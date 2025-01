プロeスポーツチーム「REJECT」STREET FIGHTER部門に、世界トップクラスの2選手、Big BirdとAngryBird(The Birds)が加入！

株式会社REJECT

株式会社REJECT(本社:東京都港区、代表取締役:甲山翔也)は、STREET FIGHTER部門に世界トップクラスの2選手、Big BirdとAngryBirdの2名が加入することを発表しました。ファンから「バード兄弟 (The Birds)」の愛称で親しまれる両選手は、ともにアラブ首長国連邦出身のプロゲーマーで互いに切磋琢磨しながら世界の舞台で活躍しています。

【Big Bird選手について】

2012年ごろから競技シーンに参加、徐々に頭角を現し2016年のRed Bull Kumite 2016での5位入賞が、彼を多くのファンに知らしめるきっかけとなりました。以後、国際舞台で常に上位の成績を収め続け、2024年もEVO準優勝、Esports World Cupへの出場、AngryBird選手と共にSFL EU 優勝を果たすなど、実績をさらに積み上げています。REJECT所属のときど選手はじめ日本人選手と対決した試合も数多くあり、海外だけでなく日本のファンにも広く知られる存在です。

【AngryBird選手について】

Big Bird選手同様2010年代後半から現在に至るまで国際大会で常に上位の成績を収めています。国際大会での優勝経験が数多くあり、2023年のEVO優勝はBig Birdと共にドキュメンタリー映画化されるなど世界的にも注目を浴びている選手です。近年もEVO Japan 2024 2位、Esports World Cup 第二ラウンド進出、SFL EUでは10勝無敗という驚異的な成績でチームの優勝に導くなど、目覚ましい活躍を続けています。

【選手・からのメッセージ】

―Big Bird選手

"Joining REJECT feels special to me, not only because it’s a powerhouse organization in Japan, but also because I’m excited to see UAE and Japan work together to further make REJECT a global powerhouse in the esports world. I’m looking forward to representing REJECT in Capcom Cup and I’ll do my best to perform in the big stages and make all the fans happy. Big shoutout to MJ and Sultan (REJECT AD) for putting their trust in us and we won’t let them along with REJECT and the fans down!"

「REJECTの一員になることは私にとって特別な意味があります。REJECTは、日本の強力なチームやUAEと日本のかけ橋というだけでなく、eスポーツ界に新たなエネルギーをもたらす象徴的なグローバルチームになると信じているからです。先ずはCapcom CupでREJECTを代表して戦うことを楽しみにしています。大舞台で最高のパフォーマンスを発揮して、すべてのファンを喜ばせるために全力を尽くします。MJさんとSultanさん(REJECT AD)には信頼を寄せていただき、大感謝です。彼らやREJECT、そしてファンの期待を裏切らないように頑張ります!」

―AngryBird選手

"It has been a dream for me to be sponsored by a Japanese organization let alone the amazing “Team REJECT” because Japan is known to be the biggest and best region for street fighter and in Esports in General also a big shoutouts for MJ and Sultan san (REJECT AD) for their amazing support!

I can’t wait to play under team REJECT especially in Japan for the first Capcom Cup being there, much love to all the fans! I love you all ! We will do our best to represent at the best of our abilities."

「日本の組織、特に格闘ゲームで素晴らしい結果を残している「REJECT」に加入することは、私にとって夢のような出来事です。日本はストリートファイターやeスポーツ全般で最も大きく、最高の地域として知られています。また、MJさんとSultanさん(REJECT AD)の素晴らしいサポートにも大きな感謝を送ります!特に日本での初めてのCapcom Cupで、Team REJECTの一員としてプレイするのが待ちきれません。ファンの皆さんには最大限の感謝と愛をお伝えしたいです。私たちは最高のパフォーマンスをお届けできるよう、全力を尽くします」

―MJ 氏 (REJECT AD)

Today is a proud moment-not just for REJECT, but for all of us who have been part of this journey.

What started as a passion for gaming has grown into something much bigger: a global esports movement.

From Japan to the world, REJECT is making its mark, and I couldn’t be prouder that Abu Dhabi is the first key base in this expansion.For me, this isn’t just about business-it’s personal.

I’ve known The Birds-~AngryBird and Big Bird-since they were kids. They used to come over to my family home, playing games with my little brother, completely immersed in the world they loved. Watching them grow into two of the greatest esports players in the world has been incredible.But they’re more than just champions. They are Abu Dhabi’s greatest export to the esports world-true professionals who carry our region’s pride with them every time they step onto the global stage. They inspire the next generation, proving that with dedication and passion, nothing is out of reach.Today, they play with a global team which pushes the message of "REJECT YOUR LIMITS!"



(上記翻訳)

本日、REJECT/REJECT ADだけでなくこの船出に関わる私たち全員にとって、とても誇らしい瞬間を迎えることができました。

ゲームへの情熱から始まったものが、はるかに大きなものに成長しました:グローバルなeスポーツムーブメントです。

日本から世界へ、REJECTは確実に足跡を残しており、アブダビがこの拡大の最初の重要な拠点となったことを、私は誇りに思わずにはいられません。私にとって、これは単なるビジネスではありません-自身の人生ともいえるものなのです。

The Birds-~AngryBirdとBig Bird-を子供の頃から知っています。彼らは私の家族の家によく来て、弟とゲームをしていました。彼らの大好きな世界に完全に没頭していました。彼らが世界最高のeスポーツプレイヤーの二人に成長するのを見守ってきたのは、信じられないほど素晴らしい経験でした。

しかし、彼らはただのチャンピオン以上の存在です。彼らはアブダビがeスポーツ界に輩出した最高のタレントです。グローバルな舞台に立つたびに、私たちの地域の誇りを背負う真のプロフェッショナルです。彼らは次世代に刺激を与え、献身と情熱があれば何も手の届かないものはないということを証明しています。

今日、彼らは「REJECT YOUR LIMITS!(限界を超えろ)」というメッセージを胸に、グローバルチームの一員として活躍することを約束しました。

【REJECTについて】

REJECTは2018 年発足のプロe スポーツチーム。

世界的に人気なゲームタイトルを取り扱い、現在8タイトルの部門を保有。

累計賞金獲得額国内1位の実力派チームであり、モバイルシューティングゲームでは日本トップの実績を誇る。

『PUBG MOBILE』部門は12度の世界大会を経て2024年悲願となる日本チーム初の世界一を獲得。

また、『Apex Legends』部門はALGS2024にて、APAC NORTH地域初となる世界一を獲得。

【株式会社REJECT 概要】

会社名:株式会社REJECT(リジェクト)

代表者:代表取締役 甲山翔也

設立:2018年12月

本社所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階

事業内容:eスポーツ関連事業

ウェブサイト:https://REJECT.co.jp/

