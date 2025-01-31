パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント開催ならびにチケット発売のお知らせ

パナソニックグループ

パナソニックグループは、2025年5月2日（金）～4日（日）の3日間、千葉県市原市の浜野ゴルフクラブで、JLPGAツアー「パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント」（以下、パナソニックオープンレディース）を開催いたします。

パナソニックオープンレディース観戦チケットは2025年2月1日（土）よりチケットぴあを始め、各プレイガイドにて販売いたします。大会の最新情報は、大会公式サイトにてご確認ください。（※券売に関する情報は2025年2月1日10:00公開）

▼パナソニックオープンレディース大会公式サイト

https://holdings.panasonic/jp/panasonic-open/ladies

【大会概要】

・大会名称：パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント

・開催日程：2025年5月2日（金）、3日（土）、4日（日）

・会場：浜野ゴルフクラブ（〒290-0168 千葉県市原市永吉937）

【チケット情報】

・チケット発売日：2025年2月1日（土）

・チケット価格：

‐各日共通3枚綴り券：9,900円（税込）

※3枚で1セット、1名で3日間のご来場、又は3名で1日ご来場可能です。

（販売期間）2025年2月1日（土）～2025年5月1日（木）23:59

‐平日券・土日券

平日券 2025年5月2日（金）：3,500円（税込）

土日券 2025年5月3日（土）又は4日（日）：4,500円（税込）

（販売期間）2025年2月1日（土）～各日当日の9:30

※会場での当日券の販売はございません。

※事前にプレイガイドにてチケットを購入ください。

※高校生以下は入場無料です。（入場時に年齢を確認できる学生証などをご提示ください。）

※中学生以下（15歳以下）は原則として保護者の同伴が必要です。

※障がい者手帳提示者は入場無料です。また、同伴者は1名まで入場無料です。

▼チケットのご購入について

https://holdings.panasonic/jp/panasonic-open/ladies/tickets

【大会主催・公認・協賛等】

・主催：株式会社テレビ東京、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ

・公認：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）

・特別協賛：パナソニックグループ

・後援：市原市

・運営協力：株式会社博報堂、株式会社博報堂DYスポーツマーケティング、ブリヂストンスポーツ株式会社

【テレビ中継】

■テレビ東京系列全国6局ネット

・2025年5月3日（土）＜予選ラウンド第2日＞ 16:00～17:15（LIVE）

・2025年5月4日（日）＜決勝ラウンド＞ 16:00～17:15（録画）

※放送予定は変更になる場合がございます。

【大会に関するお問い合わせ】

大会事務局TEL：03-3865-8361

受付時間：10:00～17:00

※土日祝日を除く