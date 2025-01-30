少女時代 ユナ、ジェフ・サタ―、コールマン・ドミンゴ、カーラ・ブルーニ、エルザ・ホスクなど、数々のセレブリティーが来場｜ヴァレンティノ 2025年春夏オートクチュールコレクション ファッションショー

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ヴァレンティノ ジャパン 株式会社

メゾン ヴァレンティノ（MAISON VALENTINO）が日本時間2025年1月29日（水）、フランス パリのパリ旧証券取引所にて発表した、2025年春夏オートクチュールコレクション ‘ヴェルティジニュー （VERITIGINEUX）’ のファッションショーに、メゾンのアンバサダーを務める少女時代 ユナ、ジェフ・サタ―をはじめ、コールマン・ドミンゴ、カーラ・ブルーニ、エルザ・ホスクなど、数々のセレブリティーが来場しました。




Lim Yoona


Jeff Satur


Colman Domingo


Carla Bruni


Alba Rohrwacher


Lou Doillon


Elsa Hosk

＠maisonvalentino


＃VERITIGINEUX