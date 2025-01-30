VTuberグループ「ぶいぱい」3期生として、7名がデビュー決定！
株式会社アップランド（本社：東京都渋谷区 代表取締役：宗像 秀明、以下「当社」）は、本日2025年1月30日（木）より当社VTuberグループ「ぶいぱい」から3期生の新メンバー7名がデビューすることをお知らせします。今後もX(旧Twitter)やYouTube等の配信プラットフォームを中心に、精力的に活動を行ってまいります。Youtubeでの初回配信は各VTuberのチャンネルにて、1月31日（金）19:00よりリレー形式で行います。
【キャラクター紹介 (五十音順)】
■銀棘 ぐみ (ぎんとげ ぐみ)
X（旧Twitter）：https://x.com/GintogeGumi
YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_GintogeGumi
配信ハッシュタグ：#銀棘らいぶ
ファンアートタグ：#銀棘あーと
イラストレーター：にもし 様
■コマチ ガブ
X（旧Twitter）：https://x.com/Komachi_Gabu
YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_KomachiGabu
配信ハッシュタグ：#がぶるーむ
ファンアートタグ：#がぶきゃんぱす
イラストレーター：shie 様
■彩歌すいれん (さいか すいれん)
X（旧Twitter）：https://x.com/SaikaSuiren
YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_SaikaSuiren
配信ハッシュタグ：#すいライブ
ファンアートタグ：#すいぎゃらりー
イラストレーター：美和野らぐ 様
■猫撫 こぜに (ねこなで こぜに)
X（旧Twitter）：https://x.com/NekonadeKozeni
YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_NekonadeKozeni
配信ハッシュタグ：#こぜにらいぶ
ファンアートタグ：#こぜにあーと
イラストレーター：がしたに 様
■蜂蜜 ぷりん (はちみつ ぷりん)
X（旧Twitter）：https://x.com/PurinHachimitsu
YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_HachimitsuPurin
配信ハッシュタグ：#ぷりんライブ
ファンアートタグ：#ぷりんすけっち
イラストレーター：しらが 様
■花百合 ちゅみ (はなゆり ちゅみ)
X（旧Twitter）：https://x.com/HanayuriChumi
YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_HanayuriChumi
配信ハッシュタグ：#ちゅみちゅーぶ
ファンアートタグ：#ぴくちゅみ
イラストレーター：ゆーりか 様
■やまだ なのだ
X（旧Twitter）：https://x.com/Yamada__Nanoda
YouTube：https://www.youtube.com/@VPI_YamadaNanoda
配信ハッシュタグ：#やまだ生配信なのだが
ファンアートタグ：#やまだなのだ描いたのだ
イラストレーター：むりょ 様
【デビュー配信について】
1月31日(金) 19:00より、デビュー配信を実施します。
■1月31日(金)
19:00～ やまだなのだ
19:30～ 銀棘ぐみ
20:00～ 猫撫こぜに
20:30～ 花百合ちゅみ
21:00～ 彩歌すいれん
21:30～ コマチガブ
22:00～ 蜂蜜ぷりん
【ぶいぱい】
【公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@cafeVPI
1期生には、甘噛あめ、十六夜ちはや、鬼頭みさき、紅蓮罰まる、斜落せつな、秘間慈ぱねの6名。2期生には鍵宮シエル、烏丸ぴょこ、遠吠きゃん、ベルモット・ベルーナ、まるげりちゃ、綿貫ねぐせの6名。総勢12名が所属している。