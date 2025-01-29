【新連載】村越英裕氏による連載『イラストで読み解く 日本仏教13宗派｜～伝来の“謎”とその歴史～』が１月14日「ちえうみPLUS」にてスタート！
【連載】
イラストで読み解く 日本仏教13宗派｜～伝来の“謎”とその歴史～
仏教が日本へ伝わったのは、紀元5世紀ごろのことです。インドから中国を経て、日本に伝わった仏教は、その後、独自の進化を遂げて、現在は代表的な13宗派に分かれています。それぞれの宗派がどのように誕生したのか。祖師、教義、分派した理由、多宗派との類似点や相違点、悟りにいたる方法など、あらゆる角度から解説します。禅僧・村越英裕氏が、豊富なイラストと共に仏教入門者を導きます。
第１回：『プロローグ１ 日本にはどのような仏教宗派が伝わっているのか？』
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連載一覧
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【筆者プロフィール】
村越英裕（むらこし・えいゆう）
臨済宗妙心寺派・龍雲寺住職、同派布教師。1957年静岡県沼津市生まれ。二松学舎大学大学院修士課程修了。龍澤寺僧堂に入門、中川宋淵老師・鈴木宗忠老師（ともに故人）に師事。「やさしく」「わかりやすく」「楽しく」をテーマに仏教全般、禅宗関係について執筆活動を行う。著書に『禅から学ぶこころの引き算』（同文舘出版）、『ほんとうは大事な「お葬式」』（大法輪閣）、『超訳こころの禅語』（佼成出版社）、執筆監修書に『仏像と仏教』『よくわかる日本の仏教』『日本の仏教と十三宗派』『親鸞と歎異抄』（ともに宝島社）など多数。
■「ちえうみPLUS」とは
学びと実践を深める新しい仏教メディア
仏教・宗教・信仰に携わるさまざまな人と手をとり、「連載」「インタビュー」「寄稿・コラム」「ブックレビュー」などの企画や、イベント・動画配信等を通じて多方面から仏教の智慧を世に発信している。
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■「ちえうみ」とは
【サービス名の由来】
「ちえうみ」は、仏教語の「智慧海」に由来。「深く経蔵に入って、智慧海のごとくならん」(華厳経浄行品)の経文の一節より、“どこまでも広く深い、海のような如来(仏)の智慧”が溢れる場をめざしている。
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