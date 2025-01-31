【開催のご案内】東京科学大学 超スマート社会推進コンソーシアム 主催 第10回超スマート社会推進フォーラム

東京科学大学 超スマート社会推進コンソーシアム事務局

スマート社会を見据えた海洋技術の進展とその社会実装の可能性を探ります

お申込 :https://www.sss.e.titech.ac.jp/event/sss-promotion-forum10-20250319/

東京科学大学 超スマート社会推進コンソーシアム年2回の恒例イベント、第10回超スマート社会推進フォーラムを開催いたします。

本フォーラムでは、「海とテクノロジーの融合が創る超スマート社会 ～地球課題解決への新たな挑戦～」をテーマに、超スマート社会を見据えた海洋技術の進展とその社会実装の可能性を探ります。各分野の専門家からの講演を通して、政策面の課題を共有し、海洋資源の観測や管理、持続可能な活用、さらには地球環境保全に向けた最新の研究成果や技術事例を紹介します。

多様な知見の共有を通じて、政策立案者や研究者、企業が未来に向けた具体的な取り組みを構築するための指針を得る場を目指します。本フォーラムが地球課題の解決に向けた大きな一歩となり、スマートオーシャンの実現に資することを期待しています。

是非ご参加下さい。





日時：2025年3月19日（水）フォーラム 13:00～18:10、 懇親会 18:25～20:00会場：東京科学大学 大岡山キャンパス 西9号館2F ディジタル多目的ホール（＋Zoom）対象：一般の方、本コンソーシアム参加機関、東京科学大学教職員・学生定員：現地 250名、オンライン （制限なし）参加費：フォーラム 無料、懇親会 2,000円（学生無料）主催：超スマート社会推進コンソーシアム共催：国立大学法人 東京科学大学、超スマート社会卓越教育院、（公財） 笹川平和財団 海洋政策研究所、（一財）マリンオープンイノベーション機構、他依頼中協賛：電子情報技術産業協会、(株)みらい創造インベストメンツ、XGモバイル推進フォーラム、他依頼中後援：蔵前工業会、大田区、川崎市、目黒区、他依頼中プログラム13:00～13:05 開会の辞 大竹 尚登 東京科学大学 理事長13:05～13:15 来賓挨拶 （t.b.d.）13:15～13:50 基調講演 クリスティン・イグルム 駐日ノルウェー大使館14:00～14:20 講演１ 山本 啓之 海洋研究開発機構14:20～14:40 講演２ 田中 広太郎 笹川平和財団 海洋政策研究所14:40～15:00 講演３ 中村 隆志 東京科学大学 環境・社会理工学院15:00～15:20 講演４ 三輪 哲也 海洋研究開発機構15:20～15:30 休憩15:30～15:50 講演５ 畑川 養幸 KDDI株式会社15:50～16:10 講演６ 細川 貴志 日東製網株式会社16:10～16:30 講演７ 高橋 明彦 鈴与株式会社16:30～16:40 休憩16:40～17:00 講演８ 渡邉 眞一郎 マリンオープンイノベーション機構17:00～17:20 講演９ 婁 小波 東京海洋大学 海洋政策文化学部門17:20～17:40 講演10 阪口 啓 東京科学大学 工学院17:40～17:50 休憩17:50～18:05 コンソーシアム説明 岩附 信行 東京科学大学 工学院18:05～18:10 閉会の辞 篠田 浩一 東京科学大学 情報理工学院18:10～18:25 移動18:25～20:00 懇親会申込方法：下記URLよりお申込みください。

申込 :https://www.sss.e.titech.ac.jp/event/sss-promotion-forum10-20250319/



〆切：3月13日（木）予定 ＊現地参加定員に達した場合は、締め切ります。