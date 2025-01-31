【いーふらん】買取専門店 おたからや新店舗オープンのご案内（12月）

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、いーふらんが展開する「買取専門店 おたからや」事業において、2024年12月に13件の新店舗をオープンしましたことをお知らせいたします。

・オープン店舗一覧

おたからや 広島本店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/hiroshima-honten/

住所：〒730-8545 広島県広島市中区胡町5-1 広島三越 7階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:30~19:30

おたからや カネスエ新生店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/k-shinsei/

住所：〒491-0912 愛知県一宮市新生3丁目14-15 カネスエ新生店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00~19:00





おたからや イオンタウン豊後高田店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/at-bungotakada/

住所：〒879-0617 大分県豊後高田市高田2273-1 イオンタウン豊後高田 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00~19:00





おたからや イオンタウン防府店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/at-hofu/

住所：〒747-0823 山口県防府市鐘紡町7-1 イオンタウン防府 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00~19:00





おたからや ショッピングプラザウエッキー店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/sp-wecky/

住所：〒861-0132 熊本県熊本市北区植木町植木555 ショッピングプラザウエッキー 2階

電話番号：0120-555-600

定休日：第3木曜日（12月除く）/ 年末年始

営業時間：10:00~19:00





おたからや 浜松プラザフレスポ店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/hamamatsu-frespo/

住所：〒435-0048 静岡県浜松市中央区上西町1020-33 浜松プラザフレスポ 2階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00~19:00





おたからや 松山本店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/matsuyama-honten/

住所：〒790-8532 愛媛県松山市一番町3丁目1-1 松山三越 2階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00~19:00





おたからや 河口湖ベル店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/kawaguchiko/

住所：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津2986 河口湖ショッピングセンターBELL 地下1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （※河口湖ベル休館日・年末年始を除く）

営業時間：10:00~19:00

おたからや おおとりウイングス店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/otori-wings/

住所：〒593-8324 大阪府堺市西区鳳東町7丁733 おおとりウイングス 2階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00~20:00





おたからや Fマートサーキット通り店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/fmart/

住所：〒510-0205 三重県鈴鹿市稲生4丁目1-1 F★マートサーキット通り店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00~19:00





おたからや ヤマザワ南陽店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/y-nanyo/

住所：〒999-2241 山形県南陽市郡山578 ヤマザワ南陽店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00~19:00





おたからや 荻窪駅北口本店



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/ogikubo-kita/

住所：〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目16-17 荻窪キクヤビル 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00~19:00





おたからや 倉敷天満屋店 販売館



HP：https://www.otakaraya.jp/shop/kurashiki-hanbaikan/

住所：〒710-0055 岡山県倉敷市阿知1丁目7-1 倉敷天満屋 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00~19:00

・買取専門店おたからやについて



おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の買取専門店で、全国に1,300店舗（2025年1月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,300店舗での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。



査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。





＼ 買取専門店 おたからやへの査定依頼はこちらから ／

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）

・いーふらんってどんな会社？



◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの買い取り専門店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。



◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,500人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から24年間連続して成長を成し遂げており、前期は売上840億円を達成、そして今期は売上1,500億円を目標に掲げ取り組んでおります。



◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,300店舗）を誇り、買取価格満足度No.1（日本顧客満足度調査研究所）を獲得し、お客様からの信頼も厚く頂戴しております。



◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。





【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)





本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-1474