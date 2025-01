HOTEL THE MITSUI KYOTO　世界遺産「東寺」「清水寺」を独占する特別拝観

三井不動産リゾートマネジメント株式会社

京都市の中心地、元離宮二条城前に建つ「HOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウト)」(所在地:京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284 総支配人:楠井 学)では、桜の名所として名高く、世界遺産にも登録されている「東寺」と「清水寺」での特別体験をご提供いたします。

エクスペリエンスの舞台となるのは、京都を象徴する寺院として広く知られる「真言宗総本山 東寺(教王護国寺)」と「清水寺(音羽山清水寺)」。各寺院のご協力のもと、通常非公開エリアへの特別拝観や寺院の貸切りなど、他では味わえない貴重なひとときを、当ホテルにご宿泊のゲスト限定でお楽しみいただけます。

さらに、美しい紅枝垂れ桜が彩る当ホテルの庭園でも、「ヨガ体験」と「庭師と巡る庭園ツアー」2つの期間限定アクティビティをご用意しております。春の京都の美を存分に堪能できる、桜を愛でる贅沢な時間をお届けいたします。

[1日1組限定]世界遺産「東寺(教王護国寺)」を独占する夜間特別拝観

京都を代表する寺院のひとつ世界遺産「東寺」は桜の名所としても知られ、境内には約200本の桜が植えられています。特に樹齢120年を超える枝垂桜「不二桜」は東寺の春の象徴ともいえる存在です。夜間特別拝観には、桜が浮かび上がるように照明で照らされ、幻想的な風景が広がり毎年多くの人で賑わいます。この、世界中から大勢の人が訪れる寺院を、1日1組限定で独占し鑑賞いただける、プライベートツアーをご用意いたしました。ツアー参加者は通常拝観終了間際の東寺を訪れ、皇族をお迎えするために造られた通常非公開の「小子房(しょうしぼう)」へ。日本画家・堂本印象(どうもといんしょう)によって描かれた襖絵や障壁画をご覧いただき、その後寺院境内を巡ります。様々な仏像が納められた国宝「金堂」や重要文化財「講堂」、通常非公開の国宝「五重塔」などを僧侶による解説を聞きながら拝観いただきます。この春、桜が最も美しい季節の世界遺産「東寺」を独占する特別な旅を、HOTEL THE MITSUI KYOTOのゲストの皆様だけにお届けいたします。

開催日: 2025年3月28日、3月29日、4月1日(計3日間)

時間: 21:00~22:30頃(滞在予定時間)

人数: 各日 先着1組様限定 *最大催行人数8名様まで

料金: 1組 最大8名様まで 400,000円(税込)

内容: <境内見学コース>

小子房(通常非公開)→ 重要文化財 講堂 → 国宝 金堂 → 国宝 五重塔(通常非公開)→ 庭園の見学

[1日1組限定]世界遺産「清水寺(音羽山清水寺)」春の早朝拝観プライベートツアー

2024年春に大好評を博した「清水寺 早朝拝観プライベートツアー」が今年も登場いたします。現執事であり僧侶の大西 晶允(しょういん)師との語らいを楽しみながら、桜が咲き誇る早朝の清水寺を巡る贅沢なひとときをお届けします。

見どころは、ツアー参加者のみが特別に入室を許された、重要文化財を収蔵する通常非公開の「宝蔵殿」。「十一面観音立像」や「毘沙門天立像」をはじめとする、貴重な仏像や色彩豊かな絵馬などをご覧いただける、極めて特別な体験です。さらに、ツアーの締めくくりには通常非公開の「成就院」にて、名庭 “月の庭”を眺めながらの大西晶允師との対談をお楽しみいただきます。

静寂の中で荘厳な清水寺と美しい桜を堪能し、観光だけでは出会うはずのなかった“人”との出会い、対話を通じて心洗われる豊かな時間をお過ごしください。

開催日: 2025年3月30日、3月31日、4月3日(計3日間)

時間: 6:30~8:30頃(滞在予定時間)

人数:各日 先着1組様限定 *最大催行人数4名様まで

料金:1組 最大4名様まで 400,000円(税込)

内容:<境内見学コース> 重要文化財 西門(通常非公開)→ 宝蔵殿(通常非公開)→国宝 本堂 → 本堂内陣(通常非公開)→ 奥の院 → 成就院(通常非公開)にて僧侶との対談

<特別拝観についての注意事項>

* 体験内容は当日の状況などにより変更となる可能性がございます。

* 開催7日前を過ぎてのキャンセルの場合、ツアー料金の100%をキャンセル料として申し受けます。

* ツアーのご参加は13歳以上の方に限らせていただきます。

ホテル内で楽しめる2つのエクスペリエンス

桜SPRING YOGA EXPERIENCE

満開の紅枝垂桜に囲まれた庭園で、朝の清らかな空気を感じながら行う特別なヨガプログラムです。春の朝陽を浴び、自然と調和しながら心身を整え、深いリラクゼーションへと導きます。

開催日:2025年4月3日~4月7日(計5日間)

時間:7:00~8:00

人数:各日 5名様限定 *対象年齢13歳以上

料金:1名様 10,000円(税込)

場所:ホテル庭園

庭師と巡るSAKURAガーデンツアー

庭園に咲く紅枝垂桜を、専属庭師の解説とともに楽しむ特別なガーデンツアー。桜の魅力や庭師の仕事についてお話が聞けるほか、アンバサダーのお点前と特別な茶菓子もご堪能いただけます。

開催日: 2025年3月24日、25日、28日、31日

4月1日、4日、7日、8日、11日

時間:14:00~15:00

人数:各日 4名様限定 *対象年齢13歳以上

料金:1名様 5,000円(税込)

場所:ホテル庭園

▶︎ご予約・各種お問い合わせ

電話番号:075-468-3100(ホテル代表)

メールアドレス: reservations.kyoto@hotelthemitsui.com

HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。

選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン&バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2024年2月には、世界一流のホテルやレストラン、スパの格付けを行う米国の『フォーブス・トラベルガイド 2024』において最高評価である「5つ星」を3年連続で獲得。そして、2024年7月には国内初の「ミシュランキー」ホテルセレクションの発表にて最高評価「3ミシュランキー」を獲得いたしました。

「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。HOTEL THE MITSUI KYOTOの最新情報は https://www.hotelthemitsui.com/ をご覧ください

主な受賞・認定歴

2024年7月 国内初となる「ミシュランキー」ホテルセレクションの発表にて最高評価「3ミシュランキー」を獲得。

2024年5月 米国大手旅行専門誌『Travel + Leisure』の「Top 500 Hotels in the World」に選出。

2024年2月『フォーブス・トラベルガイド2024』の「ホテル部門」において、日本ではじめて開業初年度の審査で5つ星を獲得した2022年に続き、3年連続で最高評価の5つ星を獲得。

2024年2月 『フォーブス・トラベルガイド2024』の「スパ部門」において、「サーマルスプリングSPA」が2年連続で4つ星

2023年12月 米国の旅行誌『コンデナスト・トラベラー誌』の「The Gold List 2024」にてThe Best Hotels and Resorts in the Worldに選出。

2023年10月『コンデナスト・トラベラー誌』の「2023年 リーダーズ・チョイス・アワード」にて日本のホテルトップ10に選定。

2023年7月 米国大手旅行専門誌『Travel + Leisure』の「世界のトップホテル100」にて日本で最上位のホテルに選出。

2021年10月 公益財団法人日本デザイン振興協会主催の『2021年度グッドデザイン賞』を受賞。

2021年7月 ホテル表玄関にある「梶井宮門」が『登録有形文化財(建造物)』に登録。

