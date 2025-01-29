『TOKYO春爛漫 2025』、4/16～18開催 TENDRE（4/16）、KIRINJI（4/17）、曽我部恵一（4/18）有楽町「I‘M A SHOW」でお届けする日替わりワンマン
新緑が美しい4月中旬、今年も音楽イベント「TOKYO春爛漫」を東京・有楽町の劇場I’M A SHOW(アイマショウ)にて開催します！
4月16日(水)はTENDRE、17日(木)はKIRINJI、そして18日(金)は曽我部恵一の出演が決定。それぞれが日替わりで弾き語りによるワンマン公演を行います。
チケットは1月29日(水)17:00よりI‘M A SHOW劇場会員先行の受付を開始します。
舞台と客席が一体となる約400席の会場にて親密で贅沢な時間をお過ごしください。
春爛漫の候、有楽町でお会いしましょう。
■公演概要
【公演名】『TOKYO春爛漫 2025』
【日時／出演者】4月16日(水) 開場18:00/開演19:00 TENDRE
4月17日(木) 開場18:00/開演19:00 KIRINJI
4月18日(金) 開場18:00/開演19:00 曽我部恵一
【会場】music & theater I‘M A SHOW TOKYO, YURAKUCHO
(東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館 7F)
【チケット料金】全席指定5,500円(税込・別途ドリンク代600円必要）
【チケット最速先行受付期間】
■I’M A SHOW劇場会員先行
受付期間：1月29日(水)17:00～2月2日(日)23:59
受付URL：hhttps://eplus.jp/imashow/
【主催】J-WAVE
【企画・制作】TONE / I'M A SHOW
【公式HP】https://sunrisetokyo.com/detail/29338/
【お問合せ】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337 (平日12:00～15:00)
■これまでの「TOKYO春爛漫」
TOKYO春爛漫 2024（計4日間開催）
4月18日(木) 曽我部恵一
4月19日(金) 矢野顕子
4月20日(土) 君島大空
4月21日(日) 原田郁子
https://sunrisetokyo.com/detail/25566/
TOKYO春爛漫 ～萌芽編～（計2日間開催）
3月16日(土) 大貫妙子×山弦
3月17日(日) 渡辺香津美×吉田美奈子 ～NOWADAYS ’24～ ※公演中止
https://sunrisetokyo.com/detail/25640/
TOKYO春爛漫2023 ＜6日間開催＞
4月24日(土) 七尾旅人
4月26日(水) 青葉市子
4月27日(木) TENDRE
4月28日(金) 向井秀徳アコースティック＆エレクトリック
4月29日(土) 青葉市子
4月30日(日) 角舘健悟(Yogee New Waves）