株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、全国の自治体においておトクなキャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。



＜d払いキャンペーン＞


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/376_1_7ac3aac2ed4da01d9200aa28ed50bd04.jpg ]


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/376_2_15be2293152185b473d7049b61351d12.jpg ]


ドコモは、「dポイント」、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。


　



*　キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトはキャンペーン開始日よりご確認いただけます。


*　キャンペーン期間中でもポイント還元総額が上限に達した場合は、キャンペーン終了する可能性があります。


*　「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。