大阪市初Park-PFI・難波宮跡公園（北部ブロック） 公園と一体となった商業施設『なノにわ』が3/28（金）に開業

難波宮跡公園「みんなのにわ」プロジェクト(代表構成員)NTT都市開発株式会社NTTアーバンバリューサポート株式会社株式会社NTTファシリティーズ

NTTアーバンソリューションズ株式会社

『難波宮跡公園「みんなのにわ」プロジェクト(以下「本グループ」)』(代表構成員:NTT 都市開発株式会社)は、公園と一体となった商業施設『なノにわ』を2025 年3 月28 日(金)に開業することをお知らせいたします。

商業施設『なノにわ』のイメージ(南東側より)

本グループは、大阪市初のPark-PFI 事業「難波宮跡公園(北部ブロック)整備運営事業および難波宮跡(南部ブロック)管理運営事業(以下「本事業※1」)」の一環として、史跡の整備やAR 技術を活用した古代の建物の復元により、難波宮の歴史を発信いたします。また、芝生広場の整備によって、居心地の良い都市公園としての機能を提供するとともに、商業施設『なノにわ』を設けることにより、エリアに賑わいをもたらします。

本事業の対象である難波宮跡公園(北部ブロック)は大阪市内を回遊するJR 大阪環状線や、レジャー施設が豊富なベイエリアと、奈良方面を直通運転でつなぐOsaka Metro 中央線といった複数路線が乗り入れる利便性の高い立地にあり、近隣住民や観光客、広域からの来園者等、多くの方に楽しんでいただける公園づくりをめざしてまいります。

※1 2050 年の難波宮跡遷都1400 年に向け、国指定の史跡「難波宮跡附法円坂遺跡」の保存活用を図り、未来へと継承するために、歴史魅力あふれる難波宮跡のイメージを体感できるよう、公園整備や難波宮跡全体を活用した賑わい創出を担う整備・運営事業

■商業施設『なノにわ』について

本事業はコンセプト「みんなのにわ なにわのみや」に基づき整備され、その一翼を担う商業施設『な

ノにわ』は、都心にありながら豊かな自然を感じられる公園一体型の商業施設として、飲食店舗や食物販店舗等、魅力的な13 店舗を揃えております。

公園と連続した開放的な店舗やテラス席では、遺構や芝生広場を眺めながらフードやドリンクをお楽しみいただけます。また、公園内ではテイクアウトメニューをご利用いただけます。

大阪市内初出店1 店舗、商業施設初出店9 店舗、新業態2 店舗!

この場所ならではの魅力を提供する幅広いジャンルの13 店舗がオープン!

公園の玄関口に賑わいを創出!南北それぞれに話題の店舗が出店!

堀江や中崎町で人気の「旅」をテーマとしたコーヒー&スイーツ「OSA COFFEE Parks」が出店するほか、阪神・北摂エリアを中心に展開する120 種類以上のパンが並ぶベーカリーカフェ「Sunny Side」が大阪市内初出店します。

大阪を中心に店舗を展開する「大起水産回転寿司」が出店し、こだわりの本まぐろをはじめ様々なネタをご堪能いただけます。

また、今福鶴見で人気のカフェ&フード「DAIBAN COFFEE」からは定番のサンドイッチをはじめ、季節に応じた限定メニューなど、地元で愛されてきた味が登場予定です。

こだわりの新業態も登場!注目の店舗が商業施設に初出店!

島之内や清澄白河で人気のフジマル醸造所からは、新業態として日本ワインやナチュラルワインが堪能できるレストラン「RAINDROP」が登場します。

また、難波宮エリアで若い世代から圧倒的な人気を誇る「ASAKARA GOOD STORE」の新業態となる「THE PORT -on the Green-」は、地元の伝統食材と海外の食文化を融合させた料理を提供いたします。

定番メニューを芝生広場で堪能!人気店が多数出店!

堂島や北堀江で人気のハンバーガー専門店「Craft Burger co.」が出店し、バンズからソースまで全て手作りのこだわりのハンバーガーをお楽しみいただけます。

また、リコッタパンケーキが人気の「MICASADECO THE PARK」では、朝食からディナーまで幅広いラインナップを揃え、テイクアウトメニューも充実しています。

フルーツパフェ専門店として人気の「PARFAIT de MERRILY」は、パティシエ特製のテイクアウトメニューを新たに用意し、カフェ業態として新登場いたします。

家具×植物×カフェのコンセプトで展開する「SULK GREEN CAFE」は、多国籍ランチやスパイスカレーなど、人気メニューを提供いたします。

食事もお酒も充実!地元の有名店が続々出店!

特注納豆を使用し、メディアにも多数紹介されている納豆料理専門店「※710 GARDEN」や、飼育方法からこだわったA5 ランク和牛「坂元牛(宮崎牛)」を提供する「浪華焼肉さぶろう」、大阪市内で自家醸造しているクラフトビールが楽しめる「Beer & Play Station ちるちる」では、食事もお酒も心ゆくまで楽しめます。

■オープニングイベントについて

公園を活用した、大阪ならではのイベントが目白押し!

3月28 日(金)~3月30 日(日)の3 日間実施!

商業施設『なノにわ』の開業を記念して3 月28 日(金)から3 月30 日(日)の期間、オープニングイベントを開催いたします。

施設の誕生を祝うセレモニーをはじめ、ステージイベントでは地元FM802の人気番組「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」の公開収録を行います。3 月29 日(土)にレキシ、3 月30 日(日)は2025 年日本国際博覧会のスペシャルサポーターTHE RAMPAGE から大阪出身の 陣 &岩谷翔吾を迎えた FM802 番組公開収録を開催いたします。また、近隣団体・TEAM EXPO 2025 登録団体によるパフォーマンスショーを実施するほか、難波宮跡の歴史ガイドツアーや大道芸人によるショー&レクチャーなど、さまざまなイベントを予定しております。

また、オープニングイベントに先行して、3 月1 日(日)から3 月31 日(月)の期間、公式SNS では、隣接地において2025 年春の開業を予定しているラグジュアリーホテル「パティーナ大阪」の宿泊券が当たるキャンペーンも開催いたします。

【公式HP】 https://naniwanomiya.jp

【公式SNS(Instagram)】 @nanoniwa_official

※イベントの詳細情報、追加出演者等は、公式HPまたは公式SNS にて随時公開予定です。

■商業施設『なノにわ』出店店舗一覧■店舗MAP

A-1 OSA COFFEE Parks

A-2 Sunny Side

B-1 ※710 GARDEN

B-2 RAINDROP

B-3 THE PORT -on the Green-

B-4 Beer & Play Station ちるちる

C-1 Craft Burger co.

C-2 MICASADECO THE PARK

C-3 浪華焼肉さぶろう

C-4 PARFAIT de MERRILY

C-5 SULK GREEN CAFE

D-1 大起水産回転寿司

D-2 DAIBAN COFFEE

商業施設『なノにわ』営業時間:8:00~22:00、休館日:無し

(営業時間、休館日とも、各店舗により異なる場合がございます。)

■配置図■事業概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/66_1_81250342c44fa6a60fe7992fed2b150b.jpg ]■商業施設『なノにわ』アクセス

Osaka Metro 谷町線

「谷町四丁目」駅より徒歩約1 分

JR 大阪環状線・Osaka Metro 中央線

「森ノ宮」駅より徒歩約15 分

■【関連リリース】- 大阪市初の Park-PFI 活用事業 「難波宮跡公園」の設置等予定者に決定~難波宮跡公園「みんなのにわ」プロジェクト始動~(2021 年10 月13 日)https://www.nttud.co.jp/news/detail/id/n26462.html- 難波宮跡公園北部ブロックの整備に着手~難波宮の歴史を伝える遺構表示、公園の魅力を高める芝生広場・商業施設を整備~(2024 年3 月22 日)https://www.nttud.co.jp/news_pdf/news_240322_001.pdf- 難波宮跡公園 商業施設名称を『なノにわ』に決定!北部ブロック(遺構表示、芝生広場、商業施設)が2025 年3月下旬に開園・開業(2024 年12 月4 日)https://www.nttud.co.jp/news/detail/id/n26829.html

※本リリースの内容は2025 年1 月29 日時点の情報です。今後変更が生じる可能性がございます。

