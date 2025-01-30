VTuberグループ「ぶいぱい」3期生として、7名がデビュー決定！

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株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都渋谷区　代表取締役：宗像　秀明、以下「当社」）は、本日2025年1月30日（木）より当社VTuberグループ「ぶいぱい」から3期生の新メンバー7名がデビューすることをお知らせします。今後もX(旧Twitter)やYouTube等の配信プラットフォームを中心に、精力的に活動を行ってまいります。Youtubeでの初回配信は各VTuberのチャンネルにて、1月31日（金）19:00よりリレー形式で行います。　　


【キャラクター紹介 (五十音順)】
■銀棘 ぐみ (ぎんとげ ぐみ)


X（旧Twitter）：https://x.com/GintogeGumi


YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_GintogeGumi


配信ハッシュタグ：#銀棘らいぶ


ファンアートタグ：#銀棘あーと


イラストレーター：にもし 様



■コマチ ガブ


X（旧Twitter）：https://x.com/Komachi_Gabu


YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_KomachiGabu


配信ハッシュタグ：#がぶるーむ


ファンアートタグ：#がぶきゃんぱす


イラストレーター：shie 様



■彩歌すいれん (さいか すいれん)


X（旧Twitter）：https://x.com/SaikaSuiren


YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_SaikaSuiren


配信ハッシュタグ：#すいライブ


ファンアートタグ：#すいぎゃらりー


イラストレーター：美和野らぐ 様





■猫撫 こぜに (ねこなで こぜに)


X（旧Twitter）：https://x.com/NekonadeKozeni


YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_NekonadeKozeni


配信ハッシュタグ：#こぜにらいぶ


ファンアートタグ：#こぜにあーと


イラストレーター：がしたに 様



■蜂蜜 ぷりん (はちみつ ぷりん)


X（旧Twitter）：https://x.com/PurinHachimitsu


YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_HachimitsuPurin


配信ハッシュタグ：#ぷりんライブ


ファンアートタグ：#ぷりんすけっち


イラストレーター：しらが 様





■花百合 ちゅみ (はなゆり ちゅみ)


X（旧Twitter）：https://x.com/HanayuriChumi


YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_HanayuriChumi


配信ハッシュタグ：#ちゅみちゅーぶ


ファンアートタグ：#ぴくちゅみ


イラストレーター：ゆーりか 様





■やまだ なのだ


X（旧Twitter）：https://x.com/Yamada__Nanoda


YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_YamadaNanoda


配信ハッシュタグ：#やまだ生配信なのだが


ファンアートタグ：#やまだなのだ描いたのだ


イラストレーター：むりょ 様



【デビュー配信について】

1月31日(金) 19:00より、デビュー配信を実施します。




■1月31日(金)


19:00～ やまだなのだ


19:30～ 銀棘ぐみ


20:00～ 猫撫こぜに


20:30～ 花百合ちゅみ


21:00～ 彩歌すいれん


21:30～ コマチガブ


22:00～ 蜂蜜ぷりん


【ぶいぱい】





【公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@cafeVPI


1期生には、甘噛あめ、十六夜ちはや、鬼頭みさき、紅蓮罰まる、斜落せつな、秘間慈ぱねの6名。2期生には鍵宮シエル、烏丸ぴょこ、遠吠きゃん、ベルモット・ベルーナ、まるげりちゃ、綿貫ねぐせの6名。総勢12名が所属している。