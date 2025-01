【提供開始！】サイエンスやアートのプロ達による創造的思考を活用した「未来洞察型人材育成プログラム」の立ち上げ

株式会社Tocasi

創造的思考に着目した組織づくりに取り組む株式会社Tocasi(本社:東京都千代田区、代表:長谷川 知栄、以下Tocasi)は、2025年2月より、組織づくりにおいて要である人材育成に取り組む方々に向けた「未来洞察型人材育成プログラム」の提供を開始致します。

未来洞察型人材育成プログラムを立ち上げる目的・背景

Tocasiは、個々人の創造的思考に着目した組織づくりやまちづくりに取り組んでおり、その中で、以下のような意見を耳にしました。

急激な社会変化への臨機応変な対応

労働市場における人材の多様化や人材不足に対応するため、これまで想定しなかった多様な人材を受け入れ、活躍してもらえる組織環境を整備する必要がある。

多様な価値観を持つ人々による協創

伝統と新しいセンスの融合

不確実性の高い時代に対応するため、多様な未来シナリオを描き、新たな価値を生み出せる創造的思考力を持つ人材が求められている。

これらの声に応えて、Tocasiは「未来洞察型人材育成プログラム」を立ち上げます。

未来洞察型人材育成プログラムの特徴

組織経営者目線や現場担当者目線での実務に即したプログラム設計

Tocasi は、Toi-問、Cai-解、Sikumi-仕組 にて構成されており、経営層と現場担当者双方の視点から組織の現状を把握し、ご担当者様のご意向を踏まえた上で、より効果的なプログラムを実施致します。

「Toi-問」、「Cai-解」:プロ集団による創造性と最先端知識の習得

Tocasi を構成するToi-問、Cai-解 では、サイエンス、アート、デザイン等のプロを有しています。本プログラムは単なる調査レポートの座学ではなく、科学の最先端知識に直接触れながら、未来への創造的思考を実体験できる刺激的で革新的なプログラムです。

「Sikumi-仕組」:経営者の目線もしくは現場担当者の目線での実装

Tocasi を構成するSikumi-仕組 では、経営戦略から現場運営まで幅広い知見を有しています。短期研修にとどまらず、経営者の視点での戦略・計画立案から、現場担当者レベルでの業務設計・実行まで、中長期的な実装をご支援致します。さらに、経営者や担当者に寄り添う伴走型のサポートも可能です。

未来洞察型人材育成プログラムの流れ

Step1 目的を明確化

狙いは何か、プログラム実施後に期待する効果や成果は何か、を明確にする。

※必要に応じてヒアリングを実施致します。

Step2 プログラム設計

参加者を選定し、プログラムの内容と期間を決定する。

※期間は、数時間(1日)から数ヶ月まで、ご要望に応じて設計可能です。

Step3 プログラム実施

原則、対面を想定しております。

人数や参加者の要望に応じてオンライン実施も可能です。

Step4 【オプション】中長期に渡る実装

戦略・計画策定、業務設計・遂行 等

プログラムメンバーのご紹介(一部メンバー)

Tomoyoshi Hasegawa

長谷川 知栄/Tomoyoshi Hasegawa

株式会社Tocasi 代表取締役社長

Special Mission Director/Art Mission Director

東京大学工学部産業機械工学科卒(感性工学)

武蔵野美術大学大学院造形構想専攻クリエイティブリーダーシップコース修了(MFA)

宇宙、医療介護、製造業(自動車関連含む)、農業、化学、消費財、まちづくりなどの様々な業界、また、経営、組織・人事、IT、M&A、無形資産(知的財産)、業務プロセス、クリエイティブリーダーシップ・感性工学、などの様々な分野において右脳と左脳を行き来しながら関与

執筆『M&Aを成功に導く知的財産デューデリジェンスの実務』、『M&Aの基礎知識 実務の新潮流 ―「未来のシナリオ」を想定し、「企業間連携」で社会課題を解決するー』等

Shiori Watanabe

渡辺 志桜里/Shiori Watanabe(現代アーティスト)

東京藝術大学美術学部彫刻科卒業

東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了

主な展示に「非≠人間と物質」 / Non Not equal Between man and matter」(3331 Arts Chiyoda、2021年)、「ベベ」(WHITEHOUSE、2021年)、「とうとうたらり たらりらたらり あがりららりとう」(新宿歌舞伎町能舞台、2022年)、「New Worlds」(National Museum of Women in the Arts・日本委員会主催展覧会、2022年)「BLUE」(SACS、2024年)、「宿」(資生堂ギャラリー銀座、2024年)等

Ichiro Nakatani

中谷一郎/Ichiro Nakatani(宇宙、AI、ロボットの専門家)

東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。工学博士

電電公社電気通信研究所、宇宙科学研究所(現JAXA)教授、東京大学大学院・教授、NASAゴダード宇宙飛行センター研究員、国際宇宙大学評議員、愛知工科大学教授、東京大学宇宙線研究所客員教授、衛星設計コンテスト審査委員長などを歴任。この間、ロケット、科学衛星、宇宙ロボットの研究、教育に従事。火星探査機「のぞみ」プロジェクトの開発を率い、小惑星探査機「はやぶさ」搭載のローバー開発にも関与。現在、JAXA名誉教授、愛知工科大学名誉教授として宇宙技術およびロボット技術の普及に貢献

執筆『意志を持ちはじめるロボット』『JAXAの先生! 宇宙のきほんを教えてください!』等

株式会社Tocasiについて

Tocasiのコンセプトスケッチ

Tocasi は、Toi-問、Cai-解、Sikumi-仕組 にて構成されるSocial Co-Creation Studioです。アートプロジェクトを活用した組織づくりをはじめ、個々人の創造的思考に着目した組織づくりやまちづくりに取り組んでいます。そして、「熱情を次へつなぐ」ことで人間味あふれる未来を目指しています。

会社概要/

会社名:株式会社Tocasi

本社所在地:東京都千代田区

代表取締役:長谷川 知栄

HP:https://www.tocas-i.co.jp

問い合わせ先:https://www.tocas-i.co.jp/contact