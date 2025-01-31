【新商品】面倒な手順は不要、ワンタッチで始動！EENOURインバーター発電機DK4000iEDFが発売

株式会社イーノウ・ジャパンEENOUR インバーター発電機DK4000iEDF

EENOUR（イーノウ）インバーター発電機DK4000iEDFは、1月31日から販売が開始されました。

DK4000iEDFは、従来モデル「DK3500iEDF」と比較して出力がさらに向上し、定格出力は3500Wを実現します。また、正弦波インバーターを搭載しており、精密機器にも安心して使用可能です。家庭用電源としてはもちろん、アウトドアでの使用や業務用電源、さらに非常時の備えとしても活躍します！

DK4000iEDFの特徴

1、ガソリンとLPガスの両方で高出力を実現

DK4000iEDFは、高出力3500W（ガソリン使用時）と3300W（LPガス使用時）を持ち、大型家電製品、電動工具、冷蔵庫などほとんどの電気機器が使用可能です。

ガソリンとLPガスの両方に対応したデュアル燃料設計により、使用環境や状況に応じて燃料を自由に選択できるため、非常時やアウトドアでも安定した電力供給が可能です。

EENOUR インバーター発電機DK4000iEDF

2、直列・並列運転で出力拡張が可能

別売りの直列・並列運転コンセントボックスを使用して2台の発電機を接続することで、ほぼ倍増の出力を実現し、より多様なシーンに対応できます。

並列接続：電圧は変わらず、電流が上昇します。

直列接続：電流は変わらず、電圧が倍増し、単相200Vの出力に対応します。

これにより、溶接機、エアコン、乾燥機など高消費電力の電気機器も使用可能です。

EENOUR インバーター発電機DK4000iEDF

3、3WAY方式で簡単始動

DK4000iEDFは、従来のリコイルスターターに加え、ワンプッシュスタートスイッチとリモートスタート二つの始動方法を導入しました。

リモコン式：オン・オフ遠隔操作することもできる

ワンプッシュ式：スタートボタンを押すだけで簡単に始動

リコイル式：バッテリー切れても手動でスタート可能

これにより、発電機の操作は驚くほど簡単になり、初心者の方でも安心してお使いいただけます。

EENOUR インバーター発電機DK4000iEDF

4、優れた機動性を実現するデザイン

高出力を実現しながら機動性に優れ、総重量27kgという驚きの軽さを達成します。丈夫なキャスターと伸縮式ハンドルが付いていて、女性やお年寄りでも心配せずに、引いて移動させることが可能です。

EENOUR インバーター発電機DK4000iEDF

5、長期間の停電でも安心

ガソリン式と異なり、長時間稼動する時の燃料補給の手間を減少し、50kgガスボンベ1本で約42時間の連続定格運転が可能です。もしもの停電時も大切な照明や通信機器などの電力を長時間確保します。

EENOUR インバーター発電機DK4000iEDF

6、安全性と利便性を両立

長時間の連続運転にも安心な各種保護装置を搭載します。オイルセンサー・過負荷保護装置・過熱保護装置などを標準装備し、トラブルを未然に防止するので、長期間継続して使用しても問題ありません。

EENOUR インバーター発電機DK4000iEDF製品仕様

型番：DK4000iEDF

定格出力：3.5kVA（ガソリン）/3.3kVA（LPガス）

最大出力：3.8kVA（ガソリン）/3.5kVA（LPガス）

定格電压：100V

定格電流：35A（ガソリン）/33A（LPガス）

定格連続運転時間：約2.7h（ガソリン）/約1.19kg/h（LPガス）

1/4負荷連続運転時間：約8h（ガソリン）/約0.8kg/h（LPガス）

騒音レベル：約59dB

定格周波数：50Hz/60Hz

燃料タンク容量：5.8L

始動方式：リコイルスタータ―/電動スタータ―/リモコン

内臓バッテリー：12.8V/2h（リン酸鉄リチウムバッテリー）

使用環境温度：-5℃～40℃

寸法（全長×全幅×全高）：53×31×50cm

乾燥重量：約27kg

EENOUR インバーター発電機DK4000iEDF店舗情報

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