世界的人気を誇るFPSゲーム『APEX LEGENDS(TM)』 in 22カレー 開催決定！イラストレーター「あにゃ」とのコラボグッズを中心とした新作グッズを先行販売

株式会社マズル(本社:東京都千代田区 代表取締役:近内 裕基)は、2月7日(金)より『APEX LEGENDS(TM)』 in 22カレーを開催いたします。

■イベント概要

ゲームの世界観をイメージした、カレーをメインとしたコラボフードメニューや、イラストレーター「あにゃ」とのコラボグッズの初公開、カレー皿やスプーン、レトルトカレーなど魅力的なアイテムを多数展開いたします。

■開催詳細

2025年2月7日(金)~3月2日(日)

※休業日:水曜

22カレー公式X (@22Curry_shop)にて発信の営業日カレンダーをご確認ください。

場所:東京都千代田区外神田一丁目11-6 小暮ビル2F

イベントページは22カレー公式X(@22Curry_shop(https://twitter.com/22Curry_shop))にて後日公開予定

■カフェメニュー

●Food

・ほうれん草エナジーカレー(中辛) \1,650(税込)

・和風だしカレーうどん(中辛) \1,650(税込)

・コピーキャットベジカレー(辛口) \1,650(税込)

・ヴァンテージのフラン \1,100(税込)

・ポジティビリーパーフェクトパンケーキ \1,320(税込)

・チキンアンドチップス(唐揚げとフライドポテト) \1,100(税込)

●Drink

・青リンゴエード \880(税込)

・抹茶ラテ \880(税込)

・チョコミントラテ \880(税込)

・アイスティー \880(税込)

・レモンエード \880(税込)

・コアラコーラ \880(税込)

【カフェメニュー注文特典】

メニュー1品ご注文につき、「特製コースター」(全9種)をランダムで1枚プレゼント!

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※特典の不良交換のご対応はできかねます

■商品ラインナップ

一部商品を紹介!

- お座りぬいぐるみマスコット ホライゾン・ヴァルキリー・コースティック

全3種

各\2,750(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

- お手のりネッシーver.2 PK

全1種

\1,980(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

- あにゃトレーディングホログラム缶バッジ

全9種 BOX9個入り ブラインド仕様

1PACK \550(税込)

1BOX \4,950(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(27PACK)まで

- あにゃアクリルキーホルダー

全9種

各\1,100(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

- あにゃアクリルスタンド

全9種

各\1,320(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

- あにゃカレースプーン

全2種

各\990(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

- あにゃカレー皿

全2種

各\2,970(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

- あにゃクリアファイル

全2種

各\550(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

- オクタンほうれん草エナジーカレー

全1種

\972(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

- あにゃ缶クッキー

全1種

\972(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

- あにゃフレークシール

全1種

\990(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※お一人さま1会計あたりの購入制限がございます

※購入制限は予告なく解除となる場合がございます

※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りすることがございます

※当日の状況によりご案内が変更となる場合がございます

※不良品以外の返品・交換はお受けできかねますので、あらかじめご了承ください

※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます

【商品購入特典】

1会計、税込2,500円お買い上げごとに「特製ステッカー」(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

特典サイズ:約W35mm × H70mm

【22カレーオンラインショップ】

注文受付期間:2025年3月7日(金)12:00~2025年3月28日(金)23:59

お届け予定:2025年4月中旬

購入特典:1会計、税込2,500円以上お買い上げごとに「特製ステッカー」(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします

※在庫限りの商品がございますので、あらかじめご了承ください

※商品のお届け予定は状況により前後する場合がございます

22カレー公式X:https://x.com/22Curry_shop

22カレーオンラインショップ:https://shop.22curry.jp/

【メディア先行内覧会のご案内】

下記の日時にメディア先行内覧会を行います。先着10社様とさせていただきます。

開催日程:2025/2/6(木)

受付期間:2025/1/30(木)~2/3(月)

ご希望の場合はこちら(https://www.muzzle.co.jp/contact/?menu-161=9)からご連絡ください。

