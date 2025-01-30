【名古屋市中区】ドン・キホーテ栄本店６Fで牡蠣に溺れる牡蠣づくしプランの登場！ビルの中で無煙バーベキュー体験

期間限定で宮城県産手のひらサイズの大ぶり牡蠣やカキフライなどの牡蠣料理を味わう

ウッドデザインパーク株式会社冬の味覚、牡蠣盛り盛りのフルコースの登場です

2月からの期間限定で、宮城県産の大粒の牡蠣の他に日替わりで産地食べ比べの真牡蠣がついてきます。他にも広島県産のカキフライや牡蠣の酔っ払い蒸しと牡蠣盛りだくさん！

また、"何だか物足りない"を解消すべく、前菜・ワイルドベーコン・レモンハーブチキンや締めのデザートもセットになったお得なフルコースです。

ドン・キホーテ栄本店の６Fでキャンプ！？

電気グリルなので煙も少なく服装も選びません

地下鉄栄駅1番出口から徒歩10秒という立地にあるドン・キホーテ栄本店。そちらの６Fに上がると非日常空間が広がるウッドデザインパーク栄があります。

全面を人工芝と木の温もりに包まれた空間は、驚かれることもしばしば。

その中に１日１席限定のテント席がございます。

都会の喧騒を忘れ、ぜひお寛ぎください。

ふかふかソファ付きのお座敷半個室テント席

【参考URL】

https://www.hotpepper.jp/strJ003784071/course_cnod14/

【営業時間】

11時～22時（火曜日定休）

【施設概要】

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク栄

所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-17-15栄ナナイロ６階

アクセス：地下鉄東山線栄駅より徒歩10秒

ドン・キホーテ栄本店6階

【公式HP】

https://wood-designpark.jp/sakae/

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/wooddesignpark_sakae/