【阪神梅田本店】アートないちご狩り第2弾！約40名のアーティストによる「Strawberry Valentine by Artist」開催

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株式会社阪急阪神百貨店

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■阪神梅田本店 8階ハローカルチャー2「Strawberry Valentine by Artist」


■2025年2月5日（水）→ 11日（火・祝）※最終日は午後5時終了


■阪神梅田本店公式HP　https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/)



身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店のアートギャラリー「ハローカルチャー」。



今回は、約40名のアーティストが様ざまな技法で、苺をモチーフに制作します。お馴染みの作品から、あのアーティストがこんな作品を！？まで、かわいいアートな苺狩りを会場でお楽しみください。


＜作品紹介＞



作家：MIYACHAnn.K

作家：三浦愛子


作家：まきみち

作家：土井朋子



作家：花屋 務

作家：ダテカヨコ


作家：想造工房

作家：スタジオナナホシ


＜出展予定作家＞

青井ケイコ　青江鞠　アベヨシコ　アロマキャンドル Shiritori　五十嵐志音　


いこまちづえ　一花(いつか)　魚谷あきこ　大亦みゆき　カレルチャペック紅茶店　


コロボックル立本倫子　川合孝知　近藤佳寿子　さか井美ゆき　スタジオナナホシ　


sunao na katachi　想造工房　竹岡かつみ　高城ちひろ　ダテカヨコ　土井朋子　　


ナカオジュリ　中村かおり　長野訓子(ga.la)　野々村ゆみ子　花屋 務　原 優子　　


美華（はるか）　ひろやまkyo子　細田あずみ　まえだふみこ　まきみち　マメイケダ　


三浦愛子　MIYACHAnn.K　モンマヌカン　矢合直彦　山口哲司　吉田磨希　


和田治男　他



※都合により変更となる場合がございます。





■詳しくは下記のハローカルチャーコラムブログよりご覧いただけます。


https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/hlc/hlc01/detail/2024/12/strawberry_valentine_by_artist.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/hlc/hlc01/detail/2024/12/strawberry_valentine_by_artist.html)



■阪神梅田本店 8階ハローカルチャー2「Strawberry Valentine by Artist」


■2025年2月5日（水）→ 11日（火・祝）※最終日は午後5時終了


■阪神梅田本店公式HP　https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/)