スマ留、マレーシア大学16校と提携し、海外の大学留学サポートを開始

海外留学エージェント『スマ留』を運営する株式会社リアブロード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:神田慎 )は、海外の大学留学を目指す高校生に向けて、マレーシア大学への進学準備をサポートする「マレーシア大学留学 Produced by スマ留」の販売を開始いたします。

マレーシアの大学は世界トップクラスの教育水準を誇り、生活環境の良さや低コストの学費という側面を持つことで、コストパフォーマンスの高い留学先として注目されています。このたび提供を開始する本プログラムでは、そんなマレーシアでの大学留学を目指す方に向け、IELTSスコア保証付きの英語学習サポートや現地大学を訪問できるツアーなど、幅広いオプションをご用意しました。大学留学の準備段階から学生一人ひとりに寄り添い、夢の実現をサポートしていきます。

「マレーシア大学留学 Produced by スマ留」特設サイト:https://smaryu.com/university/lp/

●サービス開始の背景と目的

日本では急速な少子高齢化や経済競争力の低下、円安といった課題が進行しています。これらの課題に対応し、グローバル社会で活躍できる人材を育成するためには、多様な価値観を理解し、実体験を通じたコミュニケーション力を育むことが重要です。

一方で、日本人の海外大学留学率は徐々に増加しているものの、他国に比べてその伸びは限定的です。その要因として、「経済的負担」「語学力の不足」「海外大学留学に関する情報不足」「保護者の理解不足」といった課題が挙げられます。

こうした課題を解決し、より多くの学生が海外での学びに挑戦できるよう「マレーシア大学留学 Produced by スマ留」の提供を開始しました。マレーシアは、教育の質が高く評価されているだけでなく、時期的な柔軟性や経済的負担の軽減、地理的なアクセスのしやすさという点で、多くの方に挑戦可能な選択肢となっています。

●なぜマレーシアなのか?

1.世界ランキング上位の大学が多数存在

マレーシアの大学のレベルは世界的に高く評価されています。学部別に見ても世界ランキング上位20位以内に入る学部も出てくるなど、世界中の学生から注目を集めています。英国式の教育システムに近く、世界で通用すると言われるほど教育レベルが高いです。

2.欧米圏よりも学費を”半額以下”に抑えられる

マレーシア留学の大きな魅力のひとつが、リーズナブルな学費です。年間授業料が50万円~の費用で海外の大学留学が可能となります。(国内の大学進学よりもリーズナブルになることが大半)ここ数年の円安の影響により欧米、カナダ、豪州などで大学留学を実現するのは多くの家庭にとって経済的に厳しい状況下ですが、マレーシアは海外の大学留学という目標を叶えられるひとつの国と言えます。

3.入試不要で挑戦しやすい

マレーシア大学への入学には、日本のような入学試験がありません。高校時の成績基準や、比較的やさしい英語基準(IELTS5.5程度)をクリアすれば、多くの大学で入学が可能です。つまり、卒業証明書、成績証明書、英語試験証明書だけの書類審査で合否が決まり、日本での高校の成績が平均以上であれば十分見込みがあるといえます。また、日本の大学入試と併願できるのも利点のひとつです。

●「マレーシア大学留学 Produced by スマ留」の魅力

1.合計16校から好きな大学を選ぶことができる

スマ留では、業界の中でもトップクラスの提携数を誇ります。そのため、お客様1人1人に合った大学をご紹介することが可能です。ご紹介時には、プロのカウンセラーより志望校の特徴や学びたい分野をヒアリングいたします。

▼提携大学一覧

Monash University Malaysia/University of Nottingham Malaysia/UCSI University/HELP University/Universiti Putra Malaysia(UPM)/Taylor's University/Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)/Nilai University/Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)/Multimedia University(MMU)/UNITAR International University/Management and Science University(MSU)/University of Wollongong Malaysia(UOW)/INTI international University College/Kings University College/The One Accademy (TOA)

※2025年1月時点

2.IELTSスコア取得から大学手配までトータルサポート

スマ留では、IELTSスコア取得に特化した経験豊富なネイティブ講師によるマンツーマンレッスンをご用意しております。1時間あたり4,238円~で始めることができ、低価格で英語のレッスンを受けることができます。また決められた期間内で一定のスコアアップを保証する「スコア取得保証制度」もあるため、英語に自信が無い方でも安心です。

3.年2回開催!「マレーシア大学キャンパスツアー」

海外の大学留学を目指している方とその親御様に「大学留学のリアル」を感じてもらえるようなキャンパスツアーを実施しております。実際に模擬授業を受けたり、現地の現役大学生とも交流できるので、"海外の大学留学の疑似体験"ができます。

▼ツアー内容

1.学校説明、キャンパス内/寮の見学

2.大学での模擬授業を受講

3.現地の現役学生との国際交流

4.大学内、カフェテリアでの学食体験 ※別途食事代が発生します

5.マレーシア市内の観光

▼定員

各ツアー40名

▼参加費

1名様 50,000円

▼ツアー日程

《春》

第一弾:2025/3/26~3/28

第二弾:2025/4/2~4/4

《夏》

第一弾:2025/7/30~8/1

第二弾:2025/8/4~8/6

※ツアー詳細・最新情報は特設サイトをご覧ください。

マレーシア大学キャンパスツアー特設サイト:https://smaryu.com/university/lp/tour/

4.留学前に気軽に海外体験「お試し留学」※画像はイメージです。

大学留学を検討している方には、春・夏休みを活用した短期「お試し留学」プログラムをご案内しています。このプログラムでは、海外生活や英語学習を実際に体験でき、進学のイメージを明確にすることが可能です。大学留学サポートをご利用の方には特別料金で提供します。

5. 帰国後のキャリアも安心の就職支援

大学卒業後のキャリア形成もサポートしています。日本国内外問わず、日系企業や外資系企業への就職を目指す方に向けて、個別支援を行っています。進学だけでなく、帰国後のキャリアパスまで見据えたサポートで、安心して大学生活を送り、将来への準備を進めることができます。

●料金プラン

スマ留では、3つのプランをご用意しております。例えば「できるだけ不要なオプションは減らして費用を抑えたい」という方から「大学留学に不安が多いため手厚いサポートを受けたい」という方まで、お客様のご要望に幅広くお応えできるプラン・料金体系となっています。

プランの詳細・お申込みは下記特設サイトをご覧ください(無料パンフレットのご案内も可能です)

プランの詳細をみる :https://smaryu.com/university/lp/

