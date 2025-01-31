大田区の企業・店舗が「ギフト・ショー」「スーパーマーケットトレードショー」に出展します
(公財)大田区産業振興協会（本社：東京都大田区、理事長：川野正博）は、国内有数のギフト関係の展示会「ギフト・ショー」及び国内最大級の食に関する展示会「スーパーマーケットトレードショー」に大田区企業・商店と共に出展します。
【URL】
ギフト・ショー https://www.pio-ota.jp/news/2024/12/international-gift-show.html
スーパーマーケットトレードショー https://www.pio-ota.jp/news/2024/12/supermarket-trade-show.html
両展示会において大田区パビリオンを設け、それぞれ９社の企業・商店が展示・商談に臨みます。東京・大田区の魅力的かつ個性的な製品・商品を一度にご覧いただける機会です。是非とも足をお運びください！
【ギフト・ショー 出展概要】
名称：東京インターナショナル・ギフト・ショー春2025 第17回LIFE×DESIGN
会期：2025年2月12日(水)～2月14日(金)
会場：東京ビッグサイト 南1～4ホール
アクセス：りんかい線 国際展示場駅(徒歩約7分)、ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅(徒歩約3分)
URL： https://www.bigsight.jp/visitor/access/
入場料：無料（事前登録制）
主催：株式会社ビジネスガイド社
出展者・製品
株式会社OUTSENSE(https://outsense.jp/)
折り紙ランプシェイド、
折り工学を生かした壁面装飾パネル
カオリ乃/KAORINO(https://kaorino.style/)
オリジナルアロマ製品
新・まいにち。(https://clipyu.official.ec/)
シェアする香水 粒香水、
保冷保温ミニポーチ
株式会社テコデコドリーム研究所(https://tekodekorecollection.com/)
人生まるごと回想アルバム
TEKODEKO RECOLLECTION
陶芸土花(https://www.tougeitutihana.com/)
すくえる器、
ミニ花入れ、食器
日進精機株式会社(https://www.nissin-precision.com/)
超薄型バイオプラスチック（PLA）グラス
Bio7Hepta & 4Tiers
株式会社ハッシュ(https://www.hush08.com/)
しみ抜き剤 スポッとる、
ルーシーミスト
株式会社PYON(https://pyonshop.com/)
推し活グッズ
（トレカケース、缶バッチケース）
株式会社友玉園セラミックス(https://www.yugyokuen-ceramics.com/)
セラミックリング、
調理器具
【スーパーマーケットトレードショー出展概要】
名称：第59回スーパーマーケット・トレードショー2025
会期：2025年2月12日(水)～2月14日(金)
会場：幕張メッセ 9ホール
アクセス：JR京葉線 海浜幕張駅(徒歩約5分)、
URL：https://www.m-messe.co.jp/access/
入場料：無料（事前登録制）
主催：(一社)全国スーパーマーケット協会
出展者・製品
株式会社initium(https://initium-inc.co.jp/)
ドライリンゴ、干し芋
焼いもジェラート
蕎麦ジェラート等
M DASANAYAKA
（エムダサナーヤカ）(https://mdasanayaka.com/)
オーガニックセイロンティー
オーガニックアッサムティー
オーガニック調味料等
合同会社漢満堂・薬膳八百屋(https://shop.yakuzen808.com/)
薬膳茶(５種)、参鶏湯
CARAMEL POPCORN COMPANY
（株式会社クリスプポイント）(https://crisppoint.net/)
甘塩カラフルケトルコーン、
クラシックキャラメルポップコーン、
キャラメルエスプレッソポップコーン等
世界で一つのプレゼント 北嶋屋(http://kitajimaya.jp/)
純米吟醸生原酒 新田浪漫
純米大吟醸 五代目
水牛食品株式会社 (https://www.suigyu.co.jp/)
ガパオライスのたれ、魯肉飯のたれ、
海南チキンライスの素、ビビンバ炒飯の素、
タコライスの素、ドライカレーの素、
東京ソース生ウースター・生中濃、
岩塩とごま油の塩だれ等
株式会社羽田麦酒（羽田ブルワリー）(https://haneda-brewery.com/)
羽田ビール（クラフトビール）
BATH LAB GIN（クラフトジン）
有限会社樋川商店(https://www.e-hikawa.com/)
寒天、ところてん、こんにゃく
株式会社ルーチェ(http://www.luceit.jp/)
リモンチェッロ、メロンチェッロ、
リンゴチェッロ等の リキュールほか
【組織概要】
会社名：公益財団法人大田区産業振興協会
所在地：東京都大田区南蒲田1-20-20
代表者：川野正博
設立：1995年
URL：https://www.pio-ota.jp/
【問い合わせ先】
公益財団法人大田区産業振興協会 商いセールス係
TEL： 03-3733-6476（09:00～17:00）
e-mail：akinai■pio-ota.jp（メールは■を@に変更してご送信ください）