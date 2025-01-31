GIGABYTE¤«¤é¡¢GeForce RTX 5090¡¢RTX 5080ÅëºÜ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥É¤òÈ¯Çä ¶õÎä¥â¥Ç¥ë5µ¡¼ï¡¢¿åÎä¥â¥Ç¥ë2µ¡¼ï¤Î·×7¥â¥Ç¥ë

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2025Ç¯1·î30Æü 23»þ～¤è¤êÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
GeForce RTX 5090
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GeForce RTX 5080 ¶õÎä¥â¥Ç¥ë
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GeForce RTX 5080 ¿åÎä¥â¥Ç¥ë
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