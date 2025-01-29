米ロサンゼルス 山火事発生から約3週間 YOSHIKI、30年間活動の拠点に置くロサンゼルスへの想い
米ロサンゼルスの山火事発生から約3週間。YOSHIKIが現地ロサンゼルスから、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信されるYOSHIKI CHANNELに2日連続で生出演することが決定した。
2日間の放送開始時間は以下の予定。
Day1：日本時間1月31日（金）19:30（現地L.A.時間31日 2:30）
Day2：日本時間2月1日（土）15:30（現地L.A.時間 31日22:30）
※時間は変更になる可能性があります。
※1月31日は、音声で生出演。2月1日は、映像に生出演する予定。
Day1では、YOSHIKIが約30年間活動の拠点にしているロサンゼルスへの想いを紐解く単独インタビューを実施。インタビュアーとして、ひろゆきが生出演する。YOSHIKIがロサンゼルスに足を踏み入れた当時の記憶から現在にいたるまで、この地で経験してきた数々のエピソードが深掘りされる。
続く翌日のDay2では、昨年11月の誕生日以来、初めてYOSHIKI CHANNELの映像に生出演し、ファンの質問に直接答える特別企画を実施予定。火災の影響もあり鬱状態であることをXにポストしていたYOSHIKIだったが、体調を考慮した上で生出演することを決めた。
【YOSHIKI CHANNEL】
Day1：1/31（金）19:30（現地L.A.時間2:30）
米ロサンゼルス 山火事発生から約3週間
YOSHIKI、30年間活動の拠点に置くロサンゼルスへの想いDay1
ひろゆき氏によるパリ⇄ L.A.中継インタビュー
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
・日本語放送 https://youtube.com/live/seE0phsdL9c
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/oDO14g48S5o
・ニコニコチャンネル（日本）https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2209660
Day2：2/1（土）15:30（現地L.A. 時間22:30）
米ロサンゼルス 山火事発生から約3週間
YOSHIKI、30年間活動の拠点に置くロサンゼルスへの想い Day2
YOSHIKI今年初となる映像生出演
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
・日本語放送 https://youtube.com/live/YD2kWf6Jz-Q
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/IuqjBKfRdf8
・ニコニコチャンネル（日本）https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2209660
＜YOSHIKI関連リンク＞
YOSHIKI FOUNDATION AMERICA：https://yoshikifoundationamerica.org
YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/
YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/
YOSHIKI YouTube Channel：https://www.youtube.com/yoshikiofficial