【1/30雑誌発売】『Lightning（ライトニング）』2025年3月号 Vol.371「茶芯のブーツ。Tea-core Boots Timeless Appeal」

株式会社ヘリテージ『Lightning』2025年3月号/表紙

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する雑誌『Lightning(ライトニング)』2025年3月号「茶芯のブーツ。Tea-core Boots Timeless Appeal」が 2025/1/30に発売となります。

「茶芯」の魅力に迫る。

今月号の特集は「茶芯のブーツ」です。黒に染めたレザーが、使い込むうちに地の茶が出現する。それが「茶芯」のレザーです。そんな魅惑のエイジングを楽しむレザーラバーが数多く存在します。今回は茶芯のレザーを使ったブーツにフォーカスしました。ライトニングならではの特集をお楽しみください。

『Lightning』2025年3月号/第一特集『Lightning』2025年3月号/第一特集



茶芯のブーツ。Tea-core Boots Timeless Appeal

ブーツブランドのオーナーやヴィンテージショップの店長など、アメカジ玄人11人を迎え、とっておきの茶芯ブーツとともに、その魅力について語ってもらいました。茶芯に対しての想いは、千差万別。カタチの違ったそれぞれの“茶芯愛”をお楽しみください。また、ワークブーツを中心に茶芯ブーツも豊富に取り扱っている渋谷の「スタンプタウン」に潜入。リペア専門工房が併設しているスタンプタウンで日々多くのブーツと触れ合ってきた、リクラフターにスタンプタウンでいま買える人気の茶芯ブーツをオススメしてもらいました。

『Lightning』2025年3月号/2025 SPRING & SUMMER COLLECTION JELADO THE CREAM OF THE CACHE『Lightning』2025年3月号/2025 SPRING & SUMMER COLLECTION JELADO THE CREAM OF THE CACHE

2025 SPRING & SUMMER COLLECTION JELADO THE CREAM OF THE CACHE

ヴィンテージを踏襲しつつ、都会的にリファインしたプロダクツで世界中のヴィンテージ愛好家を魅了する「ジェラード」の2025年春夏コレクションの全貌を一挙に公開しています。2025年春夏アイテムでは、“最上のコレクション”を意味する「THE CREAM OF THE CACHE」を掲げ、ライフスタイルを彩る新作が登場します。昨年に始動したジェラードのワークウエアライン、「ブルー・ラストリゾート」からは“インディゴ・ウォバッシュ・ストライプ”が新たにラインナップに加わりました。

▼ 目次

006

Schott ×

ショットと交わる時、

そこから何かが生まれる……。



009

EDITOR’S PICK

日本と世界を駆け巡る編集部員が

独断と偏見でプロダクツを紹介!



022

特集

茶芯のーブーツ。

Tea-core Boots Timeless Appeal

履きこむごとに、表面の黒が落ちていき、地の色の茶が出現する、「茶芯」と呼ばれる荒々しいエイジングは、多くのレザーラバーを魅了する。今号はそんな「茶芯」の特集。ブーツブランドのオーナーやヴィンテージショップの店長など、日頃からレザーに精通した人物たちに、茶芯の魅力について語ってもらった。世界中の茶芯ラバーよ、集まれ!



052

魁!! フライトジャケット塾

バズリクソンズの“亀屋塾長”が

飛行服の歴史やうんちくを解説します、押忍!



062

pure blue japan INDIGO通信

ピュアブルージャパンが発信する、

インディゴネタ満載の連載。



066

WAREHOUSE & CO. AUTHENTIC PRODUCTS

ウエアハウスこだわりのプロダクツを

毎月異なるジャンルで紹介!



073

2025 SPRING & SUMMER COLLECTION

JELADO

THE CREAM OF THE CACHE

ジェラードの2025年春夏アイテムを一挙にお披露目する。



110

OWNER’S STORY RETURNS

様々なジャンルの店舗におけるオーナーの

遍歴や愛用品を紹介。



114

CALIFORNIA COOL RESIDENCES

季節を問わず、快適な時間を過ごせる南カリフォルニアには、

豊かさを追い求めた人が集まってくる。彼らの住宅を覗いてみよう。



128

カリフォルニア工務店

アメリカ西海岸テイストの建築家集団の日常を綴る!



132

SHIP JOHN STORIES

ワークブランド“シップジョン”の物語。

モノづくりから始まるアメリカンドリームとは?



134

SLICK RIDES

今の気分はこの一台。

クルマにまつわる旬なトピックスを

毎号ピックアップするぞ。



136

USED IS MARVELOUS !

モノを溜め込み愛でるという、

ユーズドライフの愉しさ面白さを伝えます。



138

ネクストヴィンテージの教科書

これからヴィンテージになりうる

1970年代以降の古着を深掘りしていく!



140

CLUB Lightning通信

最新刊からバックナンバー、

オフィシャルグッズにイベントなど新情報が満載。



▼ 次号予告

雑誌『Lightning(ライトニング)』2025年4月号 Vol.372

「スウェットシャツ大解剖。」号

(2025年2月28日発売予定)

※特集は変更となる可能性がございます。

▼ 雑誌情報

誌名:Lightning(ライトニング)2025年3月号 vol.371

タイトル:茶芯のブーツ。Tea-core Boots Timeless Appeal

発売日:2025年1月30日

定価(税込):\1,430

発行:株式会社ヘリテージ

▼ Lightning(ライトニング)とは

ファッション、クルマ、趣味や遊びなど、アメリカンカルチャーをベースに縦横無尽なアンテナで拾った情報を、遊び心たっぷりの誌面で紹介する、こだわりの大人たちに向けたライフスタイルマガジン。

