弔花者と呪いを癒すダークファンタジー『悪魔王子と操り人形（あくあや）』公式Webファンコミュニティ「あくあやガーデン」正式オープン！

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)は、弔花者と呪いを癒すダークファンタジー『悪魔王子と操り人形(あくあや)』の公式Webファンコミュニティ「あくあやガーデン」を、本日2025年1月31日(金)より正式オープンいたしました。正式オープンに伴い、尾崎ドミノ先生描き下ろしのメインビジュアルを初公開いたしました。

コミュニティ内では、新機能の追加やメインストーリーのアーカイブ公開に加え、新規バレンタインイラストを使用したグッズガチャや投稿キャンペーンを開催しております。

弔花者と呪いを癒すダークファンタジー『悪魔王子と操り人形(あくあや)』の公式Webファンコミュニティ「あくあやガーデン」が本日1月31日(金)に正式オープンいたしました。

正式オープンに合わせ「あくあやガーデン」のメインビジュアルを公開しました。イラストは、コミュニティ名にもある”ガーデン”をイメージした尾崎ドミノ先生による描き下ろしで、ディアたちのほのぼのしたお茶会を描いています。

イラスト同様、「あくあやガーデン」が、ユーザーの皆様がストーリーやキャラクターバースデーなどといったコンテンツを楽しんでいただき、「あくあや」への愛を語り合える温かい場所になってくれればと思っております。

【新機能追加】ユーザー同士で語り合える!チャットルームが登場!

公式コミュニティ正式オープンを機に、機能として「チャット」が追加されました。「チャット」は「雑談の庭」と「ストーリーの庭」の2つのチャットルームが存在し、他のコミュニティユーザーと挨拶や雑談をするなど、メッセージを送り合うことができます。また「チャット」機能追加に伴い、機能「ストーリー」に、メインストーリーの序章と第一章を追加しておりますので、初めての方もそうでない方もメインストーリーをご覧いただき、チャットルーム「ストーリーの庭」で盛り上がっていただければと思います。

【期間限定】新規バレンタインイラストを使用したコミュニティ内イベントを開催中!

本日よりバレンタインイベントとして、投稿キャンペーンや新規バレンタインイラストを使用したグッズガチャを開催いたします!新規バレンタインイラストは、アリス×バレンタインをイメージした憂世の志士「エリク」・空虚な堕天使「ヴァニス」のイラストそれぞれ2種、秀麗な指揮官「クロード」とミニキャラが描かれたイラスト1種の、全5種です。

▼#あくあやバレンタイン 投稿キャンペーン

コミュニティ内にて、#あくあやバレンタイン をつけてバレンタインに関する画像やメッセージなどを投稿した方全員に、秀麗な指揮官「クロード」とミニキャラが描かれたバレンタイン限定デジタルカードをプレゼント!

【開催期間】

2025年2月20日(木)23:59まで

▼リアルグッズが当たる!期間限定バレンタインガチャが新登場!

新規バレンタインイラストを使用したリアルグッズが当たるグッズガチャが開催中です。グッズガチャは、1回につき有償コイン750コインで回すことができます。賞品はA~E賞の5種類で、必ずいずれかのリアルグッズが当たります。

【開催期間】

2025年2月28日(金)23:59まで

【賞品内容】

A賞

A4ビッグアクリルボード(全1種)

B賞

A5アクリルボード(全2種)

C賞

マルチクロス(全2種)

サイズ:156mm×180mm

D賞

A4クリアファイル(全2種)

E賞

ホログラムハートステッカー(3枚セット・全4種)

サイズ:60mm×52mm

▼「あくあやガーデン」はコチラ

https://akuaya-garden.com/

【公式X】メインジュアルを使用したグッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催中!

あくあや公式Xでは、「あくあやガーデン」メインビジュアルを使用したグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施しております。あくあや公式Xの対象投稿をリポスト+「あくあやガーデン」登録+フォーム回答で、「あくあやガーデン」メインビジュアルが描かれたキャラクターのサイン入りA4アクリルボードが20名様に当たる抽選にご参加いただけます。

【応募方法】

1.あくあや公式X(@black00crown)の該当ポストをリポスト

2.「あくあやガーデン」に登録

3.応募フォームに「Xアカウント名」と「コミュニティID」を入力

【開催期間】

2025年2月7日(金)11:59まで

『悪魔王子と操り人形』とは

悪魔、人間、天使。

異なる種族が暮らす、呪われた世界“シャグラン”

あなたは呪いを浄化する力を持つ、神が遣わした「調律者」

あなたが浄化の力を分け与えた、異なる目的を持つそれぞれの陣営の代表者は

「弔花者(ちょうかしゃ)」と呼ばれることとなった。

神の手のひらの上で生きる「弔花者」たちの

呪いを癒す物語が今、始まる――

「弔花者」たちと共に世界の呪いを癒すダークファンタジー。

■『悪魔王子と操り人形』の最新情報など以下にて発信中

公式サイト:https://akuaya.com

公式Webファンコミュニティ:https://akuaya-garden.com/

公式X(旧Twitter):https://x.com/black00crown

公式Instagram:https://www.instagram.com/black00crown

公式YouTube:https://www.youtube.com/@black00crown

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@black00crown

公式LINE:https://lin.ee/zyRhV6S

公式ショップ:https://drecomshop.com/shops/akuaya

権利表記:(C) Drecom Co., Ltd. All rights Reserved.

■株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/