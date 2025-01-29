キン肉マン × メガロス「プロテインコーヒー」第2弾 キン肉マンコラボレーションパッケージ「悪魔超人Ver.」が登場！
株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、野村不動産ライフ&スポーツ株式会社（東京都中野区、代表取締役社長：小林 利彦）の展開するフィットネスクラブ「メガロス」のオリジナル商品「PROTEIN COFFEE」にて、ゆでたまご原作の人気コミック「キン肉マン」とのコラボレーションパッケージ第2弾「悪魔超人Ver.」をリリースいたします。
2025年1月29日より、キン肉マン公式オンラインストア KIN29.COM https://store.kin29.com/ ほか、メガロス店頭およびメガロスオンラインショップ等にて販売を開始します。
キン肉マンコラボレーションパッケージ第2弾は「悪魔超人Ver.」
関東を中心に約40店舗を展開するフィットネスクラブ「メガロス」とゆでたまご原作の人気コミック「キン肉マン」とのコラボレーション。
メガロス「PROTEIN COFFEE」のキン肉マン特別パッケージの第2弾として、「悪魔将軍」「バッファローマン」「ザ・ニンジャ」「アシュラマン」「サンシャイン」の5超人を配した「悪魔超人Ver.」が登場です。
メガロスのプライベートブランド商品であるプロテイン入りのコーヒー「PROTEIN COFFEE」は、アイスでもホットでも溶ける、持ち運びにも便利なスティック型のインスタントコーヒーで、販売開始以降 累計138万杯（2024年10月末時点）を達成した人気商品。
1杯あたり約6.1gのたんぱく質が入っており、いつものコーヒーとして飲んでいただくことで、卵約1個分のたんぱく質を簡単に摂取することができます。
UCCコーヒー鑑定士の監修のもと、通常のコーヒーに負けない美味しさを目指してブラジル産のコーヒーから試行錯誤を重ねて開発をおこなった、コーヒーの味にもこだわりのある商品です。
今回、キン肉マン特別パッケージ「悪魔超人Ver.」の PROTEIN COFFEE 30包入りタイプのほか、キン肉マン「KINマーク」デザインのタンクトップ（ブラック）入りの限定版10包入りタイプも数量限定にて展開します。
また、商品をお買い上げのお客様に、数量限定「キン肉マン×メガロス」特製オリジナルステッカー（悪魔超人Ver.）のプレゼントキャンペーンも実施します。
2025年1月29日より、キン肉マン公式オンラインストアKIN29.COM https://store.kin29.com/ ほか、メガロス店頭およびメガロスオンラインショップ等にて販売を開始します。
メガロス PROTEIN COFFEE キン肉マン特別パッケージ 悪魔超人Ver.（30包入り）
メガロス PROTEIN COFFEE キン肉マン特別パッケージ 悪魔超人Ver.（タンクトップ入り限定BOX 10包入り）
キン肉マン [KINマーク] タンクトップ（ブラック）
「キン肉マン×メガロス」特製オリジナルステッカー（悪魔超人Ver.）
株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、職人・クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。
商品概要
商品名：メガロス PROTEIN COFFEE キン肉マン特別パッケージ 悪魔超人Ver.（30包入り）
価格：4,480円（税抜価格4,148円）
JAN：4595989114115
販売者：野村不動産ライフ&スポーツ株式会社
発売元：株式会社ヒキダシ
著作権表記：(C) YUDETAMAGO
商品概要
商品名：メガロス PROTEIN COFFEE キン肉マン特別パッケージ 悪魔超人Ver.（タンクトップ入り限定BOX 10包入り）
価格：4,980円（税抜価格４,527円）
JAN：4595989114139
販売者：野村不動産ライフ&スポーツ株式会社
発売元：株式会社ヒキダシ
著作権表記：(C) YUDETAMAGO