manza.beach.resort/

Facebook 公式アカウントhttps://www.facebook.com/ANAInterContinentalManzaBeachResort

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて:

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,400軒超のホテルを有し、2,000軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: vocoホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, Garnerホテルズ, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約375,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年6月30日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む8ブランド(インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、約14,000室を展開しています。今後は大阪市内の3つのガーナーホテル(2024年)、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート(2024年)、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢(2025年)、ホリデイ・イン京都五条(2025年)、インターコンチネンタル札幌(2025年)、高知、知立、浜松に3軒のANAクラウンプラザホテル(2026年)、リージェント京都(2027年)、voco広島(2027年)などの15ホテルの開業を予定しています。また2025年には、日本初の「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します(現在ブランド移行中)。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。 ※2024年8月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels