大田区の企業・店舗が「ギフト・ショー」「スーパーマーケットトレードショー」に出展します

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公益財団法人大田区産業振興協会





(公財)大田区産業振興協会（本社：東京都大田区、理事長：川野正博）は、国内有数のギフト関係の展示会「ギフト・ショー」及び国内最大級の食に関する展示会「スーパーマーケットトレードショー」に大田区企業・商店と共に出展します。



【URL】


ギフト・ショー　https://www.pio-ota.jp/news/2024/12/international-gift-show.html


スーパーマーケットトレードショー　https://www.pio-ota.jp/news/2024/12/supermarket-trade-show.html



両展示会において大田区パビリオンを設け、それぞれ９社の企業・商店が展示・商談に臨みます。東京・大田区の魅力的かつ個性的な製品・商品を一度にご覧いただける機会です。是非とも足をお運びください！


【ギフト・ショー 出展概要】


名称：東京インターナショナル・ギフト・ショー春2025　第17回LIFE×DESIGN


会期：2025年2月12日(水)～2月14日(金)


会場：東京ビッグサイト 南1～4ホール


アクセス：りんかい線 国際展示場駅(徒歩約7分)、ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅(徒歩約3分)


URL： https://www.bigsight.jp/visitor/access/


入場料：無料（事前登録制）


主催：株式会社ビジネスガイド社


出展者・製品

株式会社OUTSENSE(https://outsense.jp/)

折り紙ランプシェイド、
折り工学を生かした壁面装飾パネル






カオリ乃/KAORINO(https://kaorino.style/)

オリジナルアロマ製品






新・まいにち。(https://clipyu.official.ec/)

シェアする香水 粒香水、
保冷保温ミニポーチ






株式会社テコデコドリーム研究所(https://tekodekorecollection.com/)

人生まるごと回想アルバム
TEKODEKO RECOLLECTION






陶芸土花(https://www.tougeitutihana.com/)

すくえる器、
ミニ花入れ、食器






日進精機株式会社(https://www.nissin-precision.com/)

超薄型バイオプラスチック（PLA）グラス
Bio7Hepta & 4Tiers






株式会社ハッシュ(https://www.hush08.com/)

しみ抜き剤 スポッとる、
ルーシーミスト






株式会社PYON(https://pyonshop.com/)

推し活グッズ
（トレカケース、缶バッチケース）






株式会社友玉園セラミックス(https://www.yugyokuen-ceramics.com/)

セラミックリング、
調理器具





【スーパーマーケットトレードショー出展概要】


名称：第59回スーパーマーケット・トレードショー2025


会期：2025年2月12日(水)～2月14日(金)


会場：幕張メッセ 9ホール


アクセス：JR京葉線 海浜幕張駅(徒歩約5分)、


URL：https://www.m-messe.co.jp/access/


入場料：無料（事前登録制）


主催：(一社)全国スーパーマーケット協会





出展者・製品

株式会社initium(https://initium-inc.co.jp/)

ドライリンゴ、干し芋
焼いもジェラート
蕎麦ジェラート等






M DASANAYAKA
（エムダサナーヤカ）(https://mdasanayaka.com/)

オーガニックセイロンティー
オーガニックアッサムティー
オーガニック調味料等






合同会社漢満堂・薬膳八百屋(https://shop.yakuzen808.com/)

薬膳茶(５種)、参鶏湯






CARAMEL POPCORN COMPANY
（株式会社クリスプポイント）(https://crisppoint.net/)

甘塩カラフルケトルコーン、
クラシックキャラメルポップコーン、


キャラメルエスプレッソポップコーン等








世界で一つのプレゼント 北嶋屋(http://kitajimaya.jp/)

純米吟醸生原酒　新田浪漫
純米大吟醸　五代目






水牛食品株式会社 (https://www.suigyu.co.jp/)

ガパオライスのたれ、魯肉飯のたれ、


海南チキンライスの素、ビビンバ炒飯の素、


タコライスの素、ドライカレーの素、
東京ソース生ウースター・生中濃、
岩塩とごま油の塩だれ等








株式会社羽田麦酒（羽田ブルワリー）(https://haneda-brewery.com/)

羽田ビール（クラフトビール）
BATH LAB GIN（クラフトジン）






有限会社樋川商店(https://www.e-hikawa.com/)

寒天、ところてん、こんにゃく








株式会社ルーチェ(http://www.luceit.jp/)

リモンチェッロ、メロンチェッロ、


リンゴチェッロ等の リキュールほか







【組織概要】

会社名：公益財団法人大田区産業振興協会


所在地：東京都大田区南蒲田1-20-20


代表者：川野正博


設立：1995年


URL：https://www.pio-ota.jp/


【問い合わせ先】

公益財団法人大田区産業振興協会 商いセールス係


TEL： 03-3733-6476（09:00～17:00）


e-mail：akinai■pio-ota.jp（メールは■を@に変更してご送信ください）