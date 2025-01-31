アイレット、AWS コンピテンシープログラムにおいて国内2社目となる「AWS 生成 AI コンピテンシー」の認定を取得

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永充正、以下 アイレット）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のコンピテンシープログラムにおいて、新たに「AWS 生成 AI コンピテンシー」の認定を取得したことをお知らせします。本コンピテンシーの取得は、国内企業において2社目となります。

■AWS コンピテンシープログラムとは

AWS に関する技術的な専門知識とカスタマーサクセスを実証した AWS パートナーを評価する制度です。AWS パートナー企業が AWS コンピテンシーの認定を受けるには、AWS パートナーネットワーク（APN）プログラムの技術要件だけでなく、専門分野におけるスキルやソリューション、顧客実績に関する審査・認定を受ける必要があります。

今回アイレットが取得した「AWS 生成 AI コンピテンシー」は、2024年3月に新設された認定です。生成 AI の導入、運用・保守、アプリケーションの開発などに関する幅広い専門知識や実績を基に、AWS が提供する生成 AI ソリューションを活用してお客様のビジネス成長に貢献するパートナーを認定するものです。

この度アイレットは、AWS の生成 AI サービスである Amazon Bedrock を活用した「生成 AI × Amazon Connect DX ソリューション(https://cloudpack.jp/lp/genai-amazon-connect/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250131awspr)」や「生成 AI 導入支援サービス for AWS(https://cloudpack.jp/service/aws/bedrock.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250131awspr)」、「生成 AI エンタープライズソリューション(https://cloudpack.jp/lp/genai-enterprise?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250131awspr)」の提供、さらに「生成 AI エンタープライズソリューション」における「AWS ファンデーショナルテクニカルレビュー for Service Offerings」の認証取得など、生成 AI における豊富なノウハウと実績が評価され、「AWS 生成 AI コンピテンシー」の認定を取得しました。

AWS 導入事例：https://cloudpack.jp/casestudy/?case_platform=aws(https://cloudpack.jp/casestudy/?case_platform=aws&case_category=all&case_industry=all&case_project=all&case_project=all&?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250131awspr)

■アイレットの AWS における実績

アイレットは、2010年に AWS のクラウドサービス導入設計から24時間365日の運用・保守までをトータルでサポートする「cloudpack」の提供を開始しました。2013年には日本初の「AWS プレミアコンサルティングパートナー（現 AWS プレミアティアサービスパートナー）」の1社として認定され、その後現在まで認定を継続しています。これまでの AWS 導入実績は2,500社以上、年間プロジェクト数は4,300以上となり、スタートアップ企業から大企業まで、規模や業種を問わず幅広いお客様に「cloudpack」が活用されています。

また、これまでにデータ＆アナリティクス・移行・DevOps のコンピテンシー認定およびパブリックセクターパートナープログラム、AWS Well-Architected パートナープログラム、マネージドサービスプロバイダ（MSP）パートナープログラムの認定を取得しており、サービスの品質向上に総合的かつ継続的に取り組んでいます。今後も、AWS の専門知識と豊富な経験を活かし、最新技術を活用した最適なソリューションをご提供することでお客様のビジネス成長に貢献してまいります。

【2024年度の AWS パートナーアワードにおけるアイレットの受賞歴】

- SI Partner of the Year - Japan（2024年3月 AWS Partner Summit Tokyo 2024）(https://cloudpack.jp/info/20240318-2.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250131awspr)- Industry Partner of the Year - Auto and Manufacturing - APJ （2024年12月 AWS re:Invent 2024）(https://cloudpack.jp/info/20241203.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250131awspr)- Industry Partner of the Year - Media, Entertainment, Gaming & Sports - APJ （2024年12月 AWS re:Invent 2024）(https://cloudpack.jp/info/20241203.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250131awspr)





【アイレット株式会社 会社概要】

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階（7階受付）

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進





※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。