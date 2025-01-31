主要キャッシュレス決済サービス４社のポイントが還元されるキャンペーンを開催（２月３日～２月１６日）
ウエルシア薬局株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中純一、以下 ウエルシア薬局）は、グループのドラッグストア会社と、２０２５年２月３日から２月１６日まで、主要キャッシュレス決済サービス４社のPayPay、d払い(R)、楽天ペイ、au PAYのデジタルポイントが最大で２０％（上限・条件あり）＊１還元されるキャンペーンを開催します。１社のキャンペーンにおいて、主要なキャッシュレス決済サービスの４社いずれでも参加が可能な取り組みは、小売り業界で初＊2となります。
＊1 PayPay｜出金と譲渡はできません。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。
d払い(R)｜「d払い(R)」は株式会社NTTドコモの登録商標です。dポイント（期間・用途限定）
が最大＋20％還元されます。 ＊2 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ調べ
キャンペーン特設サイト(https://m.e-welcia.com/drug/0200_point-return_campaign?utm_source=pr_times&utm_medium=return5&utm_campaign=0200_point-return_campaign_034)
本キャンペーンにおいて、お客さまはキャッシュレス決済の各社特設ページにてエントリーをしていただきます。その後、本キャンペーンの参加メーカー（ロート製薬株式会社、大王製紙株式会社、ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社、亀田製菓株式会社、エステー株式会社、参天製薬株式会社）の対象商品をお買い求めの際に、１つのキャッシュレス決済サービスでの１回の決済につき1,500円（税込）以上を購入＊3いただくことで、最大２０％相当のポイントが還元されます。
４つの決済サービスすべてにおいて参加いただくことが可能で、最大１,２００円相当（１つのキャッシュレスサービスにつき最大３００円相当）のポイントが還元されます。
＊3 楽天ペイ：コード表示・QR読み取り・セルフでの支払いが対象です。
-記-
■キャンペーン概要 キャンぺーンの詳細は各キャンペーン特設サイトにてご確認ください。
・実施期間：2025年2月3日（月）0:00～2月16日（日）23:59:59
・対象店舗：キャンペーン対象のウエルシアグループ店舗（ウェルパークを除く）
ウエルシア、HAC、金光薬品、とをしや薬局、ダックス、ハッピードラッグ、
マルエドラッグ、よどやドラッグ、コクミン、ふく薬品、スーパードラッグひまわり
※一部ご利用対象外の店舗があります。
・キャンペーン購入商品の対象となるメーカー：
ロート製薬株式会社、大王製紙株式会社、
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社、亀田製菓株式会社、
エステー株式会社、参天製薬株式会社
＊キャンペーン対象外の商品があります。 ＊店舗により一部取り扱いのない商品があります。
＜本キャンペーンに関わる各キャッシュレス決済サービスのエントリーサイト＞
PayPay
https://toku.yahoo.co.jp/ysprgwelcia202502/entry?fr=prt
d払い(R)
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/welcia_dpay_250203_MI0058/index.html?utm_source=other&utm_medium=free-display&utm_campaign=dpayment_welcia_202502&utm_content=other_unionlp02(https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/welcia_dpay_250203_MI0058/index.html?utm_source=other&utm_medium=free-display&utm_campaign=dpayment_welcia_202502&utm_content=other_unionlp02)
楽天ペイ
https://r10.to/hk7cm8
au Pay
https://camp.auone.jp/campaign/af494709e15a351d51e67a48/?utm_source=out&utm_medium=web&utm_campaign=press_20250203_20250216(https://camp.auone.jp/campaign/af494709e15a351d51e67a48/?utm_source=out&utm_medium=web&utm_campaign=press_20250203_20250216)
■ウエルシア薬局について
ウエルシア薬局は、企業理念「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」のもと、主に調剤併設型ドラッグストアチェーンの運営を行っています。「調剤併設」「カウンセリング営業」「深夜営業」「介護」の４つの柱をビジネスモデルとしたドラッグストアを３９都道府県に約2,２００店舗展開しています。
ウエルシア薬局Webサイト：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/
ウエルシアグループの店舗一覧：https://store.welcia.co.jp/welcia