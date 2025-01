「GMO順位チェッカー」「IT企業担当者が選ぶSaaS BEST10 2024」に選出【GMOインターネット】

GMOインターネットグループ

GMOインターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正)は、当社が提供するクラウド型SEO順位チェックツール「GMO順位チェッカー」(https://rank-checker.com/)が、アイティクラウド株式会社主催の「IT企業担当者が選ぶSaaS BEST10 2024」に選出されたことをお知らせいたします。

本製品は、2022年5月にサービスを開始し、2024年12月にはサービスサイトを全面リニューアルし、デザインの統一とナビゲーションの整理により、ユーザー体験を大幅に向上させました。また、新たに開始した「AI リライトチケット」では、記事のURLを入力して約3分でコンテンツのリライトが完了する画期的な機能を実現しました。1回199円(税込)という手軽な価格設定と、スピーディーな処理時間が評価され、SEO対策を求めるユーザーから高い支持を得ています。そして、ITreview(https://www.itreview.jp/)でのユーザーレビュー数が140件を突破し、満足度4.3(5段階評価)という高い評価を得ています。(※)

(※)2025年1月10日時点

【「IT企業担当者が選ぶSaaS BEST10 2024」および「ITreview Grid Award 2025 Winter」について】

「IT企業担当者が選ぶSaaS BEST10 2024」は、アイティクラウド株式会社が提供するビジネス向けIT製品やクラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたユーザーレビューをもとに、より細分化された視点から優れたSaaSを評価する新しい取り組みとして2024年に新設されました。IT企業の実務担当者からの評価を重視した本ランキングにおいて、当社の「GMO順位チェッカー」があらゆるSaaS製品の中で10位にランクインしました。

また、「ITreview Grid Award」は四半期ごとに優れた製品を表彰するアワードです。このアワードでは、顧客満足度と市場での認知度を基にした「ITreview Grid」という四象限マップを使用して評価が行われます。

2025年1月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Winter」では、約14万件のレビューをもとに、SEOツール部門で高い顧客満足度と認知度を兼ね備えた製品が「Leader」として表彰されました。

・GMO順位チェッカーの受賞カテゴリー

SEOツール:https://www.itreview.jp/categories/seo-tools

・「SEOツール部門」詳細:https://www.itreview.jp/award/2025_winter/seo-tools.html

【「GMO順位チェッカー」について】(https://rank-checker.com/(https://rank-checker.com/))

「GMO順位チェッカー」は、2022年5月にサービスを開始したクラウド型の検索順位チェックツールです。2024年12月にサイトリニューアルしました。

■主な特徴- クラウド型で場所やデバイスを問わず利用可能- 1キーワードあたり5円からという業界最安値水準の料金- 指定エリアの検索順位取得機能- キーワードの月間検索ボリュームを自動取得

【今後の展開】

GMOインターネット株式会社は、「IT企業担当者が選ぶSaaS BEST10」ランクインという栄誉を励みに、さらなる機能の拡充と使いやすさの向上に努めてまいります。2025年度は特に、AI技術の活用を強化し、より高度なSEO分析と実用的な改善提案の提供を目指してまいります。

