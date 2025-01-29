『TOKYO春爛漫 2025』、4/16～18開催 TENDRE（4/16）、KIRINJI（4/17）、曽我部恵一（4/18）有楽町「I‘M A SHOW」でお届けする日替わりワンマン

写真拡大

株式会社サンライズプロモーション東京


新緑が美しい4月中旬、今年も音楽イベント「TOKYO春爛漫」を東京・有楽町の劇場I’M A SHOW(アイマショウ)にて開催します！


4月16日(水)はTENDRE、17日(木)はKIRINJI、そして18日(金)は曽我部恵一の出演が決定。それぞれが日替わりで弾き語りによるワンマン公演を行います。


チケットは1月29日(水)17:00よりI‘M A SHOW劇場会員先行の受付を開始します。


舞台と客席が一体となる約400席の会場にて親密で贅沢な時間をお過ごしください。


春爛漫の候、有楽町でお会いしましょう。



■公演概要

【公演名】『TOKYO春爛漫 2025』


【日時／出演者】4月16日(水)　開場18:00/開演19:00　 TENDRE


4月17日(木)　開場18:00/開演19:00　 KIRINJI


4月18日(金)　開場18:00/開演19:00　曽我部恵一


【会場】music & theater I‘M A SHOW TOKYO, YURAKUCHO


(東京都千代田区有楽町2丁目5番1号　有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館 7F)


【チケット料金】全席指定5,500円(税込・別途ドリンク代600円必要）


【チケット最速先行受付期間】


■I’M A SHOW劇場会員先行


受付期間：1月29日(水)17:00～2月2日(日)23:59


受付URL：hhttps://eplus.jp/imashow/


【主催】J-WAVE


【企画・制作】TONE / I'M A SHOW


【公式HP】https://sunrisetokyo.com/detail/29338/


【お問合せ】サンライズプロモーション東京　0570-00-3337 (平日12:00～15:00)



■これまでの「TOKYO春爛漫」

TOKYO春爛漫 2024（計4日間開催）


4月18日(木) 曽我部恵一


4月19日(金) 矢野顕子


4月20日(土) 君島大空


4月21日(日) 原田郁子


https://sunrisetokyo.com/detail/25566/



TOKYO春爛漫 ～萌芽編～（計2日間開催）


3月16日(土) 大貫妙子×山弦


3月17日(日) 渡辺香津美×吉田美奈子 ～NOWADAYS ’24～ ※公演中止


https://sunrisetokyo.com/detail/25640/



TOKYO春爛漫2023 ＜6日間開催＞


4月24日(土)　 七尾旅人


4月26日(水)　 青葉市子


4月27日(木)　 TENDRE


4月28日(金)　 向井秀徳アコースティック＆エレクトリック


4月29日(土)　 青葉市子


4月30日(日)　 角舘健悟(Yogee New Waves）