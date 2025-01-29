リフト券&カメラが当たる！「撮ろう！滑ろう！」野沢温泉スキー場 x Insta360 イベント参加者募集
ご参加いただいた方には全員にInsta360非売品グッズと野沢温泉ゆるキャラ「ナスキー」グッズをプレゼント、更にInsta360 Xカメラ&リフト券が当たる抽選会にご参加いただけます。
イベント詳細
日程：2025年2月8日(土)、9 (日)
場所：野沢温泉スキー場
時間：1部 9 ~ 12時、2部 13 ~ 16時 (各合計３時間)
募集人数： 40 人
講師：スキー系YouTuber 鈴木裕樹 aka ぷっちょさん(https://www.youtube.com/@%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E4%BB%AE)
締切日：2月3日
参加方法：参加ご希望の方は以下のフォームよりご応募ください。当選者にのみ、2月3(月)中にメールにてお知らせします。
応募フォームはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-luN1q4k1HdBcJXK6E-OKD-IcvO8uf8R3FGZDJnxZkK_69w/viewform?usp=send_form
イベント限定特典
１.クリエイターセッション - スキー系 YouTuber 鈴木裕樹 aka ぷっちょさん(https://www.youtube.com/@%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E4%BB%AE)による「スキー、スノーボードでの自撮り方法、Insta360 X4の使い方、撮影テクニック」を講義。
１.抽選会 - 当選者にはInsta360 X3をプレゼント！
２.即売会 - 対象カメラご成約の方にスキー撮影セットをプレゼント！※数量限定
３.撮影会 - Insta360の大人気マスコットキャラクター「X4くん」 + 「ナスキー」 夢のセッション！
４.プロスノーボーダーでTeam Insta360メンバーの菅谷佑之介さん(@yuhnosuke.sugaya) (https://www.insta360.com/jp/explore/team-insta360-detail?id=186)が電撃参戦！ ※2/9(日)のみ
Insta360の360度カメラ、X4とは？
Insta360 X4は、360度アクションカメラ「Xシリーズ」の最新モデルで、プロアマ問わず多くのスキーヤースノボーダーに選ばれています。防水、寒冷地でも問題なく動作するバッテリーを搭載し、最高8Kで360度撮影可能。スノーボードでの自撮りに最適な「ミーモード」や「アクティブHDRモード」を備え、ウィンタースポーツと相性の良いカメラです。
Insta360について
2015年に創業したInsta360は、全天球VRカメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニーです。現時点は既にアメリカ、ドイツ、日本、香港に会社を持ち、210以上の国と地域で製品を販売しています。360度カメラ・VRカメラ・アクションカメラの新しい使い方を提案しつつ、利便性をさらに向上すべく、常に最新の技術を追い求めています。
Webサイト：https://www.insta360.com/jp/
Facebookアカウント：https://www.facebook.com/Insta360Japan/
Xアカウント：https://x.com/Insta360Japan
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/insta360_jp/
YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/insta360japan
公式ブログ：https://www.insta360.com/blog-jp