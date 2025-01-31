【阪神梅田本店】アートないちご狩り第2弾！約40名のアーティストによる「Strawberry Valentine by Artist」開催
イメージ画像
■阪神梅田本店 8階ハローカルチャー2「Strawberry Valentine by Artist」
■2025年2月5日（水）→ 11日（火・祝）※最終日は午後5時終了
■阪神梅田本店公式HP https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/)
身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店のアートギャラリー「ハローカルチャー」。
今回は、約40名のアーティストが様ざまな技法で、苺をモチーフに制作します。お馴染みの作品から、あのアーティストがこんな作品を！？まで、かわいいアートな苺狩りを会場でお楽しみください。
＜作品紹介＞
作家：MIYACHAnn.K
作家：三浦愛子
作家：まきみち
作家：土井朋子
作家：花屋 務
作家：ダテカヨコ
作家：想造工房
作家：スタジオナナホシ
＜出展予定作家＞
青井ケイコ 青江鞠 アベヨシコ アロマキャンドル Shiritori 五十嵐志音
いこまちづえ 一花(いつか) 魚谷あきこ 大亦みゆき カレルチャペック紅茶店
コロボックル立本倫子 川合孝知 近藤佳寿子 さか井美ゆき スタジオナナホシ
sunao na katachi 想造工房 竹岡かつみ 高城ちひろ ダテカヨコ 土井朋子
ナカオジュリ 中村かおり 長野訓子(ga.la) 野々村ゆみ子 花屋 務 原 優子
美華（はるか） ひろやまkyo子 細田あずみ まえだふみこ まきみち マメイケダ
三浦愛子 MIYACHAnn.K モンマヌカン 矢合直彦 山口哲司 吉田磨希
和田治男 他
※都合により変更となる場合がございます。
■詳しくは下記のハローカルチャーコラムブログよりご覧いただけます。
https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/hlc/hlc01/detail/2024/12/strawberry_valentine_by_artist.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/hlc/hlc01/detail/2024/12/strawberry_valentine_by_artist.html)
■阪神梅田本店 8階ハローカルチャー2「Strawberry Valentine by Artist」
■2025年2月5日（水）→ 11日（火・祝）※最終日は午後5時終了
■阪神梅田本店公式HP https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/)