テスラ家庭用蓄電池 Powerwallが全国の歯科医院でより導入しやすく

Tesla Japan合同会社

テスラ家庭用蓄電池Powerwallの歯科医院への導入について、歯科医療機器の販売から歯科医院の開業支援を全国で行っている株式会社モリタを通じてご提案ができるようになりました。これにより、歯科医院のエネルギーのサステナブル化や停電時の電力確保※について、より現場に応じたご提案が可能になるとともに、全国の歯科医院でPowerwallがより導入しやすくなります（※ 停電時の電力供給は単相100V/200Vの機器が対象となります）。Powerwallの販売と施工はテスラ認定販売施工会社の株式会社ミライト・エックスが担当します。

歯科医療分野における企業を通じてPowerwallのご提案を全国的に行うのは、今回が初めてです。

また、今回のご提案開始にあたり、歯科医院・歯科医師向けにPowerwallの導入や導入メリットについて説明を行うイベント Tesla Energy Tech Talk を東京と大阪で開催します。イベント日時、場所等は以下の通りです。

＜東京＞ 2月27日（木）14:00-16:00 テスラ新宿

詳細：https://www.tesla.com/ja_jp/event/1000008389

＜大阪＞ 3月 6日（木）14:00-16:00 テスラ心斎橋

詳細：https://www.tesla.com/ja_jp/event/1000008517

◆歯科医院における設置イメージ

◆製品紹介

Powerwallは蓄電容量13.5kWh、出力5kWの全負荷型の家庭用蓄電池です。太陽光発電システムと組み合わせて利用することで、日中太陽光発電で発電した電力をPowerwallに蓄電し、夜間にその電力を利用することで、昼も夜も太陽で発電した再生可能エネルギーで暮らすことができます。

また、Powerwallは10台まで拡張できるため、戸建住宅のほか、集合住宅、宿泊施設、商業施設、公共施設、歯科医院など幅広い分野にご活用いただけます。環境負荷の削減、電気料金の削減、停電時のバックアップ電源の確保など様々な目的でこれまで日本を含めて世界中で80万台超が設置されています。

◆テスラ認定販売施工会社について

テスラは、テスラのミッション「持続可能なエネルギーへ、世界の移行を加速する」をともに目指し、テスラ家庭用蓄電池Powerwallの販売・施工を担っていただく認定販売施工会社を募集しています。テスラ家庭用蓄電池Powerwall認定販売施工会社にご興味のある企業さまは、テスラ ウェブサイト https://www.tesla.com/ja_jp/energy_partner-with-tesla(https://www.tesla.com/ja_jp/energy_partner-with-tesla?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=m) よりお申込みいただけます。

◆Powerwallの設置のご相談について

Powerwallの設置のご相談、お見積りのご依頼はテスラウェブサイト https://www.tesla.com/ja_jp/powerwall/get(https://www.tesla.com/ja_jp/powerwall/get?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=m) でも受け付けております。

◆Live on Sunshine キャンペーン実施中

2025年5月31日まで、Powerwall、太陽光発電システム、テスラ車両用 普通充電器ウォールコネクターの無償設置と1週間のTeslaの車両の無償貸し出しが当たるLive on Sunshineキャンペーンを実施中です。ご応募はこちら https://www.tesla.com/ja_jp/live-on-sunshine(https://www.tesla.com/ja_jp/live-on-sunshine?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=m) 。

以上

＜参考：テスラ家庭用蓄電池 Powerwall 製品概要＞

１）特徴

- 13.5kWhの大容量

Powerwall は 13.5kWh の蓄電容量の家庭用蓄電池で、4 人世帯が消費する約 1 日分の電気を蓄電することができます。また、太陽光発電システムと連携することで、太陽光発電により発電した電気の自家消費を拡大することができます。

- 5kWの高出力

Powerwall の出力は 5kW と高く、電子レンジやドライヤーなど高出力が必要な家電製品もPowerwall からの電気でご利用頂けます。また、エアコンや IH 調理器などの 200V 機器もご利用頂けます。この出力は停電時も変わりません。

- 停電時でも、家中で電気を利用可能

台風や地震などによる停電の際には、Powerwall からの電気の供給へ自動で切り替わり、暗闇で設定変更などする必要なく、安心してお過ごし頂けます。また、Powerwall は分電盤全体をまるごとバックアップできるため、停電時にも家の中すべてのコンセントを通常と同じようにお使い頂くことができます。

- 停電時でも、太陽光発電システムはいつも通り発電

停電時、太陽光発電システムの発電の出力抑制がされることはなく、普段通りの発電を継続できます。これにより、停電期間が長期にわたっても、晴天が続けば太陽光発電と蓄電池で長期間お過ごし頂くことも可能です。

- Tesla appからリアルタイムに確認、遠隔で設定変更が可能Tesla app からいつでも、どこからでも、Powerwall や太陽光発電システムの稼働状況、家庭内の電気の使用状況などをモニターできるだけでなく、運転モードの設定の変更も可能です。

２）仕様

蓄電容量 13.5kWh

最高出力 5kW（連続運転）/7kW（ピーク）

放電深度 100%

充放電効率 90%

動作温度 -20～50℃

寸法 H1150 mm x W753 mm x D147 mm

重量 114kg

拡張 最大10 台

保証 10 年

設置方式 床置き／壁掛け