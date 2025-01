リスニング力向上アプリ「シャドテン」、世界的に活躍する著名人のスピーチを教材に追加

株式会社プログリット

英語学習プラットフォームの株式会社プログリット(本社:東京都千代田区有楽町、代表取締役社長:岡田 祥吾、証券コード:9560)が提供する、リスニング力を向上させるサブスク型英語学習サービス「シャドテン」は、この度2本のシャドーイング教材を新たに追加いたしました。いずれも世界的に活躍する著名なスピーカーによるプレゼンテーションで、シャドーイングを通じて”学び”と”リスニング力向上”を同時に実現します。

シャドテンは、リスニング力向上に効果的なシャドーイングに特化した英語学習アプリです。シャドーイングとは、英語の音声を数語遅れてそっくりそのまま発話していく学習法で、お客様はレベルと目的に合わせた課題でシャドーイングを1日30分程度実施し、最後に録音・提出された音声を、英語のプロフェッショナルが毎日添削します。

今回シャドテンでは、様々な分野の第一人者によるスピーチを配信している「TED Talks」から、2つのスピーチをシャドーイング教材として追加いたしました。モチベーションやリーダーシップといったビジネスパーソンに欠かせないテーマで、気付きや学びを得ながら英語学習することができます。

■ 新教材:TED Talksから2つのスピーチを追加

Angela Lee Duckworth「Grit: The Power of Passion and Perseverance」(成功のカギは、やり抜く力)

ペンシルベニア大学の心理学教授であるDuckworth氏が、自身の研究を通じて、人生や仕事で成功を左右する鍵は「やり抜く力(GRIT)」であるということを提唱しています。長期的な目標達成や学習習慣の維持に役立つヒントを得ることができます。

Roselinde Torres「What it takes to be a great leader」(優れたリーダーになる条件)

世界的コンサルティングファームでリーダーシップ開発を専門とし、多くの企業や組織を支援してきたTorres氏が、変化の激しい時代にリーダーが備えるべき要件を明らかにします。今後のキャリアや組織マネジメントに生かせる内容です。

シャドテンでは、ビジネスシーンや日常生活など、幅広いニーズに対応した魅力的な教材を今後も拡充し、英語学習者が意欲的に学習を継続できるよう、支援してまいります。

■ 株式会社プログリット 会社概要

「世界で自由に活躍できる人を増やす」をミッションに、本気で英語力を身につけたい方をサポートするサービスを提供。英語コーチングサービス「プログリット(PROGRIT)」を主軸とし、サブスクリプション型英語学習サービスも展開しています。サブスクサービスの現在のラインナップは、リスニング力を上げる「シャドテン(SHADOTEN)」、スピーキング力を上げる「スピフル(SUPIFUL)」、AI英会話「ディアトーク(DiaTalk)」。2022年9月、創業6年で東証グロース市場上場。

・会社名 株式会社プログリット(英語名:PROGRIT Inc.)

・代表者 代表取締役社長 岡田祥吾

・設立 2016年9月6日

・所在地 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館ビル5階

・URL https://about.progrit.co.jp/

プログリット(PROGRIT):https://www.progrit.co.jp/

シャドテン(SHADOTEN):https://www.shadoten.com/

スピフル(SUPIFUL):https://supiful.progrit.co.jp/

ディアトーク(DiaTalk):https://www.diatalk.com/

法人向け英語研修(PROGRIT FOR ENTERPRISE):https://business.progrit.co.jp/

X: https://twitter.com/PROGRIT

・事業内容 英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営