パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント開催ならびにチケット発売のお知らせ
パナソニックグループは、2025年5月2日（金）～4日（日）の3日間、千葉県市原市の浜野ゴルフクラブで、JLPGAツアー「パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント」（以下、パナソニックオープンレディース）を開催いたします。
パナソニックオープンレディース観戦チケットは2025年2月1日（土）よりチケットぴあを始め、各プレイガイドにて販売いたします。大会の最新情報は、大会公式サイトにてご確認ください。（※券売に関する情報は2025年2月1日10:00公開）
▼パナソニックオープンレディース大会公式サイト
https://holdings.panasonic/jp/panasonic-open/ladies
【大会概要】
・大会名称：パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント
・開催日程：2025年5月2日（金）、3日（土）、4日（日）
・会場：浜野ゴルフクラブ（〒290-0168 千葉県市原市永吉937）
【チケット情報】
・チケット発売日：2025年2月1日（土）
・チケット価格：
‐各日共通3枚綴り券：9,900円（税込）
※3枚で1セット、1名で3日間のご来場、又は3名で1日ご来場可能です。
（販売期間）2025年2月1日（土）～2025年5月1日（木）23:59
‐平日券・土日券
平日券 2025年5月2日（金）：3,500円（税込）
土日券 2025年5月3日（土）又は4日（日）：4,500円（税込）
（販売期間）2025年2月1日（土）～各日当日の9:30
※会場での当日券の販売はございません。
※事前にプレイガイドにてチケットを購入ください。
※高校生以下は入場無料です。（入場時に年齢を確認できる学生証などをご提示ください。）
※中学生以下（15歳以下）は原則として保護者の同伴が必要です。
※障がい者手帳提示者は入場無料です。また、同伴者は1名まで入場無料です。
▼チケットのご購入について
https://holdings.panasonic/jp/panasonic-open/ladies/tickets
【大会主催・公認・協賛等】
・主催：株式会社テレビ東京、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ
・公認：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）
・特別協賛：パナソニックグループ
・後援：市原市
・運営協力：株式会社博報堂、株式会社博報堂DYスポーツマーケティング、ブリヂストンスポーツ株式会社
【テレビ中継】
■テレビ東京系列全国6局ネット
・2025年5月3日（土）＜予選ラウンド第2日＞ 16:00～17:15（LIVE）
・2025年5月4日（日）＜決勝ラウンド＞ 16:00～17:15（録画）
※放送予定は変更になる場合がございます。
【大会に関するお問い合わせ】
大会事務局TEL：03-3865-8361
受付時間：10:00～17:00
※土日祝日を除く