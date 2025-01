『スーパーモンキーボール バナナランブル』コラボDLCに『Among Us』のクルーが登場！

株式会社セガ

株式会社セガは、Nintendo Switch(TM)用ソフト『スーパーモンキーボール バナナランブル』について、宇宙人狼ゲーム『Among Us』とコラボしたダウンロードコンテンツ(DLC)「追加キャラクター:クルー」の販売を本日2025年1月29日(水)より開始いたしました。本DLCを購入すると『Among Us』のクルーが使用可能になります。また、バトルモードの「ボムパニック」に新ステージを追加するなどのアップデートを行いました。

■『Among Us』のクルーが使用可能になるDLCが本日より登場!

本DLCは、「アドベンチャーモード」と「バトルモード」両方のモードでプレイが可能で、さまざまなステージで活躍させることができます。また、クルーを使用する場合は、ゲーム内のアイテム「バナナ」が「ピザ」に切り替わる特別仕様となっています。

クルー

別の星からやってきた宇宙飛行士。

普段は宇宙船の中を走り回るクルーが、ボールに入って『スーパーモンキーボール バナナランブル』の世界を駆け巡る!

追加キャラ【クルー】を紹介するトレーラーを公開!

https://youtu.be/OCok0oU-2-M

著作権表記:

Portions of the materials used are trademarks and/or derived from copyrighted works of Innersloth LLC. All rights are reserved by Innersloth. Innersloth has not endorsed this game.

<商品内容>

■「追加キャラクター:クルー」:550円(税込)

※本DLCキャラクターを使用するためには、最新のパッチ(Ver.2.10)を適用いただく必要がございます。

■バトルモードの「ボムパニック」に新ステージ「ストーンアラウンド」を追加

バトルモードの「ボムパニック」に新ステージ「ストーンアラウンド」を追加しました。中心に大きな交差点がある古代遺跡のステージです。動く石板や回転する壁を利用してボムから逃げ切りましょう!

Innerslothについて

Innerslothは、主に『Among Us』と『The Henry Stickmin Collection』を制作したことで知られる小さな独立系ゲームスタジオです。2015年にForest WillardとMarcus Bromanderによって設立され、彼らは自分たちが作りたいゲームを作り、人々がそれをプレイしたいと思ってくれることを願っていました。数々の賞を受賞し、世界的な報道を受け、何百万ものダウンロードを達成しました。詳細はwww.innersloth.com(https://www.innersloth.com/)をご覧ください。

【製品概要】

商品名:スーパーモンキーボール バナナランブル

対応機種:Nintendo Switch(TM)

発売日:発売中(2024年6月25日(火))

価格:

パッケージ版・ダウンロード版:4,990円(税込5,489円)

デジタルデラックス版:6,990円(税込7,689円)

ジャンル:アクション/パーティー

プレイ人数:1~4人(オンライン対戦時:最大16人)

発売・販売:株式会社セガ

CERO表記:A区分(全年齢対象)

著作権表記:(C)SEGA

公式サイト:https://supermonkeyball.sega.jp/bananarumble/

公式X(旧Twitter):https://x.com/SMB_JP

公式YouTube:https://www.youtube.com/@monkeyball_jp

※オンラインプレイの利用には有料サービス「Nintendo Switch Online」への加入が必要です。

※内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。