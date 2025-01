2月8日～14日、大阪駅にて『JUNKET BANK』の“体験”展示とマンガボドゲを展示・販売するイベントを開催！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ(本社:東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ)と、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」)は、2月8日(土)から2月14日(金)の期間、イノベーションの実験場『JR WEST LABO』の中心と位置付けたJR大阪駅うめきた地下口にて、集英社ゲームズが提供するアナログ体験を紹介するイベント「集英社ゲームズ アソビショーケース in うめきた」を開催することをお知らせいたします。本イベントでは、謎を解いてVIPとして選ばれたものだけが入店できるポップアップショップ『JUNKET BANK SECRET POPUP produced byトキキル』の世界観をそのまま踏襲した『JUNKET BANK』の“体験”展示と、マンガがもっと楽しくなる“体験”を届けるボードゲームブランド『マンガボドゲ』の展示・販売を実施いたします。また、『JUNKET BANK』の商品につきましては、開催期間中にオンラインストア(https://junketbank.tokiqil.com/)にて、受注販売を実施する予定です。

※『JR WEST LABO』における共創:JR WEST LABO (https://www.westjr.co.jp/railroad/westlabo/)

■ 「集英社ゲームズ アソビショーケース in うめきた」開催日時:

2025年2月8日(土) ~ 2025年2月14日(金)11時 ~ 20時

※初日は、11時 ~ 20時、最終日は、11時 ~ 16時まで

※『マンガボドゲ』の物販は、2025年2月8日(土)・9日(日)のみ実施予定です

■ 「集英社ゲームズ アソビショーケース in うめきた」開催場所:

JR大阪駅うめきた地下口改札内 インタラクティブ空間

■観覧料:無料

※ただしJR大阪駅への入場券(140円、2時間以内)が別途必要です。

※本件に関する駅係員及び鉄道会社へのお問い合わせはご遠慮ください。

■『 JUNKET BANK SECRET POPUP produced byトキキル』オンラインストア:

https://junketbank.tokiqil.com/

※ 本商品につきましては、開催期間中会場での販売はございませんのでご注意ください。

『JUNKET BANK SECRET POPUP produced byトキキル』コーナーについて

2024年末に集英社ゲームズとして新たな取り組みを実施した、謎を解いてVIPとして選ばれたものだけが入店できる体験型ポップアップショップ『JUNKET BANK SECRET POPUP produced byトキキル』の世界観をそのまま踏襲した『JUNKET BANK』の“体験”展示を行います。こちらで展示された商品については、オンラインストアにて受注販売を実施する予定です。また、本イベントでは、このイベントに合わせて制作された『ジャンケットバンク』特別映像を大画面プロジェクターにて投影予定です。

■『 JUKET BANK SECRET POPUP produced byトキキル』商品一覧:

『マンガボドゲ』コーナーについて

イベントでは、『マンガボドゲ』および、集英社ゲームズからリリースしたアナログゲームの展示紹介や、「僕のヒーローアカデミア YOUR BEST MEMORY」「テニスの王子様 あぁんって言うゲーム」のフォトスポットを展示いたします。また、2月8日(土)、 2月9日(日)の2日間のみ会場にて『マンガボドゲ』の販売を行います。新作「僕のヒーローアカデミア YOUR BEST MEMORY」「テニスの王子様 あぁんって言うゲーム」につきましては、集英社ゲームズ出展イベント限定の購入者特典付きで販売を予定しております。

■『マンガボドゲ』販売物一覧:

『BLEACH 巻頭歌骨牌 SONGS OF THE SOUL』『ONE PIECE VIVRE RUSH』『同棲不動産』『ハイキュー!! 援!!』『呪術廻戦 呪霊逃走 -渋谷事変-』『DEATH NOTE人狼』『僕のヒーローアカデミア YOUR BEST MEMORY』『テニスの王子様 あぁんって言うゲーム』

■JR大阪駅うめきた地下口改札内 インタラクティブ空間について:

「あなたを笑顔にする、駅のシンボル」をコンセプトとして、デジタル映像を活用したアート演出により、駅を訪れるお客様の日常を彩り、癒しやワクワクをお届けします。また、JR WEST LABO 共創フィールドのシンボルでもある同空間を活用し、共創パートナーとのコラボレーションも実施します。