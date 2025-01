留学支援サービス「Mirai Bridge」が新たな留学プラン「チャイルドケアコース＋保育士の仕事確約パッケージ」を発表！

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長:福重 生次郎)のグループ企業であるTMR GLOBAL GROUP PTY LTD(本社:オーストラリア・ゴールドコースト、代表者:斎木航、内村政則)は、この度、留学支援サービス「Mirai Bridge」において新しい留学プラン「チャイルドケアコース+保育士のお仕事確約パッケージ」を発表しました。

本プランは、ゴールドコースト、ブリスベンで専門コースを提供している人気校「Imagine Education」のNEW Job Pathway Package for Childcare (Cert III + Dip = 合計2年コース)にMirai Bridgeだけのお得な特典がセットになったパッケージとなっています。

■Imagine Education「NEW Job Pathway Package for Childcare」プラン概要

こちらのプランでは以下の3つがセットになっています:

- Certificate III in Early Childhood Education and Care(46週間)- Diploma of Early Childhood Education and Care(50週間)- 週時間の有給保育士のお仕事(事前面接に合格する必要あり)

Imagine Educationのタウンズビルとブリスベンキャンパス限定で提供され、2年間のプログラムを通じて、資格取得だけでなく実際の保育現場での経験も積むことができます。

■チャイルドケアコース+保育士の仕事確約パッケージ開始の背景

2024年12月にオーストラリア移民法が改正され、新たに発表されたCSOL(就労ビザ&企業スポンサー永住権用の職業リスト)に保育士が含まれるようになりました。これにより、地域の制限なく、保育士としての永住権取得が現実的な選択肢となりました。さらに、永住権取得に必要な職歴条件が「2年から1年」に緩和されるなど、大きな変化がありました。

Mirai Bridgeは長年、オーストラリアでの永住権取得や就職を目指す方の留学をサポートしてきました。この度の最新の法改正を受け、新たにオーストラリアでチャイルドケアの分野で挑戦したいという方をサポートしたいという想いで今回のパッケージを開始しました。

■Mirai Bridgeだけの特別特典

特典1:学生ビザ申請費用が半額!

通常$1,600の申請費用が、Imagine Educationの負担により$800に!

特典2:英語コース特別料金(長期割引)

IELTS5.5のスコアが不足している場合でも、Imagine付属語学学校での英語コースを特別価格で受講可能。所定のコースを修了することで、IELTS無しでチャイルドケアコースに進学できます。

特典3:現地到着後の安心サポート

Mirai Bridgeでは、学校手続きだけでなく、現地での生活サポート(携帯契約、銀行口座開設同行、シェアハウス探しのアドバイスなど)も無料で提供。

▼チャイルドケアコース+保育士の仕事確約パッケージの特設ページはこちら▼

https://gcryugaku.com/contact-childcare/

入学条件

IELTS5.5

(スコアが足りない場合も英語コースとのセットでのお申し込みが可能です。)

詳しい費用やプラン内容の詳細に関してはMirai Bridgeまでお気軽にお問合せください。現地カウンセラーにオンラインにて無料でご相談いただけます。

▼オンライン無料相談はこちら▼

https://gcryugaku.com/counseling/

■Imagine Educationについて

Imagine Educationは、ゴールドコースト・ブリスベン・タウンズビルの3都市で展開されている人気校で、特にチャイルドケアコースに定評があります。100以上のチャイルドケアセンターを運営し、現地の雇用ニーズに即した実践的な教育を提供しています。本プランはタウンズビルとブリスベンキャンパス限定での提供です。

■今後の展望

Mirai Bridgeでは、「チャイルドケアコース+保育士の仕事確約パッケージ」を通じて、チャイルドケアの分野でオーストラリア永住権を見据えた留学をご検討の方をサポートしてまいります。私たちはこれからも「未来」に繋がる「架け橋」として、多くの学生の夢の実現をサポートいたします。

■「Mirai Bridge」について

「Mirai Bridge」(https://gcryugaku.com)は、オーストラリア留学に特化した留学エージェントです。オーストラリア政府公認のカウセラー(QEAC)が在籍し、各学校への入学手続きや現地での生活サポートなどを無償で提供しています(一部短期留学を除く)。留学を目指す学生が安心して現地生活を楽しみながら成長できるよう、現地情報と豊富な経験に基づいた最適なプランを提案しています。

■ラグザス株式会社について

ラグザスグループは、ミッションである「今ここにない未来を創り出す」をもとに、創業以来一貫してインターネットのプラットフォーム事業やインターネットメディア事業を通じた社会への貢献を追求しています。「新たな価値の創造と、関わり合う人が幸せになること」を軸に顧客を最優先とした多様な事業で、継続的な企業価値の向上を目指しています。

<会社概要>

・会社名:ラグザス株式会社

・代表者:福重 生次郎

・本社所在地:大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容:インターネットのプラットフォーム事業・メディア事業

