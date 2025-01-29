グレイプのインバウンド向けウェブメディア「Umami bites」とビッグエコーが連携、訪日外国人向けにカラオケ店舗の魅力を伝える動画コンテンツの配信をスタート
株式会社グレイプ
株式会社グレイプ（本社：横浜市／代表取締役：三宅正希）が運営するインバウンド向けグルメ観光ウェブメディア「Umami bites」は、株式会社第一興商のカラオケ事業「カラオケビッグエコー」の全面的な協力の下、ここ数年急増しているインバウンド利用客向けに、カラオケ店舗の魅力や利用方法を紹介する動画コンテンツを６本制作。１月２５日から順次YouTubeにて配信を開始しました。
昨今、訪日外国人向けへのグルメ、観光スポットの情報は増える一方、「ナイトタイムレジャー」における情報が少ない点や、アニメソングを中心に日本歌謡の外国人人気が高い点などから“カラオケBOX”への誘引とカラオケ以外の楽しみ方を訴求します。
グレイプが運営する「Umami bites」は、国内向けメディア「grape」のPV獲得ノウハウやコンテンツクオリティの高さを誇る日本人ライターと、在籍する外国人ライターによる外国人視点を活かして、日本の食と観光の魅力、情報を発信しています。
＜お問い合わせ＞
株式会社グレイプ 営業部
担当：清水
shimizu@grapee.co.jp
TEL：045-548-3640（代表）